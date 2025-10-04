יאסין יחליף את אבו ניל בשער, טאהא את אוטנגה

כאשר היא מעודדת מתוצאת התיקו מול מכבי תל אביב, בני סכנין תצא מחר (ראשון, 20:00) למשחק חוץ קשה ביותר נגד הקבוצה המתאוששת של השבועות האחרונים, מכבי נתניה.

מדובר במשחק סופר קשה עבור חניכיו של שרון מימר, שיאלצו לשחק ללא שני השחקנים המורחקים – השוער מוחמד אבו ניל, אותו יחליף עבד יאסין, וגילד אוטנגה, אותו יחליף אחמד טאהא. אוטנגה כזכור רשם מול מכבי תל אביב הרחקה שנייה ברציפות, דבר שהביא לגל ביקורות על משחקו האובר אגרסיבי של הקשר, שהותיר את חבריו בעשרה שחקנים.

גיבור התיקו מול האלופה בדקות האחרונות היה הבלם איאד אבו עביד, שנכנס כמחליף, וימצא את עצמו גם מחר פותח בספסל. אבו עביד עדיין סובל מפציעה בכף הרגל ויחזור כשיר לאחר הפגרה, דבר שלא ימנע ממנו להיות מחר בסגל כפי שקרה מול הצהובים.

איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

במרכז ההגנה ימשיכו לשחק הקפטן מארון גנטוס וחסן חילו, כאשר אלון אזוגי, שעד כה מהווה הפתעה נעימה, ימשיך לשחק כמגן ימני בזמן שקרלו ברוצ’יץ’ ישחק בעמדת המגן השמאלי. אחמד טאהא יפתח בקישור של הקבוצה לצד מתיו קודג’ו.

בסכנין מודעים לחשיבות המשחק ויכולים להתעודד מהמצב הקיים, לפיו הקבוצה מתחילה לקבל צורה. בסכנין התייחסו למשחק: “עם כל הכבוד לתיקו נגד מכבי תל אביב, צריך להביא נקודות כדי לא להסתבך במאבקי התחתית”. במועדון ממשיכים לחפש שחקנים זרים וישראלים שאינם תחת חוזה. היום יש לקבוצה שישה זרים.

שרון מימר (מרטין גוטדאמק)

הרכב משוער: עבד יאסין, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ’, עדן שמיר, מתיו קודג’ו, איברהים אחמד, בושנאק ג'ברין, אחמד טאהא ואריתור מיראניאן.