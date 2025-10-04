"מנור סולומון כבר היה התליין של ריאל בשחטאר"

שמו של מנור סולומון לא ירד מהכותרות מאז שחתם בוויאריאל בסיום חלון ההעברות. "זו הייתה ההחתמה הקשה ביותר. המסמכים לא הגיעו וסגרנו אותה ב־23:55 בלילה", סיפר המנכ"ל פרננדו רואיג.

“בין אם זה בגלל המחלוקת סביב הפוסטים שהעלה ברשתות החברתיות לתמיכה בצבא ארצו, היעדרותו מהמפגש בליגת האלופות בשל יום כיפור או יכולותיו המרשימות בכל פעם שהוא עולה לשחק, הקשר הישראלי נמצא באופן קבוע באור הזרקורים”, נכתב ב’מארקה’.

הערב (שבת, 22:00) הוא יפגוש את ריאל מדריד, מולה הוא זכור היטב כאחד הגורמים המרכזיים להפסדים של הבלאנקוס מול שחטאר דונייצק בעונת 2020/21 בצ’מפיונס. ”כבר בגיל 21 בלבד כבש סולומון שניים מהשערים המשמעותיים בקריירה שלו. בעונת ליגת האלופות שהושפעה ממשבר הקורונה ובמגרש בספרד, היה הישראלי לסיוט עבור ריאל מדריד”, נזכרו ב’מארקה’.

מנור סולומון חוגג את שערו הראשון בקריירה מול ריאל מדריד (IMAGO)

“שחטאר ירדה למחצית הראשונה ביתרון 0:3, כשסולומון חתם אותה בשער נפלא על סף השריקה. גם בגומלין באוקראינה היה זה הוא שכבש את השער השני וקבע 0:2. אמנם ריאל עלתה לשמינית הגמר ואף המשיכה עד חצי הגמר, שם הודחה על ידי צ’לסי, אבל אותן הפסדים לשחטאר הכניסו את הקבוצה לסחרור ולא הותירו מקום למעידות נוספות”, נכתב ב’מארקה’.

“הקיצוני שמושאל מטוטנהאם ישוב לסגל הצהובים אחרי שנעדר מהמשחק האירופי האחרון מטעמים דתיים. עד כה תרם שער ובישול, שהניבו שש נקודות חשובות לוויאריאל. המהירות והכדרור שלו הפכו אותו לכלי נשק מצוין עבור מרסלינו בדקות הסיום של משחקים”, פרגנו בספרד.

ב’מארקה’ התייחסו לסיפורו של מנור: “כבר בגיל 19, בהיותו אחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הישראלי, המעבר של סולומון לאירופה לא היה פשוט כלל. אף שנחתם הסכם על כמעט שבעה מיליון אירו בין מכבי פתח תקווה לשחטאר דונייצק, הבעיה הייתה שהשחקן שירת שנתיים ושמונה חודשים של שירות חובה בצה"ל”.

מנור סולומון (IMAGO)

“העניין סביבו עלה בקיץ 2018, והחלו מגעים מול המועדון והצבא ליצירת הסכם משולש. במסגרת זו קיבל סולומון חופשה בת 90 יום לצאת מהארץ ולחתום בשחטאר. בתמורה התחייב לחזור לישראל ביוני הבא כדי להשלים את שירותו הצבאי. בסופו של דבר, זימונו לנבחרת הלאומית אפשר לו ליהנות מסעיף חריג, שבדומה למקרים אחרים נחשב כמילוי חובת השירות. כך, סולומון לא נדרש לשוב לצבא, והשירות נרשם כתקף”, הוסיפו בספרד.

במסיבת העיתונאים בה הוצג בוויאריאל נשאל על ההפגנות שנערכו אז בספרד במסגרת הוולטה אספניה. תגובתו הייתה ברורה: "לא ראיתי שום דבר. אני יודע שיש הפגנות בספרד, אבל הגעתי לכאן כדי לשחק כדורגל, לא כדי לדבר על פוליטיקה. אני ישראלי ואני גאה בכך, אבל באתי לשחק", אמר.