"בחלומות שלך": בנזמה נגד השמועות על סולארי

אל איתיחאד, קבוצתו של קארים בנזמה, עוברת תקופה סוערת בעקבות פיטוריו של המאמן הצרפתי לורן בלאן. המאמן סיים את תפקידו לאחר ההפסד לאל נאסר, ומאז ממשיכים להופיע שמות של מועמדים אפשריים להחליפו, ביניהם גם זה של סנטיאגו סולארי, מאמנה לשעבר של ריאל מדריד.

לפי אתר ‘Fichajes.com’, סולארי, כיום המנהל הספורטיבי של המועדון, נמצא ברשימת המועמדים המועדפים לתפקיד. הבלבול נוצר כאשר העיתונאי העיראקי עומאר קטאן טען כי מועמדותו של הארגנטינאי קשורה לבקשה ישירה של בנזמה להנהלת המועדון. אלא שהזוכה בכדור הזהב של 2022 מיהר להכחיש זאת.

בנזמה הגיב בחשבון האינסטגרם שלו ישירות לפרסום של העיתונאי, כשהשאיר תגובה חדה ואירונית: "אולי בחלומות שלך". בתגובה זו שם סוף לשמועה שלפיה ביקש מהנשיא לצרף את המאמן הארגנטינאי.

התגובה של בנזמה (צילום מסך)

בקשה כזו מצד החלוץ בן ה-37 לא הייתה נחשבת מופרכת, שכן בתקופת שניהם בריאל מדריד הראה הצרפתי לא פעם את תמיכתו במאמן, במיוחד כאשר סולארי היה על סף פיטורים: "למה לשנות? שיישאר איתנו וננצח בכל משחק. אני איתו", אמר אז.

כעת, בשלהי הקריירה שלו, בנזמה אינו מסתיר את מחשבותיו ומביע בפומבי את דעתו בעניינים הנוגעים אליו. הפעם, בזמן שהוא עצמו מקושר לשמועות על מעבר אפשרי לבנפיקה ליסבון של ז’וזה מוריניו, הוא ביקש להרחיק את עצמו מכל הדיבורים סביב זהות המאמן הבא של אל איתיחאד, קבוצה שבה הוא נותר הקפטן ודמות מפתח שלה גם על כר הדשא וגם מחוצה לו.