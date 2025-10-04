יום שבת, 04.10.2025 שעה 05:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
1111-98חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
108-78אוססונה11
87-67אלאבס12
812-97ולנסיה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

בדקה ה-90: אוססונה ניצחה 1:2 את חטאפה

המארחת ביצעה מהפך דרמטי וקטעה רצף משחקים ללא ניצחון בזכות שער ניצחון מאוחר של אלחנדרו קאטנה. המשחק נעצר למספר דקות לאחר אירוע נגד ישראל. צפו

|
שחקני אוססונה בטירוף (La Liga)
שחקני אוססונה בטירוף (La Liga)

המחזור השמיני בליגה הספרדית נפתח אמש (שישי) עם משחק בין אוססונה לחטאפה. המארחת ביצעה מהפך דרמטי ורשמה שלוש נקודות יקרות עם שער ניצחון בדקה ה-90.

בורחה מיוראל היה זה שכבש ראשון והעלה את האורחת ליתרון בדקה ה-23. רגע לפני הירידה להפסקה, בתוך תוספת הזמן למחצית, אבל ברטונס איזן את התוצאה וקבע 1:1.

כשכבר היה נדמה שהמשחק הולך להסתיים בחלוקת נקודות, אלחנדרו קאטנה כבש, עשה מהפך והכריע את ההתמודדות. אוססונה ניצחה אחרי רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון, חטאפה במשחק רביעי ללא ניצחון.

בדקה ה-90: אוססונה גברה 1:2 על חטאפה

כמו כן, במהלך המשחק אירע אירוע מכוער וביזארי, כאשר אוהדי אוססונה פוצצו את המשחק לאחר זריקת כדורי טניס למגרש והניפו שלט נגד ישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */