בדקה ה-90: אוססונה ניצחה 1:2 את חטאפה

המחזור השמיני בליגה הספרדית נפתח אמש (שישי) עם משחק בין אוססונה לחטאפה. המארחת ביצעה מהפך דרמטי ורשמה שלוש נקודות יקרות עם שער ניצחון בדקה ה-90.

בורחה מיוראל היה זה שכבש ראשון והעלה את האורחת ליתרון בדקה ה-23. רגע לפני הירידה להפסקה, בתוך תוספת הזמן למחצית, אבל ברטונס איזן את התוצאה וקבע 1:1.

כשכבר היה נדמה שהמשחק הולך להסתיים בחלוקת נקודות, אלחנדרו קאטנה כבש, עשה מהפך והכריע את ההתמודדות. אוססונה ניצחה אחרי רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון, חטאפה במשחק רביעי ללא ניצחון.

כמו כן, במהלך המשחק אירע אירוע מכוער וביזארי, כאשר אוהדי אוססונה פוצצו את המשחק לאחר זריקת כדורי טניס למגרש והניפו שלט נגד ישראל.