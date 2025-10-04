ספרד נגד ברצלונה: הסערה סביב פציעת ימאל

הפציעה של לאמין ימאל ממשיכה להעסיק את ברצלונה ואת נבחרת ספרד. שחקן הכנף הצעיר סובל שוב מאי נוחות באזור המפשעה, שתשבית אותו לשבועיים-שלושה. ימאל, שחזר לאחרונה לשחק מול ריאל סוסיאדד ואף פתח מול פאריס סן ז'רמן בליגת האלופות, סיים את המשחק מול הצרפתים עם אותם כאבים חוזרים, והפך שוב לנושא עימות בין בארסה לבין ההתאחדות הספרדית.

מספר 10 כבר החמיץ לפני כן ארבעה משחקים, מול ולנסיה, ניוקאסל, חטאפה ואוביידו, בעקבות אותה בעיה. כעת, על אף שנכלל בסגל ספרד של לואיס דה לה פואנטה לפגרת אוקטובר, ברצלונה פרסמה הודעה רשמית בה נמסר כי הכאבים חזרו וכי הוא ייעדר מהמשחק הקרוב מול סביליה ומהמשחקים של נבחרת ספרד במוקדמות המונדיאל מול גאורגיה ובולגריה.

בהתאחדות הספרדית לא אהבו את ההתנהלות של ברצלונה. "בעקבות בקשת המידע הרפואי שהוגש על ידי הצוות הרפואי של ההתאחדות הספרדית, דיווחו היום הצוותים הרפואיים של ברצלונה, לאחר פרסום הסגל הרשמי, על אי נוחות באזור המפשעה של ימאל", נכתב בהודעת הנבחרת. עוד הוסיפו, בעקיצה עקיפה כלפי המועדון: "לכן, על מנת לקדם החלמה מהירה וללא סיכונים, כפי שנעשה עם כל שחקני הנבחרת הספרדית, שמו הוסר מהסגל". במקביל, לא נמסר עדיין מי יחליף את ימאל בסגל.

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

בהתאחדות הספרדית הופתעו מהמהלך, שכן לטענתם לא ידעו על מצבו של ימאל לפני פרסום הסגל. דה לה פואנטה עצמו הסביר כי "הוא שיחק 90 דקות מול פ.ס.ז', לא ראיתי סיבה לא לזמן אותו", והשווה זאת למקרה של פביאן רואיס, שבו פ.ס.ז' עדכנה על פציעה מבעוד מועד.

בברצלונה התמונה שונה: ימאל לא הצליח להתאמן בצורה סדירה בשל הכאבים החוזרים. המועדון הבהיר כי מדובר בהיעדרות של שבועיים-שלושה לפחות. המשמעות: הוא יפספס בוודאות את סביליה ואת משחקי הנבחרת, וכנראה גם את ג'ירונה ואולימפיאקוס, כשהמטרה היא להכשירו לקלאסיקו מול ריאל מדריד ב-26 באוקטובר.

הסערה הנוכחית הדגישה פעם נוספת את הצורך בשיפור נהלי התיאום בין ברצלונה להתאחדות, כדי למנוע מצבים מביכים כאלה. בסופו של דבר, מי שנפגע הוא השחקן עצמו, שייאלץ לנוח בזמן ששתי הקבוצות שתלויות בו, ברצלונה ונבחרת ספרד, נשארות בלעדיו.

לאמין ימאל (IMAGO)

ימאל, שמוגדר כאחד הנכסים הגדולים של הכדורגל הספרדי, נחוש להיות חלק מהמונדיאל ב-2026, אך כעת נאלץ לעצור שוב ולהתמקד בהחלמה. הסערה קיבלה גוון נוסף כשמאמן ברצלונה האנזי פליק האשים את דה לה פואנטה בחוסר רגישות כלפי שחקניו. המאמן הספרדי הגיב באיפוק ואמר: "אין סכסוך עם פליק, אבל הופתעתי מדבריו. ציפיתי לאמפתיה מאדם שהיה מאמן נבחרת בעצמו. כל אחד בוחר מה לומר, זה הכ.." עם זאת, אכזבתו מדבריו של פליק ניכרה היטב.