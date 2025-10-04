יום שבת, 04.10.2025 שעה 09:03
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
1111-98חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
108-78אוססונה11
87-67אלאבס12
812-97ולנסיה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

ספרד נגד ברצלונה: הסערה סביב פציעת ימאל

ההודעה של ההתאחדות הספרדית על פציעת הכוכב הייתה עם מסר נסתר לקטלונים, כשבתקשורת מספרים על פליאה בנבחרת על כך שלא ידעו על מצבו טרם פרסום הסגל

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

הפציעה של לאמין ימאל ממשיכה להעסיק את ברצלונה ואת נבחרת ספרד. שחקן הכנף הצעיר סובל שוב מאי נוחות באזור המפשעה, שתשבית אותו לשבועיים-שלושה. ימאל, שחזר לאחרונה לשחק מול ריאל סוסיאדד ואף פתח מול פאריס סן ז'רמן בליגת האלופות, סיים את המשחק מול הצרפתים עם אותם כאבים חוזרים, והפך שוב לנושא עימות בין בארסה לבין ההתאחדות הספרדית.

מספר 10 כבר החמיץ לפני כן ארבעה משחקים, מול ולנסיה, ניוקאסל, חטאפה ואוביידו, בעקבות אותה בעיה. כעת, על אף שנכלל בסגל ספרד של לואיס דה לה פואנטה לפגרת אוקטובר, ברצלונה פרסמה הודעה רשמית בה נמסר כי הכאבים חזרו וכי הוא ייעדר מהמשחק הקרוב מול סביליה ומהמשחקים של נבחרת ספרד במוקדמות המונדיאל מול גאורגיה ובולגריה.

בהתאחדות הספרדית לא אהבו את ההתנהלות של ברצלונה. "בעקבות בקשת המידע הרפואי שהוגש על ידי הצוות הרפואי של ההתאחדות הספרדית, דיווחו היום הצוותים הרפואיים של ברצלונה, לאחר פרסום הסגל הרשמי, על אי נוחות באזור המפשעה של ימאל", נכתב בהודעת הנבחרת. עוד הוסיפו, בעקיצה עקיפה כלפי המועדון: "לכן, על מנת לקדם החלמה מהירה וללא סיכונים, כפי שנעשה עם כל שחקני הנבחרת הספרדית, שמו הוסר מהסגל". במקביל, לא נמסר עדיין מי יחליף את ימאל בסגל.

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

בהתאחדות הספרדית הופתעו מהמהלך, שכן לטענתם לא ידעו על מצבו של ימאל לפני פרסום הסגל. דה לה פואנטה עצמו הסביר כי "הוא שיחק 90 דקות מול פ.ס.ז', לא ראיתי סיבה לא לזמן אותו", והשווה זאת למקרה של פביאן רואיס, שבו פ.ס.ז' עדכנה על פציעה מבעוד מועד.

בברצלונה התמונה שונה: ימאל לא הצליח להתאמן בצורה סדירה בשל הכאבים החוזרים. המועדון הבהיר כי מדובר בהיעדרות של שבועיים-שלושה לפחות. המשמעות: הוא יפספס בוודאות את סביליה ואת משחקי הנבחרת, וכנראה גם את ג'ירונה ואולימפיאקוס, כשהמטרה היא להכשירו לקלאסיקו מול ריאל מדריד ב-26 באוקטובר.

הסערה הנוכחית הדגישה פעם נוספת את הצורך בשיפור נהלי התיאום בין ברצלונה להתאחדות, כדי למנוע מצבים מביכים כאלה. בסופו של דבר, מי שנפגע הוא השחקן עצמו, שייאלץ לנוח בזמן ששתי הקבוצות שתלויות בו, ברצלונה ונבחרת ספרד, נשארות בלעדיו.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

ימאל, שמוגדר כאחד הנכסים הגדולים של הכדורגל הספרדי, נחוש להיות חלק מהמונדיאל ב-2026, אך כעת נאלץ לעצור שוב ולהתמקד בהחלמה. הסערה קיבלה גוון נוסף כשמאמן ברצלונה האנזי פליק האשים את דה לה פואנטה בחוסר רגישות כלפי שחקניו. המאמן הספרדי הגיב באיפוק ואמר: "אין סכסוך עם פליק, אבל הופתעתי מדבריו. ציפיתי לאמפתיה מאדם שהיה מאמן נבחרת בעצמו. כל אחד בוחר מה לומר, זה הכ.." עם זאת, אכזבתו מדבריו של פליק ניכרה היטב.

