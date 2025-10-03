יום שלישי, 07.10.2025 שעה 04:56
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%81-1031מונאקו1
100%77-961פנרבחצ'ה2
100%171-1832ולנסיה3
100%168-1902הפועל ת"א4
50%185-1792אולימפיאקוס5
50%165-1662אנדולו אפס6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%175-1792ליון וילרבאן10
50%182-1832פנאתינייקוס11
50%190-1782פאריס12
50%167-1562פרטיזן בלגרד13
50%151-1572ריאל מדריד14
50%171-1682וירטוס בולוניה15
50%179-1702דובאי16
0%204-1912באסקוניה17
0%189-1702הכוכב האדום18
0%186-1722מכבי ת"א19
00-00ז'לגיריס20

למרות 36 של בולדווין: ז'לגיריס הדהימה את פנר

הליטאים ניצחו את האלופה ושאראס במולדתו עם 81:84, למרות ערב מטורף של אקס מכבי. בארסה התאוששה מהפועל דווקא באואקה על פאו, מונאקו גברה על דובאי

|
ווייד בולדווין (IMAGO)
ווייד בולדווין (IMAGO)

בכל עונה היורוליג מעניינת, אבל העונה אפילו יותר מהרגיל עבורנו כאן בארץ כי יש לנו שתי נציגות במפעל הבכיר באירופה. המחזור השני ננעל לו היום (שישי) עם מספר משחקים נהדרים מבלי קשר למכבי והפועל תל אביב. זה התחיל כשז’לגיריס הדהימה את פנרבחצ’ה, ולאחר מכן מונאקו לא התקשתה נגד דובאי ו-וילרבאן ניצחה את בסקוניה. בהמשך, ברצלונה, שהפסידה להפועל ת”א, רשמה ניצחון ענק באואקה על פנאתינייקוס. לסיום, ולנסיה ניצחה את בולוניה.

ז’לגיריס – פנרבחצ’ה 81:84

הפתעה בליטא, כששאראס וחניכיו הפסידו במולדת של המאמן. אלופת אירופה נכנעה למארחת למרות משחק מטורף של ווייד בולדווין, כשאקס מכבי ת”א הפציץ לא פחות מ-36 נקודות ועדיין הפסיד. פנר הפסידה לראשונה העונה, והליטאים שמרו על מאזן מושלם אחרי הניצחון על מונאקו. נייג’ל וויליאמס-גוס הוביל עם 20 נקודות את המנצחת, סילבן פרנסיסקו הוסיף 18 משלו.

ווייד בולדווין (IMAGO)ווייד בולדווין (IMAGO)

פנאתינייקוס – ברצלונה 103:96

מי ציפה לזה? אחרי שהקטלונים לא נראו טוב במחזור הראשון ונכנעו להפועל תל אביב, הם הגיעו למשחק הכי קשה במפעל ויצאו עם ניצחון מטורף באואקה. מההתחלה האורחת לקחה יתרון קליל, הגדילה אותו לאט לאט ושמרה עליו למרות ניסיון קאמבק בסיום של היוונים. וויל קלייבורן וטוקו שנגליה הובילו עם 23 ו-17 נקודות בהתאמה, כשגם לפרוביטולה נתן 15, 27 נקודות של חואנצ’ו הרננגומס לא הספיקו לארגין עתמאן. אגב, אחיו ווילי הרננגומס קלע 13.

קנדריק נאן. נוצח הפעם (IMAGO)קנדריק נאן. נוצח הפעם (IMAGO)

מונאקו – דובאי 81:103

אחרי שהפסידו לז’לגיריס במשחק הראשון של העונה, הצרפתים השיגו ניצחון בכורה והנחילו הפסד בכורה לקבוצה החדשה במפעל. סגנית אלופת אירופה התקשתה בחצי הראשן וירדה להפסקה ביתרון של ארבע נקודות, אבל רבע שלישי של 16 הפרש פתח את הדרך ומשם המארחת לא הביטה לאחור. ניקולה מירוטיץ’ כיכב עם 19 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, דניאל תיייס תרם 15 נקודות ומייק ג’יימס הוסיף 14 נקודות ו-8 אסיסטים משלו. קבנגלה בלט אצל המספידה עם 16 נקודות.

ניקולה מירוטיץניקולה מירוטיץ' (IMAGO)

וילרבאן – בסקוניה 95:102

שתי הקבוצות הפסידו במחזור הראשון, לכן אחת הייתה חייבת להשיג ניצחון ראשון לעונה והצרפתים הם אלו שעשו את זה. האורחת הובילה לאחר סיום הרבע הראשון בשמונה, אך המאחרת ניצחה את הרבע השני והשלישי ב-18 נקודות בסך הכל ושמרה על הפער הזה גם ברבע הרביעי. זאק סליאס הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, מרקוס הווארד קלע ב-16 בצד השני. 

ולנסיה – בולוניה 94:103

לא רק הפועל תל אביב קבוצה חדשה עונה שמושלמת. הספרדים עלו ל-0:2 אחרי ניצחון על האיטלקים, שחוו הפסד ראשון לאחר שניצחו בשבוע שעבר את מילאנו. סרחיו דה לראה כיכב עם 23 נקודות אצל הספרדים, מאט מורגן בלט אצל המפסידה עם 24 נקודות שכמובן לא הספיקו.

