יום שבת, 04.10.2025 שעה 14:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

אתם בחרתם: דן ביטון הוא ה-Winner של המחזור

כוכב הפועל ב"ש, שניצח את חיפה וכבש משחק 10 ברציפות בליגה, ניצח במאבק את רוי קורין מהפועל ת"א, את קרבאלי מבית"ר ירושלים ואת גיא חדידה מטבריה

דן ביטון (צור חלפון - גרפיקה)
דן ביטון (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור החמישי של ליגת העל הגיע לסיומו ובו קיבלנו כמות גבוהה מאוד של שערים ומשחקים מסקרנים כמדי שבוע, כאשר אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא דן ביטון, כוכב הפועל ב”ש והשחקן הלוהט בליגהללא ספק.

ביטון כבש בכל מחזור העונה ובכלל, הוא עומד על רצף של עשרה מחזורי ליגה בהם הוא מצא את הרשת, עוד מסוף העונה הקודמת. קשר הפועל באר שבע נמצא בכושר שיא והיה גם הגורם המכריע בהתמודדות מול מכבי חיפה, כשהעניק לקבוצתו את ה-0:1. שבעה שערים באמתחתו כבר אחרי חמישה משחקים, וככל הנראה שזה לא ייעצר שם.

כדי לזכות בפרס השבועי, דן ביטון גבר על שחקנים כמו בלם בית”ר ירושלים בריאן קרבאלי, שחקן הפועל תל אביב רוי קורין, כוכב מ.ס אשדוד יוג’ין אנסה וקשר טבריה גיא חדידה.

