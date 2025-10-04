אתם בחרתם: דן ביטון הוא ה-Winner של המחזור

המחזור החמישי של ליגת העל הגיע לסיומו ובו קיבלנו כמות גבוהה מאוד של שערים ומשחקים מסקרנים כמדי שבוע, כאשר אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא דן ביטון, כוכב הפועל ב”ש והשחקן הלוהט בליגהללא ספק.

ביטון כבש בכל מחזור העונה ובכלל, הוא עומד על רצף של עשרה מחזורי ליגה בהם הוא מצא את הרשת, עוד מסוף העונה הקודמת. קשר הפועל באר שבע נמצא בכושר שיא והיה גם הגורם המכריע בהתמודדות מול מכבי חיפה, כשהעניק לקבוצתו את ה-0:1. שבעה שערים באמתחתו כבר אחרי חמישה משחקים, וככל הנראה שזה לא ייעצר שם.

כדי לזכות בפרס השבועי, דן ביטון גבר על שחקנים כמו בלם בית”ר ירושלים בריאן קרבאלי, שחקן הפועל תל אביב רוי קורין, כוכב מ.ס אשדוד יוג’ין אנסה וקשר טבריה גיא חדידה.