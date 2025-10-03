בניחוח של פעם: ג׳וקוביץ׳ ניצח את צ׳יליץ׳

לראשונה מאז התבוסה לקרלוס אלקראס בחצי גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, נובאק ג׳וקוביץ׳ חזר היום (שישי) למשטח הקשה והשיג את הכרטיס לסיבוב ה-3 בטורניר שנגחאי.

גדול הטניסאים בכל הזמנים פגש לקרב הוותיקים, בניחוח של פעם, את מרין צ׳יליץ׳, הענק הקרואטי שממש לא עשה לו חיים קלים, אך בסופו של דבר נובאק התעלה ברגעים המכריעים וניצח 6:7(2), 4:6 בדרך לשלב הבא בטורניר המאסטרס בסין.

הסט הראשון בדרבי הבלקני נגרר לשובר שוויון, והקרואטי בן ה-37, אלוף ארה״ב הפתוחה ב-2014, עוד השיג מיני ברייק ראשון, אך נובאק התפקס והצליח להפוך. בסט השני, שבירה אחת הספיקה לסרבי כדי להתגבר על יריבו העוצמתי במשחק בין שני המכדררים הגדולים בענף (הקפצות לפני הסרב).