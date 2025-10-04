יום שני, 06.10.2025 שעה 02:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"משחק קלאץ', רוצים לייצר מומנטום בבית שלנו"

מ.ס אשדוד רוצה להשיג ניצחון ראשון ב-19:30 מול ריינה. סילבס: "משחק שהוא דלת למעלה, לפתוח לנו את הליגה". נאנג'יס בספק, בן זקן יחזור לסגל

|
חיים סילבס (שחר גרוס)
חיים סילבס (שחר גרוס)

אחרי ה-0:2 המרשים במחזור הקודם בחוץ מול עירוני קרית שמונה, מ.ס אשדוד תחזור הערב (שבת, 19:30) אל מגרשה הביתי באצטדיון הי"א, בתקווה לשבור רצף מאכזב של משחקים ללא שלוש נקודות ולחגוג ניצחון ראשון העונה בבית על חשבון בני ריינה.

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, אמר לקראת המשחק: "זה משחק בית חשוב מאוד, משחק קלאץ’. אנחנו רוצים ליצר מומנטום בבית שלנו, נגיע להילחם על כל כדור ולהידבק לעקרונות שלנו. המשחק הזה הוא דלת למעלה ולפתוח לנו את הליגה".

במועדון מודים כי הקהל צמא כבר זמן רב לראות שלוש נקודות בבית. "עברנו יותר מדי משחקים בלי ניצחון בי"א, הגיע הזמן שנחזיר את החיוך לאוהדים. אנחנו רוצים לצאת לפגרת הנבחרת עם הרגשה טובה", אמרו באשדוד.

אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)

סילבס לא מתכנן מהפכות בהרכב וככל הנראה ימשיך עם אותה שיטה של שלושה בלמים, שהביאה יציבות במשחק האחרון. יוג'ין אנסה, שנמצא בכושר מצוין ונחשב לאחד השחקנים המשמעותיים ביותר בסגל, צפוי להוביל שוב את ההתקפה ולהיות המוציא לפועל העיקרי. מי שלא יהיו זמינים הם ישראל קול ומאור ישילירמק, שעדיין סובלים מפציעות, בעוד טום בן זקן חוזר לסגל וצפוי לשבת על הספסל. לני נאנג’יס בספק להתמודדות.

