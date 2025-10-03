שירזי או כהן יפתחו בעמדת המגן הימני מול יפו

לאחר הניצחון הדרמטי על הפועל עכו בתחילת השבוע, מכבי פתח תקווה תתארח מחר (שבת, 20:00) באצטדיון בלומפילד אצל מכבי יפו ותנסה לחבר לראשונה העונה שני ניצחונות רצופים.

המאמן, נועם שוהם, יחסר מחר את המגן הימני, גיא דזנט, שסובל מקרע קטן בשריר ההמסטרינג, כאשר קיימת התלבטות בנוגע לזהות המחליף: עומר שירזי תורגל לאורך פרקים גדולים, אך אופציה נוספת היא הצבתו של עידו כהן ואז אייל אינברום יפתח בקישור האחורי.

בחלק הקדמי, כמעט כמדי כל משחק, שוהם ימשיך להחליף בין אמיר אלטורי לחוסה קורטז, כשהפעם הקולומביאני הוא זה שיפתח ב-11. ההפתעה מגיעה מכיוונו של גל מעתוק, שכבש שער קריטי שמנע כדור שלג במועדון, אך לא צפוי לפתוח גם מחר.

לירן חזן וגל מעתוק חוגגים (חגי מיכאלי)

"בליגה הלאומית כל משחק הוא שונה, יציבות והמשכיות בליגה הזו זה שם המשחק. יפו היא קבוצה מאוד מוכשרת התקפית, למדנו את הדברים הפחות טובים מהמשחק הקודם והמשכנו לעבוד על החוזקות שלנו ויש לנו הרבה. נבוא צנועים ונחושים במטרה לחזור עם 3 נקודות", אמר נועם שוהם לקראת המשחק.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי (אייל אינברום), בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.