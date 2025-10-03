יום שבת, 04.10.2025 שעה 00:28
דייויס ייאלץ לשחק עם משקפיים עד סוף הקריירה

אחרי שעבר ניתוח לתיקון נזק ברשתית, כוכב דאלאס יצטרך להתרגל למציאות חדשה: "תראו אותי כמו הוראס גרנט, שמח ונרגש להיות כאן ורוצה לנצח עם המאבס"

|
אנתוני דייויס (דאלאס)
אנתוני דייויס (דאלאס)

חדשות לא פשוטות לדאלאס. אנתוני דייויס, שהצטרף כדי להוביל את הקבוצה לעונה חדשה ומסקרנת, יצטרך לשחק עם משקפיים עד סוף הקריירה שלו. ההחלטה התקבלה לאחר המלצת רופאיו, בעקבות פגיעה קשה בעין.

דייויס, שכבר עבר ניתוח לתיקון נזק ברשתית, סבל בעונה שעברה ממכה לא מכוונת של חברו לקבוצה, דניאל גפורד, שגרמה לו לפגיעה רצינית בעין ימין. בתחילה נעשה ניסיון להימנע מניתוח, אך לאחר הערכות נוספות בסיום עונת 2024/25 הוחלט שזהו הפתרון הנכון.

עם פתיחת מחנה האימונים הוא עדיין סבל מכך, וכעת ההמלצה היא ללבוש עדשות ומגן עיניים בכל משחקיו עד תום הקריירה. דייויס עצמו התייחס לכך בהומור ואמר: "תראו אותי כמו הוראס גרנט", כשהוא מזכיר את שחקן העבר שזכה בארבע אליפויות (שלוש עם שיקגו בולס ואחת עם הלייקרס), שהתפרסם בזכות משקפיו.

אנתוני דייויס (רויטרס)אנתוני דייויס (רויטרס)

במקביל, דאלאס עצמה פתחה עידן חדש. זוהי העונה הראשונה המלאה מאז עזיבת לוקה דונצ’יץ', שעזיבתו גררה איומים, סערות וירידה בפופולריות של המועדון שנמכר לאחרונה. הקבוצה תצטרך להסתדר ללא קיירי אירווינג, שייעדר עד האביב בעקבות קרע ברצועה הצולבת, אם בכלל ישחק בעונת 2025/26.

במקום אירווינג, דיאנג'לו ראסל יקבל את המושכות, לצידם של וויליאמס והארדי. הכישרון הצעיר קופר פלאג, שהרשים במדי דיוק והגיע לטקסס כבחירה מספר אחת בדראפט, יערוך הופעת בכורה. המאבריקס בונים גם על שמות מוכרים כמו דווייט פאוול ודנטה אקסום, ועל ותיקים דוגמת קליי תומפסון. לצידם צעירים כמו מקס כריסטי, נאזי מרשל, פי.ג'יי וושינגטון וקיילב מרטין, שייאלצו להסתגל לתפקידיהם החדשים.

קופר פלאג (רויטרס)קופר פלאג (רויטרס)

הציפייה היא לסגל מאוזן יותר, עם פלאג בעמדת הסמול פורוורד ודייויס כפורוורד הפותח, כשדרק לייבלי או גפורד ישחקו כסנטר טהור כדי להוריד ממנו חלק מהעומס ההגנתי. כך מקווים המאבריקס למצות את הפוטנציאל של כל החמישייה בדקות ארוכות על הפרקט. על אף האתגרים הבריאותיים, דייויס נותר אופטימי: "אני חושב שהדבר הכי חשוב עבורנו הוא להישאר בריאים. אם נהיה בריאים, נצליח. אני שמח ונרגש להיות כאן. אני רוצה לנצח עם המאבריקס".

למרות היעדרו של אירווינג, במועדון לא רואים בעונה הזו "עונת מעבר". להיפך, הקבוצה נערכת למשחקים הרשמיים בגישה שאפתנית, כשדייויס מוצב בראש החץ, המנהיג שצפוי להוביל את המאבס קדימה.

