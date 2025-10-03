פשוט לא טובה: מכבי ת"א נכנעה 101:94 לפאריס

פשוט לא טובה. מכבי תל אביב נכנעה אמש (שישי) לפאריס 101:94, כשהיא הציגה יכולת חלשה ועדיין ללא ניצחון יורוליג העונה. הצרפתים היו ביתרון לאורך כל המשחק ונאדיר היפי הוביל אותם במשחק גדול עם 21 נקודות. 16 של לוני ווקר וג׳ף דאוטין ג׳וניור לא הספיקו לחבורה של קטש, שנראתה רע מאוד רגע לפני הדרבי האירופי בשבוע הבא.

המשחק החל עם אופטימיות עבור הצהובים, כשהם הצליחו לעלות לשבע הפרש בצורה מהירה, אך מכאן הצרפתים השתלטו, ובאמצעות התקפות מהירות ושליטה מעולה בריבאונד הצליחו לקלוע סלים קלים, כשההגנה של מכבי לא מרוכזת. האורחת הצליחה לעלות ליתרון דו ספרתי במהלך הרבע השני, אך משחק טוב של לוני ווקר השאיר את הישראלים בחיים והם ירדו ב-48:41.

הרבע השלישי היה נראה עוד יותר רע מבחינת מכבי, שלא הצליחה למצוא את הקצב שלה. ג׳סטין רובינסון המשיך את המשחק הנהדר שלו והוביל את הצרפתים להפרש דו ספרתי בסיום הרבע. בעשר הדקות האחרונות החבורה של קטש הראתה תקווה לפרקים, אך ה”צדק” נעשה עבור האורחת והיא ניצחה 94:101.

ג׳יילן הורד (IMAGO)

מכבי תל אביב עוד לא הגיעה לעונה. אחרי ההפסד הכפול להפועל ירושלים, שגרם לה לאבד שני תארים, יש לה כבר שני הפסדים גם בפתיחת התחרות האירופית, וביום רביעי הקרוב, היא תפגוש את הפועל תל אביב, שנמצאת בכושר אדיר ובמקום הראשון ביורוליג, לדרבי שמי היה מאמין, אבל היא תגיע אליו כאנדרדוג.

קלעו למכבי ת״א: לוני ווקר וג'ף דאוטין ג'וניור 16 נקודות כ”א, ג’יילן הורד 15, טי ג׳יי ליף 14, ג’ימי קלארק 11, מרסיו סנטוס 8, תמיר בלאט 7, אושיי בריסט 3 ורומן סורקין ו-וויל רומן 2 כ”א.

רבע ראשון: 20:27 לפאריס

חמישיית מכבי תל אביב: ג׳ימי קלארק, ג׳ף דאוטין ג׳וניור, ג׳יילן הורד, אושיי בריסט וטי ג׳יי ליף.

חמישיית פאריס: ג׳סטין רובינסון, סבסטיאן הררה, מוחמד פיי, אמת׳ מבאיי ויקובה אוטרה.

המשחק החל עם שלשה יפה של ג׳ף דאוטין ג׳וניור, יקובה אוטרה הגיב עם שתי נקודות בצד השני. ג׳יילן הורד הוסיף עוד ארבע נקודות מהירות לצהובים. מכבי עלתה לשבע הפרש שנמחק מהר, עם סלים של ג׳ואל אייאי ודרק וויליס. יתרון ראשון של הצרפתים הגיע אחרי חמש וחצי דקות מידיו של נאדיר היפי, שקלע מחוץ לקשת. המשחק המשיך בקצב טוב כשתמיר בלאט הכניס שלשה. פאריס הייתה בריצה נהדרת וירדה להפסקה בשבע הפרש.

ג׳ימי קלארק זורק (IMAGO)

רבע שני: 41:48 לפאריס

לוני ווקר ניגש לקו והכניס את שלוש הזריקות, ג׳סטין רובינסון הגיב מהצד השני עם שתי נקודות. דרק וויליס קלע גם הוא עבור השחורים והעלה אותם לחמש הפרש. הצהובים התקשו למצוא את הקצב ועדד קטש ביקש פסק זמן כשנשאר חמש דקות לסיום הרבע.

רומן סורקין נאבק (IMAGO)

ג׳סטין רובינסון הוסיף עוד שתי נקודות לצרפתים, אך ג׳ף דאוטין ג׳וניור הרגיע עם קליעה מחוץ לקשת. האורחת קלעה ארבע נקודות שהעלו ליתרון דו ספרתי. לוני ווקר הכניס שלשה עבור החבורה של קטש. דאוטין עזר לצהובים לקזז קצת את ההפרש עם עוד סל קשה מרחוק.

אושיי בריסט (IMAGO)

רבע שלישי: 63:74 לפאריס

ג׳יילן הורד חתך לסל וסיים טוב, ג׳סטין רובינסון המשיך את המשחק הנהדר מבחינתו כשקלע שלשה. דאוטין הכניס שתיים מחצי מרחק והוריד לחמש הפרש. היפי שם עוד שתי נקודות קלות עבור הצרפתים. אלי-הופ של הורד הוסיף שתיים למכבי, אך רובינסון מיהר להעניש חוסר ריכוז של הצהובים עם שתיים משלו.

לוני ווקר חודר לסל (IMAGO)

יקובה אוטרה קלע מחוץ לקשת והעלה שוב לדו ספרתי עבור פאריס. תמיר בלאט הכניס מחצי מרחק. מרסיו סנטוס ניגש לקו וצמצם לשבע הפרש. בלאט מצא את טי.ג׳יי ליף ששם עוד שתיים. אך פאריס ניצלה את חצי הדקה האחרונה כדי לקלוע פעמיים ולרדת ב-11 הפרש לטובתה.

מרסיו סנטוס עם הכדור (IMAGO)

רבע רביעי: 94:101 לפאריס

מכבי לא פתחה את עשר הדקות האחרונות טוב וראתה את ג׳רמי מורגן מכניס שתי נקודות. פאריס עלתה ל-20 הפרש כשאוטרה קלע מחוץ לקשת. ג׳ימי קלארק הכניס שתי נקודות. הכל הלך קל מדי לצרפתים, כשאמת׳ מבאיי קלע מתחת לסל. הצהובים הצליחו להוריד עד 11 הפרש, כשווקר קלע שתיים מהקו. שתיים וחצי דקות לסיום ליף קלע עוד צעד וחצי ונתן למכבי תקוות מחודשות. אך פאריס הרגיעו עם שתיים של אלן דוקוסי.