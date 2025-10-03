יום שבת, 10.01.2026 שעה 03:58
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1784-183721פנאתינייקוס6
62%1764-182021ריאל מדריד7
60%1688-176620אולימפיאקוס8
57%1708-183421ז'לגיריס9
52%1771-178721הכוכב האדום10
52%1765-178021אולימפיה מילאנו11
48%1743-173321וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
35%1843-180420פאריס15
33%1917-183721באסקוניה16
33%1777-166621באיירן מינכן17
29%1799-168321אנדולו אפס18
29%1821-164821ליון וילרבאן19
29%1879-168221פרטיזן בלגרד20

בשיא שלה: הפועל ת״א גברה 81:87 על אנדולו

החבורה של איטודיס חזרה מפיגור דו ספרתי בזכות מחצית שנייה גדולה וגברה על הטורקים בדרך לניצחון שני ברציפות ביורוליג. בלייקני ומיציץ׳ הרשימו

|
ואסיליה מיציץ׳ (באדיבות המועדון)
ואסיליה מיציץ׳ (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב המשיכה הערב (שישי) את פתיחת העונה החלומית ביורוליג, עם ניצחון 81:87 על אנדולו אפס. אחרי פתיחה מהוססת ופיגור דו־ספרתי במחצית, האדומים של דימיטריס איטודיס הציגה רבע שלישי יוצא מן הכלל שהפך את הקערה על פיה והבטיח לה ניצחון שני רצוף במפעל הבכיר, אחרי ההצלחה המרשימה מול ברצלונה.

הפתיחה דווקא הייתה שייכת לטורקים. אנדולו ניצלה את החולשה ההגנתית של הסנטרים האדומים, אוטורו ומוטלי, והכתיבה את הקצב מתחת לסלים. ארצ'ין אוסמני, שצמח בהדרגה לשחקן מפתח אצל אפס, הוביל את קבוצתו ליתרון בסיום הרבע הראשון עם עשר נקודות אישיות.

גם ברבע השני הפועל התקשתה לייצר יציבות התקפית. ג’ורדן לויד, שהגיע הקיץ לאיסטנבול, להט עם תשע נקודות ברבע בלבד, ושיין לארקין הצטרף אליו בריצה מצוינת של אנדולו. המחצית הסתיימה ב-35:46 לטובת הטורקים, כשהאדומים נתקעו על אחוזים נמוכים מאוד מחוץ לקשת ואף שחקן לא עבר את רף שבע הנקודות.

אלא שאז הגיע הרבע השלישי, ששינה לחלוטין את התמונה. אוטורו התחיל לייצר נקודות בצבע, ומיד לאחר מכן נכנס לפעולה ואסיליה מיציץ’. הרכז הסרבי הוביל ריצה סוחפת של 4:22 בשש הדקות האחרונות של הרבע, שהחזירה את הפועל תל אביב למשחק והעניקה לה יתרון משמעותי לפני עשר הדקות המכריעות.

ברבע האחרון, אנטוניו בלייקני התפוצץ עם רצף של תשע נקודות, העלה את ההפרש לדו־ספרתי, ובסיוע של אוטורו שהגדיל עד ליתרון שיא של 13, האדומים הבטיחו את הניצחון. אנדולו עוד הצליחה לצמק מעט, אך הפועל תל אביב שמרה על קור רוח ונעלה את הערב עם ניצחון 81:87, הרבה בזכות 17 נקודות של בלייקני ומנהיגות של מיציץ’.

המחזור הבא של האדומים יהיה פיקנטי במיוחד, בדרבי מפואר והיסטורי של שתי קבוצות ישראליות ביורוליג כש״תארח״ את מכבי תל אביב. האדומים יקוו להמשיך בפתיחה החלומית שלהם במפעל הבכיר באירופה, ולחבר ניצחון שלישי ומתוק במיוחד נגד היריבה העירונית.

רבע ראשון: 21:22 לאנדולו אפס

חמישיית אנדולו אפס: שיין לארקין, ניק וויילד באב, אייזאה קורדינייה, ארצ׳ן אוסמני, קאי ג׳ונס.

חמישיית הפועל תל אביב: אלייז׳ה בראיינט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ׳, איש ויינרייט, דן אוטורו.

המשחק נפתח עם נקודות של קורדינייה, אוטורו איזן מנגד מהקו. ויינרייט קלע שלשה ונתן יתרון לאיטודיס, מיציץ׳ הגדיל לחמש. אוסמני קלע חמש נקודות רצופות ואיזן את התוצאה, ג׳ונס הגדיל שוב והעניק יתרון ארבע להפועל.

אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)

אוסמני שוב עם ארבע נקודות רצופות השווה, ולארקין הפך עם שתי נקודות מהקו. שלשה של ג׳ונס החזירה יתרון בנקודה להפועל, אך וויילד באב קלע מהקו ונתן יתרון נקודה לאנדולו בסוף הרבע הראשון.

דן אוטורו (באדיבות המועדון)דן אוטורו (באדיבות המועדון)

רבע שני: 36:46 לאנדולו אפס

הרבע השני נפתח בנקודות של לויד, אודיאסה קלע נקודות בכורה ביורוליג במדי האדומים מנגד. שלשה של קורדינייה העניקה יתרון שש לטורקים, גינת צימק, אך לויד קלע שלשה נוספת והיתרון עלה לשבע. היתרון של הטורקים נשמר עד שלויד קלע מהקו והעניק דו ספרתי ראשון במשחק לטורקים. בלייקני קלע שלשה, אך לויד השיב עם שלשה משלו. הרבע הסתיים ביתרון עשר לאנדולו.

קולין מלקולם (באדיבות המועדון)קולין מלקולם (באדיבות המועדון)

רבע שלישי: 59:61 להפועל תל אביב

הטורקים עלו ליתרון שיא עם 13 הפרש עם פתיחת הרבע, אך החבורה של איטודיס פתחה בריצה אדירה של 0:12 והורידה לנקודה בלבד. שלשה של בריאנט מחקה את הפיגור הדו ספרתי והפכה ליתרון 2 להפועל, שעלתה לשבע הפרש אחרי נקודות של מיציץ׳ בדרך לרבע אדיר. לויד צימק לקראת סיום הרבע והפועל ירדה ביתרון שתי נקודות.

רבע רביעי: 81:87 להפועל תל אביב

בלייקני פתח בטירוף את הרבע האחרון והעלה לארבע הפרש. היתרון של האדומים נשמר, עד ששוב בלייקני נכנס לקצב וקלע תשע נקודות ברצף בדרך ליתרון 11. אוטורו העלה ליתרון שיא של 13. אנדולו עוד הצליחה לצמק מעט, אך הפועל שמרה על היתרון וניצחה בשש הפרש בסיום. ֿ

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */