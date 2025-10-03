בשיא שלה: הפועל ת״א גברה 81:87 על אנדולו

הפועל תל אביב המשיכה הערב (שישי) את פתיחת העונה החלומית ביורוליג, עם ניצחון 81:87 על אנדולו אפס. אחרי פתיחה מהוססת ופיגור דו־ספרתי במחצית, האדומים של דימיטריס איטודיס הציגה רבע שלישי יוצא מן הכלל שהפך את הקערה על פיה והבטיח לה ניצחון שני רצוף במפעל הבכיר, אחרי ההצלחה המרשימה מול ברצלונה.

הפתיחה דווקא הייתה שייכת לטורקים. אנדולו ניצלה את החולשה ההגנתית של הסנטרים האדומים, אוטורו ומוטלי, והכתיבה את הקצב מתחת לסלים. ארצ'ין אוסמני, שצמח בהדרגה לשחקן מפתח אצל אפס, הוביל את קבוצתו ליתרון בסיום הרבע הראשון עם עשר נקודות אישיות.

גם ברבע השני הפועל התקשתה לייצר יציבות התקפית. ג’ורדן לויד, שהגיע הקיץ לאיסטנבול, להט עם תשע נקודות ברבע בלבד, ושיין לארקין הצטרף אליו בריצה מצוינת של אנדולו. המחצית הסתיימה ב-35:46 לטובת הטורקים, כשהאדומים נתקעו על אחוזים נמוכים מאוד מחוץ לקשת ואף שחקן לא עבר את רף שבע הנקודות.

אלא שאז הגיע הרבע השלישי, ששינה לחלוטין את התמונה. אוטורו התחיל לייצר נקודות בצבע, ומיד לאחר מכן נכנס לפעולה ואסיליה מיציץ’. הרכז הסרבי הוביל ריצה סוחפת של 4:22 בשש הדקות האחרונות של הרבע, שהחזירה את הפועל תל אביב למשחק והעניקה לה יתרון משמעותי לפני עשר הדקות המכריעות.

ברבע האחרון, אנטוניו בלייקני התפוצץ עם רצף של תשע נקודות, העלה את ההפרש לדו־ספרתי, ובסיוע של אוטורו שהגדיל עד ליתרון שיא של 13, האדומים הבטיחו את הניצחון. אנדולו עוד הצליחה לצמק מעט, אך הפועל תל אביב שמרה על קור רוח ונעלה את הערב עם ניצחון 81:87, הרבה בזכות 17 נקודות של בלייקני ומנהיגות של מיציץ’.

המחזור הבא של האדומים יהיה פיקנטי במיוחד, בדרבי מפואר והיסטורי של שתי קבוצות ישראליות ביורוליג כש״תארח״ את מכבי תל אביב. האדומים יקוו להמשיך בפתיחה החלומית שלהם במפעל הבכיר באירופה, ולחבר ניצחון שלישי ומתוק במיוחד נגד היריבה העירונית.

רבע ראשון: 21:22 לאנדולו אפס

חמישיית אנדולו אפס: שיין לארקין, ניק וויילד באב, אייזאה קורדינייה, ארצ׳ן אוסמני, קאי ג׳ונס.

חמישיית הפועל תל אביב: אלייז׳ה בראיינט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ׳, איש ויינרייט, דן אוטורו.

המשחק נפתח עם נקודות של קורדינייה, אוטורו איזן מנגד מהקו. ויינרייט קלע שלשה ונתן יתרון לאיטודיס, מיציץ׳ הגדיל לחמש. אוסמני קלע חמש נקודות רצופות ואיזן את התוצאה, ג׳ונס הגדיל שוב והעניק יתרון ארבע להפועל.

אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)

אוסמני שוב עם ארבע נקודות רצופות השווה, ולארקין הפך עם שתי נקודות מהקו. שלשה של ג׳ונס החזירה יתרון בנקודה להפועל, אך וויילד באב קלע מהקו ונתן יתרון נקודה לאנדולו בסוף הרבע הראשון.

דן אוטורו (באדיבות המועדון)

רבע שני: 36:46 לאנדולו אפס

הרבע השני נפתח בנקודות של לויד, אודיאסה קלע נקודות בכורה ביורוליג במדי האדומים מנגד. שלשה של קורדינייה העניקה יתרון שש לטורקים, גינת צימק, אך לויד קלע שלשה נוספת והיתרון עלה לשבע. היתרון של הטורקים נשמר עד שלויד קלע מהקו והעניק דו ספרתי ראשון במשחק לטורקים. בלייקני קלע שלשה, אך לויד השיב עם שלשה משלו. הרבע הסתיים ביתרון עשר לאנדולו.

קולין מלקולם (באדיבות המועדון)

רבע שלישי: 59:61 להפועל תל אביב

הטורקים עלו ליתרון שיא עם 13 הפרש עם פתיחת הרבע, אך החבורה של איטודיס פתחה בריצה אדירה של 0:12 והורידה לנקודה בלבד. שלשה של בריאנט מחקה את הפיגור הדו ספרתי והפכה ליתרון 2 להפועל, שעלתה לשבע הפרש אחרי נקודות של מיציץ׳ בדרך לרבע אדיר. לויד צימק לקראת סיום הרבע והפועל ירדה ביתרון שתי נקודות.

רבע רביעי: 81:87 להפועל תל אביב

בלייקני פתח בטירוף את הרבע האחרון והעלה לארבע הפרש. היתרון של האדומים נשמר, עד ששוב בלייקני נכנס לקצב וקלע תשע נקודות ברצף בדרך ליתרון 11. אוטורו העלה ליתרון שיא של 13. אנדולו עוד הצליחה לצמק מעט, אך הפועל שמרה על היתרון וניצחה בשש הפרש בסיום. ֿ