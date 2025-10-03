"אם נשחק כמו בסמי עופר, לא ננצח את הפועל"

אחרי שהמשיכה את פתיחת העונה שלה עם ניצחון חוץ יוקרתי על מכבי חיפה, שקבע שיא מועדון של חמישה ניצחונות רצופים בפתיחת עונה, הפועל באר שבע רוצה להמשיך את המומנטום גם מחר (שבת, 20:00) מול הפועל תל אביב ואליניב ברדה, שעדיין ללא הפסד מתחילת העונה בכל המסגרות.

במועדון מודעים לכך שהיכולת מול מכבי חיפה לא הייתה משכנעת, ושהניצחון הושג בעיקר בזכות ניצול מצבים ואופי, ולא בזכות היכולת הנהדרת שהייתה בארבעת המשחקים הראשונים. בבאר שבע מזהירים כי מול הפועל תל אביב, שנמצאת בתקופה טובה ותגיע עם הרבה ביטחון, יהיה צורך להעלות הילוך. כמו כן, הזיכרון מההפסד ליריבה האדומה בחצי גמר גביע הטוטו עדיין חי, והתחושה היא שמצפה משחק קשה במיוחד.

"אם נשחק כמו ששיחקנו בסמי עופר, לא ננצח קבוצה חזקה כמו הפועל תל אביב", אמרו בבירת הנגב, “נהיה חייבים להרים את היכולת שלנו, הפועל תל אביב הוכיחה בטרנר שהיא איכותית מספיק כדי להתמודד ברמות הגבוהות".

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

המאמן רן קוז’וק יעבור היום עם שחקניו על תיקון נקודות התורפה שבלטו מול מכבי חיפה, והמסר שהעביר הוא שהוא מצפה לשדרוג משמעותי ביכולת. בקבוצה מצפים להמשך הכושר הנהדר של דן ביטון, שכבש עשרה משחקים ברציפות, אך גם רוצים לראות תרומה רחבה יותר משחקנים נוספים כדי שהעומס ההתקפי לא ייפול רק עליו. הלדר לופס צפוי להיות כשיר למחר ואמור לחזור לסגל, כאשר קוז'וק צפוי להמשיך עם אותו ההרכב שפתח מול מכבי חיפה.