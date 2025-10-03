רמת גן תקיים טורניר לזכרו של ליאור ליובין ז"ל

מועדון הכדורסל מכבי עירוני רמת גן יקיים בחול המועד סוכות את הטורניר הראשון לנערים לאומית ב' לזכרו של שחקן העבר שלו ליאור ליובין ז"ל, שנפטר בינואר 2024 ממחלת הסרטן והוא בן 46 בלבד.

בטורניר שיתקיים ביום חמישי ה-9 באוקטובר (אולם תיכון חדש ברמת גן) יהיה בנוכחות משפחתו של ליובין ז"ל, ייקחו חלק קבוצות הנערים של הפועל עמק חפר, הפועל נען/גזר, הפועל גלבוע מעיינות ומכבי עירוני ליאור רמת גן הנושאת את שמו של ליאור ליובין ז"ל.

מאז מותו של ליובין, פועלים במכבי עירוני רמת גן להנצחתו של שחקן העבר המצטיין שעשה קריירה עשירה בקבוצה שהייתה בתקופתו בצמרת ליגת העל, במכבי תל אביב, הפועל תל אביב ובאירופה, ובהמשך כמאמן במספר קבוצות בליגת העל ובאירופה, כמו כן כעוזרו של עודד קטש בנבחרת ישראל.

היציע המזרחי באולם זיסמן נושא את שמו של ליובין ז"ל ועל קיר היציע מופיעה תמונת ענק של השחקן שהיה אהוד ואהוב על חבריו השחקנים והאוהדים. ביום השנה הראשון למותו, בעונה שעברה, הוציאה הקבוצה סט רטרו של בגדי משחק מהתקופה בה שיחק ליאור בקבוצה, סט בו הופיעה רמת גן במשחק הליגה נגד מכבי תל אביב .

חן שניידרמן, יו"ר מועדון הכדורסל מכבי עירוני רמת גן אמר על פעילות ההנצחה: "מכבי עירוני רמת גן הוא מועדון לא רק של הווה ועתיד. אנחנו מועדון של הרבה עבר ועבר מפואר שאת מורשתו נזכור, נשמר ונוקיר כל חיינו. אנו נרגשים להמשיך במסורת קיום טורנירים לילדים הנושאים את שמם של יחיאל שולץ ז"ל, יהונתן זילברמן ז"ל והחל מהשנה נקיים טורניר לזכרו של ליאור ליובין ז"ל, חבר אישי שלי מהימים בהם היינו יחד בקבוצת הנוער במכבי עירוני רמת גן”.

“בעונה הבאה נחדש גם את טורניר הנוער לזכרו של אהרון מילשטיין ז"ל שהיה מנהל קבוצת הבוגרים במועדון. אני קורא לכל האוהדים לשריין את מועדי הטורנירים הקרובים ביומנם ולבוא להעניק כבוד לשחקני העבר שלנו ולראות את דור העתיד שלנו".

במהלך חול המועד סוכות תארח רמת גן שני טורנירים נוספים לילדים לזכר פעילים במועדון. טורניר לילדים לאומית א' לזכרו של יחיאל שולץ ז"ל אוהד הקבוצה, שכאבא לשלושה בנים ששיחקו בקבוצות השונות במועדון, ליווה עשרות שנים את הקבוצה הבוגרת והקבוצות הצעירות. בטורניר שיתקיים באולם : עירוני קרית אונו, הפועל כפר אורנים, אליצור יבנה ומכבי יחיאל רמת גן. הטורניר יתקיים ב-5 באוקטובר באולם ביה"ס שלום ברמת גן.

טורניר ילדים ב' (8 באוקטובר, אולם ביה"ס שלום ברמת גן) לזכרו של יהונתן זילברמן ז"ל שנפטר בינואר 2017 בהיותו בן 30. זילברמן ז"ל, בנו של כדורסלן העבר של הפועל רמת גן אורי זילברמן, הצטרף לקבוצת הילדים ב' בעונת 1999/2000 ובתוך תקופה קצרה הפך לאחד מהשחקנים הבולטים בכל הקבוצות הצעירות של המועדון אותן הוביל לזכייה בתארי אליפות וגביע המדינה, בנבחרת תיכון בליך והיה חבר נבחרת הקדטים של ישראל. בטורניר זה ישתתפו ילדי עירוני קרית אונו, הפועל כפר אורנים, הפועל עמק חפר ומכבי יהונתן רמת גן.