כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

במכבי חיפה משוכנעים שפיטר אגבה יפתח ב-11

לאחר התהיות בנוגע לספסולו של שחקן הרכש מול הפועל ב"ש, במועדון משוכנעים שהוא יקבל את חולצת ההרכב מול מכבי ת"א. אחד מבין נאור ונהואל ירד לספסל

|
הרכש החדש, פיטר אגבה (עמרי שטיין)
הרכש החדש, פיטר אגבה (עמרי שטיין)

אחת השאלות שהעסיקו את מכבי חיפה מאז ההפסד להפועל באר שבע הייתה מדוע המאמן דייגו פלורס החליט לספסל את קשר הרכש פיטר אגבה לאורך כל המשחק ולא להשתמש בו, בזמן שברור שהגיע לכרמל שחקן חיזוק שאמור לעשות את ההבדל בלי קשר לזהות שאר הקשרים של הקבוצה.

אם במשחק הראשון מול אשדוד אגבה, שרק נחת בשבוע שקדם למשחק, מצא את עצמו באופן טבעי מחוץ לסגל, ובדרבי שולב, הרי שניתן היה לצפות שכבר מול ב”ש יפתח או לכל הפחות ישולב, דבר שלא קרה.

אגבה, כזכור, הגיע בקול תרועה ונרכש בסכום של 1.1 מיליון יורו מתוך מטרה שיהפוך לבאנקר בהרכב ולא לשחקן שמתנדנד בין ספסל להרכב. לקראת מכבי ת”א, במכבי חיפה מאמינים ומשוכנעים שאגבה ימצא את עצמו לראשונה בהרכב, ועכשיו השאלה היא על חשבון מי: גוני נאור או מתיאס נהואל המאכזב.

גוני נאור במאבק מול ב"ש, עשוי לרדת לספסל (עמרי שטיין)גוני נאור במאבק מול ב"ש, עשוי לרדת לספסל (עמרי שטיין)

לפלורס יש לא פחות מחמישה קשרים שמתמודדים על שלושה מקומות, עלי מוחמד שחזר להתאמן אחרי שהתאושש מפציעה, איתן אזולאי, גוני נאור, אגבה ונהואל. פלורס מודע לכך שבדיוק כמו במשחק מול ב”ש, המפתח במשחק יהיה במרכז המגרש.

במהלך אסיפת הווידאו פלורס דיבר על הרצון שלו לראות יותר שחקנים מהקו השני תומכים במשחק ההתקפה. מי שלצערו לא יוכל העונה לתת פייט ולהתמודד על דקות בקישור הוא ליאור קאסה, שסיים את העונה בגלל קרע ברצועה הצולבת ויאלץ לעבור תקופת שיקום ארוכה.

