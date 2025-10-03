הנרי נגד פליק: אתה לא יכול לשחק ככה באלופות

ברצלונה ספגה אכזבה גדולה השבוע במסגרת המחזור השני של ליגת האלופות, כשלמרות שהגיעה בביתה מול פ.ס.ז’ חסרה, ואף עלתה ליתרון, היא סיימה את המשחק בהפסד 2:1.

הרגע שהכריע את המשחק הגיע בדקה ה-90. הצרפתים ניצלו עמידה גבוהה של הגנת ברצלונה, כשאשרף חכימי קיבל כדור לבד לחלוטין בימין והשאיר את גונסאלו ראמוס באחד על אחד, ומשם החלוץ כבש את שער הניצחון.

“אתה לא יכול לשחק בליגת האלופות עם קו ההגנה הגבוה הזה”, ביקר שחקן העבר תיירי הנרי את הבחירה של האנזי פליק מאמן ברצלונה. “אני מצטער, אבל כשאתה משחק מול קבוצות גדולות, אתה תהיה חשוף בשיטה הזו.

לאמין ימאל (IMAGO)

הצרפתי הסביר את טענתו: “כל ריצה לעומק יכולה להסתיים בשער. זה בדיוק מה שקרה מול פ.ס.ז’, אנחנו תמיד מדברים על זה (הבעיה בקו הגבוה), אבל הם לא רוצים לשנות”.

הנרי האשים את מאמן הקטלונים בעקשנות: “לפעמים מאמנים יכולים להתעקש על האסטרטגיה שלהם, אבל במשחקים חשובים זה עלול לעלות ביוקר”.