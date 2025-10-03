"5 דקות של נאיביות וחוסר בגרות הרסו משחק"

מכבי תל אביב הפסידה אמש (חמישי) לראשונה בליגה האירופית, 3:1 לדינמו זאגרב, וחזרה הבוקר לישראל כשהיא גוררת איתה תסכול גדול מאוד. הצהובים הובילו משער של סייד אבו פרחי כבר אחרי 14 דקות, ורשמו דקות טובות בפתיחת המשחק, אך תוך חמש דקות איבדו אותו עם טעויות קשות בחלק האחורי ובקישור האחורי של הקבוצה. כאשר ניסו לחזור ולהשוות, ספגו את השער השלישי באחת ההתקפות הבודדות של הקרואטים במשחק.

“בשביל משחק מהסוג הזה, הצלחנו לייצר מספיק מצבים, אבל בסוף 5 דקות של נאיביות וחוסר בגרות הרסו לנו את המשחק. אתה עולה ליתרון בדקה מוקדמת באירופה, אתה חייב להיות מאוד מרוכז אחר כך ולא לחלק מתנות כי העונש בא מיד”, הודו במכבי ת”א. “דווקא אחרי גול כל כך יפה שלנו, מאבדים את התוצאה מכלום ושום דבר. לא איזה כדורגל גדול של דינמו, פשוט טעויות מתגלגלות שלנו שנתנו להם שערים נוחים מדי וכל המשחק הלך לפח”.

במכבי ת”א חששו מחוסר הוודאות לגבי הצלחתם של השחקנים הישראלים לתפקד אחרי הצום, ולראיה ההרכב של לאזטיץ’ שכלל מבין שחקני השדה רק את רוי רביבו, אבל דווקא טעויות של עלי קמארה, איסוף סיסוקו ובן לדרמן, כמו גם פספוס במאבק אחרי לחץ של רביבו, היו אלה שהתחילו את שני השערים המהירים של הקרואטים. לאחר מכן, הצהובים לא קיבלו מספיק בפן ההתקפי וזה משחק רביעי ברציפות שהם מתקשים מאוד לכבוש. אם נגד הפועל ירושלים היללו את האופי הגדול שהקבוצה הפגינה אחרי ההרחקה של רביבו והשער שמיד כבשה, אף אחד לא שוכח שעד לאותו רגע מכבי בקושי הצליחה לייצר מצבים נגד הצפיפות של ירושלים.

איסוף סיסוקו, טעות שלו הובילה לשער (Picture by Pedja Milosavljevic)

התיקו מול פאוק סלוניקי התקבל בהבנה ובכבוד כי היוונים באמת קבוצה חזקה ואיכותית מאוד, והמשחק נערך באווירה עוינת נגד 30,000 יוונים, אבל אחר כך בא ה-0:0 מול בני סכנין, וגם אמש כאשר מכבי ת”א ניסתה למצוא שוויון. היא התקשתה מאוד מול הצפיפות של דינמו זאגרב, שבאופן די דומה לסכנין והפועל ירושלים באה עם שמירה אישית על שלושת הבלמים והקשר האחורי של הקבוצה בעת הנעת הכדור – ובכך סינדלה לגמרי כל ניסיון של הקבוצה לצאת קדימה ולמצוא שטחים.

“השבועיים האחרונים מעוררים חשש”, הודו במכבי ת”א. "לא כי התוצאות רעות, בסוף התוצאות אפילו הגיוניות, אלא כי אחרי שניצחנו בקלות, יש פתאום פער גדול מדי בין כמות המצבים שאנחנו מצליחים לייצר למה שהיה לפני”. כעת יגיע המשחק מול מכבי חיפה ביום ראשון, ובמכבי ת”א מבינים היטב את החשיבות של לנצח לפני הפגרה ולא להיכנס פתאום לגלגל של ארבעה משחקים ללא ניצחון רגע לפני שיוצאים לשבועיים בלי כדורגל. ההערכה היא כי רז שלמה, דור פרץ, אושר דוידה ושגיב יחזקאל יחזרו להרכב, כאשר השאלה הגדולה שוב תהיה באיזה עמדה יתופקד פרץ – בקישור או כחלוץ.