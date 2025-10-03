יום ראשון, 05.10.2025 שעה 00:29
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

"5 דקות של נאיביות וחוסר בגרות הרסו משחק"

תסכול במכבי ת"א אחרי ה-3:1 לזאגרב: "דווקא אחרי גול יפה שלנו, מאבדים את התוצאה מכלום ושום דבר". בקבוצה מודים: "השבועיים האחרונים מעוררים חשש"

רועי משפתי וטייריס אסאנטה (Picture by Pedja Milosavljevic)
רועי משפתי וטייריס אסאנטה (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב הפסידה אמש (חמישי) לראשונה בליגה האירופית, 3:1 לדינמו זאגרב, וחזרה הבוקר לישראל כשהיא גוררת איתה תסכול גדול מאוד. הצהובים הובילו משער של סייד אבו פרחי כבר אחרי 14 דקות, ורשמו דקות טובות בפתיחת המשחק, אך תוך חמש דקות איבדו אותו עם טעויות קשות בחלק האחורי ובקישור האחורי של הקבוצה. כאשר ניסו לחזור ולהשוות, ספגו את השער השלישי באחת ההתקפות הבודדות של הקרואטים במשחק. 

“בשביל משחק מהסוג הזה, הצלחנו לייצר מספיק מצבים, אבל בסוף 5 דקות של נאיביות וחוסר בגרות הרסו לנו את המשחק. אתה עולה ליתרון בדקה מוקדמת באירופה, אתה חייב להיות מאוד מרוכז אחר כך ולא לחלק מתנות כי העונש בא מיד”, הודו במכבי ת”א. “דווקא אחרי גול כל כך יפה שלנו, מאבדים את התוצאה מכלום ושום דבר. לא איזה כדורגל גדול של דינמו, פשוט טעויות מתגלגלות שלנו שנתנו להם שערים נוחים מדי וכל המשחק הלך לפח”. 

במכבי ת”א חששו מחוסר הוודאות לגבי הצלחתם של השחקנים הישראלים לתפקד אחרי הצום, ולראיה ההרכב של לאזטיץ’ שכלל מבין שחקני השדה רק את רוי רביבו, אבל דווקא טעויות של עלי קמארה, איסוף סיסוקו ובן לדרמן, כמו גם פספוס במאבק אחרי לחץ של רביבו, היו אלה שהתחילו את שני השערים המהירים של הקרואטים. לאחר מכן, הצהובים לא קיבלו מספיק בפן ההתקפי וזה משחק רביעי ברציפות שהם מתקשים מאוד לכבוש. אם נגד הפועל ירושלים היללו את האופי הגדול שהקבוצה הפגינה אחרי ההרחקה של רביבו והשער שמיד כבשה, אף אחד לא שוכח שעד לאותו רגע מכבי בקושי הצליחה לייצר מצבים נגד הצפיפות של ירושלים.

איסוף סיסוקו, טעות שלו הובילה לשער (Picture by Pedja Milosavljevic)איסוף סיסוקו, טעות שלו הובילה לשער (Picture by Pedja Milosavljevic)

התיקו מול פאוק סלוניקי התקבל בהבנה ובכבוד כי היוונים באמת קבוצה חזקה ואיכותית מאוד, והמשחק נערך באווירה עוינת נגד 30,000 יוונים, אבל אחר כך בא ה-0:0 מול בני סכנין, וגם אמש כאשר מכבי ת”א ניסתה למצוא שוויון. היא התקשתה מאוד מול הצפיפות של דינמו זאגרב, שבאופן די דומה לסכנין והפועל ירושלים באה עם שמירה אישית על שלושת הבלמים והקשר האחורי של הקבוצה בעת הנעת הכדור – ובכך סינדלה לגמרי כל ניסיון של הקבוצה לצאת קדימה ולמצוא שטחים.

“השבועיים האחרונים מעוררים חשש”, הודו במכבי ת”א. "לא כי התוצאות רעות, בסוף התוצאות אפילו הגיוניות, אלא כי אחרי שניצחנו בקלות, יש פתאום פער גדול מדי בין כמות המצבים שאנחנו מצליחים לייצר למה שהיה לפני”. כעת יגיע המשחק מול מכבי חיפה ביום ראשון, ובמכבי ת”א מבינים היטב את החשיבות של לנצח לפני הפגרה ולא להיכנס פתאום לגלגל של ארבעה משחקים ללא ניצחון רגע לפני שיוצאים לשבועיים בלי כדורגל. ההערכה היא כי רז שלמה, דור פרץ, אושר דוידה ושגיב יחזקאל יחזרו להרכב, כאשר השאלה הגדולה שוב תהיה באיזה עמדה יתופקד פרץ – בקישור או כחלוץ.

