יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:56
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

הדרך המיוחדת ליורוליג והשינוי בקיץ: זו פאריס

הצרפתים יפגשו את מכבי ת"א ב-22:30 במסגרת המחזור השני ביורוליג: הדרך שבכלל התחילה בבון, איסאלו ואז ספליטר, גל העזיבות בקיץ והסגנון שנשאר דומה

|
שחקני פאריס (IMAGO)
שחקני פאריס (IMAGO)

מחיר ההצלחה שלה בשלוש השנים האחרונות הגיע ועם ריבית דריבית, היא הייתה הקבוצה של תומאסו איסאלו רק במדינה שונה ובליגה מעט אחרת והניסוי בבון הצליח, הוא הסתיים עם ניצחון בליגת האלופות של פיב"א משם איסאלו יחד עם כמעט כל הליבה של הקבוצה הגרמנית לפאריס, פרויקט חדש ושאפתני באותם הימים עם יומרות גבוהות ויכולת לצד שיטה שגיבתה וכיסתה כל צ'ק שאי פעם נרשם על ידי מי מהשחקנים שדיבר לפני או אחרי משחק ופתאום אליפות יורוקאפ ועונת בכורה ביורוליג. 

עונת הבכורה ביורוליג של פאריס בשנה שעברה הייתה קסומה ומיוחדת, הרי סיפור הסינדרלה נמשך. אמנם זה היה קצת שונה בלי איסאלו ועם טיאגו ספליטר הדברים נראו טוב מאוד כי השיטה לא השתנתה, אך בינתיים אירופה ארבה, חיכתה, לטשה עיניים ואז שיחרה לטרף בשעת הכושר, וכן ייתכן של הבוקר, אך כששעת ה-ש’ הייתה שם מיקאל יאנטונן, טי ג'יי שורטס, קייבריוס הייז, טייסון וורד, מאודו לו וקולין מלקולם הם כבר לא היו שם. 

פאריס שונה כאמור וגם טיאגו ספליטר האיש והאגדה כבר לא שם, הוא עבר לליגה הטובה בעולם ומחיר ההצלחה כבר לא נחשב למחיר ההצלחה, אלא לחוב ההצלחה הוא נפרע. הקבוצה הצרפתית איבדה את הנכסים הכי חזקים שלה ולגדולות ביותר, במחזור הפתיחה פאריס לא באמת היוותה יריב למונסטארז (כן האלו מהספייס ג'אם המקורי עם מייקל ג'ורדן) של שארונאס יאסיקביצ'יוס שלאחר הצטרפותו של טיילן הורטון טאקר לקבוצה מאיסטנבול, כן ההוא שמכבי תל אביב חשקה בשרותיו בקיץ שעבר, נראה שביבשת הישנה באמת צריכים איזה MJ כדי שהמכהנת תהפוך לשעבר.

טי גטי ג'יי שורטס. עזב לפאו (רויטרס)

למען הסר ספק אין במשפט הקודם לקבוע או לתת ספויילר לגבי זהות האלופה שתוכתר במאי הקרוב וחזרה ליריבה של הצהובים כחולים הערב (שישי, 22:30), האם פריז מסוכנת? כן, לרמה שאי אפשר באמת להקל ראש מול אף יריבה, כן היא נחלשה וכן מדובר במשחק “בית” של עודד קטש וחניכיו כך שאין להם פריבילגיה לזרוק או לאבד משחקים לא בפתיחת העונה ולא מול קבוצה כמו פאריס גם כי אף קבוצה לא רוצה לפתוח את העונה עם שבוע משחקים כפול ו-2:0. הקבוצה הצרפתית אמורה להקשות כמו כל הקבוצות שדורגו בחלק התחתון של דירוגי העוצמה עד שיוכח אחרת. 

השם ששווה לעקוב אחריו הוא זה של נאדיר היפי, הוא גאנר, הוא זורק וזורק וגם קולע והוא במידה רבה של צדק הפך להיות הפנים של הקבוצה. המאמן פרנצ'סקו טבליני מחזיק באופציות מעניינות בספסל בעמדות הפורוורד מג'רמי מורגן דרך דריק וויליס ואמת' אמביי שמביאים איתם קליעה, זאת כאשר שווה לעקוב גם אחרי למאר סטיבנס ואחר מוחמד פאייה שנחשב בגילו לאחד השמות המעניינים באירופה, אך מעבר לשלושה הדבר שאולי הכי מעניין אצל הפריזאים זה שמה שהיה מהיר בשתי העונות האחרונות נראה שמהיר לא פחות, שכן הקבוצה יודעת לתקוף מהר מאוד גם אחרי שחטפה סל.

