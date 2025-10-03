יום ראשון, 05.10.2025 שעה 00:28
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

"דינמו ראשונה באירופית, רמסה את מכבי ת"א"

קרואטיה בעננים אחרי ה-1:3 של הקבוצה המקומית, שבפסגה: "מדהים, הקבוצה חגגה מול שלושה מקומיים, כנראה בגלל הצום". וגם: האתר שהחמיא לאבו פרחי

|
טייריס אסאנטה במאבק (Picture by Pedja Milosavljevic)
טייריס אסאנטה במאבק (Picture by Pedja Milosavljevic)

קשה להאשים קבוצה שמפסידה משחק אליו היא עולה כשעתיים אחרי צאת צום, אבל זה המצב ומכבי תל אביב נכנעה 3:1 לדינמו זאגרב במשחק “הביתי” הראשון שלה העונה באצטדיון של באצ’קה טופולה. אחרי ה-0:0 נגד פאוק, הצהובים עם נקודה אחת מתוך שש, והפנים כבר לעבר מכבי חיפה בליגה ביום ראשון.

בקרואטיה סיכמו את המשחק ונמצאים בעננים, כאשר ב’ספורטסקה נובוסטי’ חגגו: “דינמו בפסגת הליגה האירופית! מדהים. הכחולים רמסו את מכבי תל אביב לגמרי, ורשמו עוד ניצחון גדול כדי להיות במקום הראשון במפעל השני בטיבו באירופה אחרי שני מחזורים”.

באתר אחר, ‘גרמניאיק’, נרשם: “מריו קובאצ’ביץ’ עשה את הדברים בצורה נכונה, והוא גם קיבל קבוצה במצב מעט משונה אחרי שז’רקו לאזטיץ’ פתח עם שלושה מקומיים בלבד, ככל הנראה בעקבות צום שבישראל של יום כיפור. מכבי ת”א כבשה קודם, אבל דינמו הגיבה בענק והצהובים היו חסרי אונים”.

מוחמד עלי קמארה עולה לנגוח (Picture by Pedja Milosavljevic)מוחמד עלי קמארה עולה לנגוח (Picture by Pedja Milosavljevic)

עוד נרשם: “עוד לפני שמכבי תל אביב מצמצה היא כבר חטפה את השוויון לאחר שכבר הובילה, ועוד לפני שהיא הספיקה להגיב שוב כבר דינמו זאגרב הובילה. הקבוצה של קובאצ’ביץ’ יכולה להיות מרוצה”. האתר גם החמיא: “אולי זה היה בגלל המצב, אבל סייד אבו פרחי קיבל הזדמנות ולקח אותה בשתי ידיים”.

