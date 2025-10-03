"דינמו ראשונה באירופית, רמסה את מכבי ת"א"

קשה להאשים קבוצה שמפסידה משחק אליו היא עולה כשעתיים אחרי צאת צום, אבל זה המצב ומכבי תל אביב נכנעה 3:1 לדינמו זאגרב במשחק “הביתי” הראשון שלה העונה באצטדיון של באצ’קה טופולה. אחרי ה-0:0 נגד פאוק, הצהובים עם נקודה אחת מתוך שש, והפנים כבר לעבר מכבי חיפה בליגה ביום ראשון.

בקרואטיה סיכמו את המשחק ונמצאים בעננים, כאשר ב’ספורטסקה נובוסטי’ חגגו: “דינמו בפסגת הליגה האירופית! מדהים. הכחולים רמסו את מכבי תל אביב לגמרי, ורשמו עוד ניצחון גדול כדי להיות במקום הראשון במפעל השני בטיבו באירופה אחרי שני מחזורים”.

באתר אחר, ‘גרמניאיק’, נרשם: “מריו קובאצ’ביץ’ עשה את הדברים בצורה נכונה, והוא גם קיבל קבוצה במצב מעט משונה אחרי שז’רקו לאזטיץ’ פתח עם שלושה מקומיים בלבד, ככל הנראה בעקבות צום שבישראל של יום כיפור. מכבי ת”א כבשה קודם, אבל דינמו הגיבה בענק והצהובים היו חסרי אונים”.

מוחמד עלי קמארה עולה לנגוח (Picture by Pedja Milosavljevic)

עוד נרשם: “עוד לפני שמכבי תל אביב מצמצה היא כבר חטפה את השוויון לאחר שכבר הובילה, ועוד לפני שהיא הספיקה להגיב שוב כבר דינמו זאגרב הובילה. הקבוצה של קובאצ’ביץ’ יכולה להיות מרוצה”. האתר גם החמיא: “אולי זה היה בגלל המצב, אבל סייד אבו פרחי קיבל הזדמנות ולקח אותה בשתי ידיים”.