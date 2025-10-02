פאלאס גברה 0:2 על דינמו קייב בקונפרנס ליג

לאחר שליגת האלופות והליגה האירופית יצאו לדרך, הערב (חמישי) הגיעה תורה של הקונפרנס ליג להצטרף לחגיגה, כשמשחקי הסיבוב הראשון נערכו. במוקד, קריסטל פאלאס גברה 0:2 על דינמו קייב, וראיו וייקאנו חגגה גם היא עם 0:2 על שקנדיה טטובו.

דינמו קייב – קריסטל פאלאס 0:2

הלונדונים הגיעו לאחר הניצחון הגדול 1:2 על ליברפול במסגרת הפרמייר ליג, והם השכילו להמשיך את המומנטום עם ניצחון בפתיחת המסגרת האירופית. דניאל מוניוס פתח את החגיגה עם שער בדקה ה-31, כשמי שבישל לו הוא ירמי פינו.

השער השני הגיע מאדי אנקטייה בדקה ה-58, כשמי שבישל פעם נוספת הוא אותו פינו. מה שהעיב על הניצחון היא הרחקתו של בורנה סוסה. כאמור, האנגלים רושמים ניצחון חשוב מאוד בצבירת המומנטום וותחים את המפעל השלישי בחשביותו ברגל ימין.

ראיו וייקאנו – שקנדיה טטובו 0:2

הספרדין פגשו את המקדונים ולא התקשו לצאת עם מלוא הנקודות במשחק הבית הראשון בשלב הליגה של העונה האירופית. שני השערים של המארחים הגיעו במחצית הראושנה בטווח של ארבע דקות זה מזה.

מי שפתח הוא אונאי לופס, שכבש בדקה ה-28, שמי שהכפיל בדקה ה-32 הוא פרנסיסקו פרס שקבע את תוצאת המשחק.

תוצאות נוספות:

סלובאן ברטיסלבה – שטרסבורג 2:1

פיורנטינה – סיגמה אולומואוץ 0:2

לגיה – סמסונספור 1:0

אברדין – שחטאר דונייצק 3:2

א.א.ק. לרנקה – אלקמאר 4:0

קלייה – א.א.ק. אתונה 1:3

ראקוב – קראיובה 0:2

שלבורן – האקן 0:0

ספרטה פראג – שמרוק רוברס 1:4

יגלוניה ביאליסטוק – חאמרון 0:1

קופס – דריטה 1:1

לוזאן – בריידבליק 0:3

לך פוזנן – ראפיד וינה 1:4

נוח – ריאקה 0:1

אומוניה ניקוסיה – מיינץ 1:0

זרינסקי מוסטר – לינקולן 0:5