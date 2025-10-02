יום ראשון, 05.10.2025 שעה 00:27
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

אבו פרחי, וארלה ולדרמן בהרכב של מכבי ת"א

אפקט יום כיפור? פרץ, דוידה ויחזקאל לא ב-11 נגד דינמו זאגרב ב-22:00: הייטור, קמארה, אסאנטה ורביבו בהגנה, אנדרדה מקדימה ובליץ' וסיסוקו בקישור

|
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

שעות ספורות אחרי שהסתיים צום יום הכיפורים, מכבי תל אביב תארח היום (חמישי, 22:00) את דינמו זאגרב במסגרת הליגה האירופית באצטדיון TSC בבאצ'קה טופולה, כששתי הקבוצות מגיעות במטרה לחזק את מעמדן. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מקווה לשחזר את היכולת שהציגה במוקדמות ולהשאיר נקודות חשובות אצלה.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ’, בן לדרמן, הליו וארלה, קווין אנדרדה וסייד אבו פרחי.

מכבי תל אביב מגיעה להתמודדות אחרי פתיחת עונה חיובית באירופה, עם תיקו חוץ מול פאוק סלוניקי (0:0) ששבר רצף מאכזב מהשנה שעברה. בליגה נעצר הרצף המושלם עם 0:0 מול בני סכנין, כולל החמצת פנדל של שגיב יחזקאל בתוספת הזמן, אך בסך הכל הקבוצה נראית יציבה ולא הייתה רחוקה מלנצח ביוון.

זז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

מנגד, דינמו זאגרב מגיעה במומנטום מצוין. הקרואטים מוליכים את הטבלה המקומית בפער של שלוש נקודות אחרי ניצחון 1:3 בסוף השבוע, שהיווה כבר ניצחון שמיני בעשרה משחקים העונה בכל המסגרות. באירופה הם הצהירו כוונות כשגברו על פנרבחצ'ה 1:3 במשחק הראשון, למרות שנחשבו לאנדרדוג. הקבוצה הוכיחה שהיא מסוגלת לאיים ברמות הגבוהות של היבשת ומהווה יריבה לא קלה בכלל עבור מכבי ת”א.

המפגש הערב מחזיר זיכרונות מההתמודדות ההיסטורית בין הקבוצות בסיבוב הראשון של גביע אופ"א בעונת 2001/02, אז הסתיימו שני המשחקים בתיקו. מעבר לכך, למכבי ת”א מאזן מאוזן מול יריבות קרואטיות (ניצחון והפסד), בעוד דינמו לא הפסידה בארבעה מפגשים מול קבוצות ישראליות.

