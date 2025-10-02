אבו פרחי, וארלה ולדרמן בהרכב של מכבי ת"א

שעות ספורות אחרי שהסתיים צום יום הכיפורים, מכבי תל אביב תארח היום (חמישי, 22:00) את דינמו זאגרב במסגרת הליגה האירופית באצטדיון TSC בבאצ'קה טופולה, כששתי הקבוצות מגיעות במטרה לחזק את מעמדן. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מקווה לשחזר את היכולת שהציגה במוקדמות ולהשאיר נקודות חשובות אצלה.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ’, בן לדרמן, הליו וארלה, קווין אנדרדה וסייד אבו פרחי.

מכבי תל אביב מגיעה להתמודדות אחרי פתיחת עונה חיובית באירופה, עם תיקו חוץ מול פאוק סלוניקי (0:0) ששבר רצף מאכזב מהשנה שעברה. בליגה נעצר הרצף המושלם עם 0:0 מול בני סכנין, כולל החמצת פנדל של שגיב יחזקאל בתוספת הזמן, אך בסך הכל הקבוצה נראית יציבה ולא הייתה רחוקה מלנצח ביוון.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

מנגד, דינמו זאגרב מגיעה במומנטום מצוין. הקרואטים מוליכים את הטבלה המקומית בפער של שלוש נקודות אחרי ניצחון 1:3 בסוף השבוע, שהיווה כבר ניצחון שמיני בעשרה משחקים העונה בכל המסגרות. באירופה הם הצהירו כוונות כשגברו על פנרבחצ'ה 1:3 במשחק הראשון, למרות שנחשבו לאנדרדוג. הקבוצה הוכיחה שהיא מסוגלת לאיים ברמות הגבוהות של היבשת ומהווה יריבה לא קלה בכלל עבור מכבי ת”א.

המפגש הערב מחזיר זיכרונות מההתמודדות ההיסטורית בין הקבוצות בסיבוב הראשון של גביע אופ"א בעונת 2001/02, אז הסתיימו שני המשחקים בתיקו. מעבר לכך, למכבי ת”א מאזן מאוזן מול יריבות קרואטיות (ניצחון והפסד), בעוד דינמו לא הפסידה בארבעה מפגשים מול קבוצות ישראליות.