4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

"פרס התקשר לוואלוורדה וריגש אותו עד דמעות"

לאחר הפוסט התקיף של הקשר ברשתות, הנשיא שוחח עם האורוגוואי כחמש דקות כדי להביע את תמיכתו ואת תמיכת המועדון, מה שבסופו של דבר גרם לשחקן להתרגש

|
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

פדריקו ואלוורדה מעולם לא חשב שימצא את עצמו במצב כמו זה שבו הוא מצוי כעת. גלדיאטור שמעולם לא הרים קול ותמיד נתן את כולו על המגרש, שירת בנאמנות את טוני קרוס, לוקה מודריץ' ואף את ג’וד בלינגהאם. אך הזמן הציב אותו בקדמת הבמה כאחד מקפטנים של ריאל מדריד, וממי שנושא את הסרט מצופה ליותר.

האורוגוואי לא פתח את העונה בצורה טובה. תפקידו כקשר אחורי מתחת לאורליאן טשואמני מקטין את יכולותיו, אך לדבריו זה המקום שבו הוא אוהב לשחק: "אני ראוי להמשיך לשחק בתפקיד הזה". הוא ניסה לבסס את מנהיגותו באמירה כי הוא לא נולד "כדי לשחק כמגן ימני", עמדה שאינה לרוחו, אך הוסיף כי יסכים לעשות זאת אם המאמן יבקש.

הסערה פרצה במשחק באלמטי, כאשר בספרד חשפו שלא התחמם יחד עם שאר המחליפים, ביטוי לכעסו על כך שנשאר על הספסל. “דקות ספורות לאחר שאמר שהוא מרגיש ‘רלוונטי’ עבור הקבוצה, הופיעו העננים. כדי להיות כזה, עליו לשמש דוגמה על המגרש ומחוצה לו, אך דבריו אינם מתיישבים עם דמות של שחקן רלוונטי”, נכתב בתקשורת הספרדית.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

השיחה עם פלורנטינו פרס

בנקודה מורכבת זו בחר פלורנטינו פרס להתערב. "הנשיא הרים את הטלפון ודיבר בעצמו עם ואלוורדה. השיחה נמשכה לא יותר מחמש דקות. הנשיא הבהיר לאורוגוואי שיש לו את האמון של כל המועדון, את התמיכה של ההנהלה ושל צ’אבי אלונסו בעצמו, ושאסור לו להיגרר אחרי מה שנכתב בעיתונות כדי שלא יפגע בעצמו ובמדריד", נכתב בתקשורת בספרד. 

"ואלווארדה התרגש משיחת הנשיא, ואף הזיל דמעות של הכרת תודה על האמון והתמיכה שקיבל", צוטט בדיווח, שהוסיף: "השיחה הסתיימה במשאלה משותפת, ‘השנה נזכה בהרבה תארים’". לצד הנשיא התגייסו גם אוהדי ריאל מדריד השרופים, שהציפו את הרשתות החברתיות בהגנה עליו.

כולם הביעו תמיכה והערכה על תרומתו המצוינת לקבוצה ועל מסירותו הבלתי מתפשרת. מבחינתם אין מקום לשפוט את כושרו הנוכחי או לבקר את דבריו, ובטח שלא את התנהגותו באלמטי. הכול נסלח, כפי שעשה פלורנטינו בעבר, כשהואשם בעצמו בפינוק יתר של כוכבים שלא הביאו תארים.

