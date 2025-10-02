פליק: הגיע לפ.ס.ז' לנצח, אנחנו לא ברמה שלה

מאמן ברצלונה האנזי פליק סיכם את ההפסד של אלופת ספרד 2:1 לפאריס סן ז’רמן בליגת האלופות והודה שהיריבה הייתה עדיפה, בעיקר במחצית השנייה. הגרמני לא התלונן על השיפוט ואף הצהיר שלקבוצה של לואיס אנריקה הגיע לנצח.

פליק אמר בסיום: "נראינו הרבה יותר טוב במחצית הראשונה מאשר בשנייה. ספגנו יותר מדי כי היינו עייפים. פ.ס.ז’ היא קבוצה גדולה, עם שחקנים צעירים ורעננים שהיו ברמה גבוהה מאוד. לא שיחקנו ברמה הטובה ביותר שלנו, וקשה מאוד מול קבוצות כאלה. הם ניצחו בצדק ואנחנו צריכים לברך אותם".

במסיבת העיתונאים הרחיב המאמן: "פתחנו מצוין, אבל אחרי כ־30 דקות הם שלטו במשחק טוב יותר והתפרקנו. במחצית השנייה הם היו טובים יותר, ואנחנו לא היינו בשיאנו. ראו שחלק מהשחקנים היו מאוד עייפים, מרקוס רשפורד, פדרי, דה יונג. הם נתנו הכל, אבל במצב של 1:1 חייבים להגן טוב יותר. זו למידה חשובה נגד יריבות ברמה הזו".

האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)

על הפער מול אלופת אירופה אמר: "אי אפשר לומר כיום שאנחנו ברמה שלהם היום. אבל אני מאמין בקבוצה שלי ונעבוד כדי להגיע לשם. לא ראינו את ברצלונה במיטבה. הפסדנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתאמן, להשתפר ולנתח מה לא עבד".

פליק גם התייחס לעייפות השחקנים: "כשאתה עייף, מה שקרה במחצית השנייה קורה. לפ.ס.ז’ יש פילוסופיה נהדרת ושחקנים צעירים שנכנסו עם רגליים רעננות והעלו את הרמה. אנחנו צריכים לדבר ביום שישי על מה לשפר".