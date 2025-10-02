יום שבת, 04.10.2025 שעה 20:42
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

פליק: הגיע לפ.ס.ז' לנצח, אנחנו לא ברמה שלה

מאמן בארסה אחרי ה-2:1 לאלופת אירופה: "אחרי כ-30 דקות הם שלטו והתפרקנו, עובדים כדי להגיע לרמה שלהם. במצב של 1:1 חייבים להגן טוב, אך התעייפנו"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

מאמן ברצלונה האנזי פליק סיכם את ההפסד של אלופת ספרד 2:1 לפאריס סן ז’רמן בליגת האלופות והודה שהיריבה הייתה עדיפה, בעיקר במחצית השנייה. הגרמני לא התלונן על השיפוט ואף הצהיר שלקבוצה של לואיס אנריקה הגיע לנצח.

פליק אמר בסיום: "נראינו הרבה יותר טוב במחצית הראשונה מאשר בשנייה. ספגנו יותר מדי כי היינו עייפים. פ.ס.ז’ היא קבוצה גדולה, עם שחקנים צעירים ורעננים שהיו ברמה גבוהה מאוד. לא שיחקנו ברמה הטובה ביותר שלנו, וקשה מאוד מול קבוצות כאלה. הם ניצחו בצדק ואנחנו צריכים לברך אותם".

במסיבת העיתונאים הרחיב המאמן: "פתחנו מצוין, אבל אחרי כ־30 דקות הם שלטו במשחק טוב יותר והתפרקנו. במחצית השנייה הם היו טובים יותר, ואנחנו לא היינו בשיאנו. ראו שחלק מהשחקנים היו מאוד עייפים, מרקוס רשפורד, פדרי, דה יונג. הם נתנו הכל, אבל במצב של 1:1 חייבים להגן טוב יותר. זו למידה חשובה נגד יריבות ברמה הזו".

האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)

על הפער מול אלופת אירופה אמר: "אי אפשר לומר כיום שאנחנו ברמה שלהם היום. אבל אני מאמין בקבוצה שלי ונעבוד כדי להגיע לשם. לא ראינו את ברצלונה במיטבה. הפסדנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתאמן, להשתפר ולנתח מה לא עבד".

פליק גם התייחס לעייפות השחקנים: "כשאתה עייף, מה שקרה במחצית השנייה קורה. לפ.ס.ז’ יש פילוסופיה נהדרת ושחקנים צעירים שנכנסו עם רגליים רעננות והעלו את הרמה. אנחנו צריכים לדבר ביום שישי על מה לשפר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
