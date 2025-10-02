יום חמישי, 02.10.2025 שעה 23:58
ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
153-86ליון2
125-126מארסיי3
1210-146מונאקו4
127-96שטרסבורג5
109-136ליל6
105-86לאנס7
98-76ראן8
711-116ברסט9
711-96טולוז10
713-106פ.צ. פאריס11
710-76ניס12
714-96לוריין13
68-46אוקזר14
58-66לה האבר15
57-56נאנט16
56-36אנז'ה17
213-56מץ18

לואיס אנריקה: 2 הקבוצות רצו לשחק ולא לבעוט סתם

מאמן פ.ס.ז' החמיא לברצלונה: "היה קשה לעצור את פדרי, התגברנו על החוסרים, בארסה עוד תביא שמחה בליגת האלופות". וגם: המחווה של אלופת ספרד למאמן

לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

פאריס סן ז’רמן חזרה מאצטדיון מונז’ואיק עם ניצחון יוקרתי 1:2 על ברצלונה במחזור השני בליגת האלופות, ובמרכזו המאמן של אלופת אירופה לואיס אנריקה, שחקן ומאמן העבר של בארסה, שחווה ערב רווי רגשות מול קבוצתו לשעבר.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק התפתח עימות קטן עם עיתונאי צרפתי, שטען כי פ.ס.ז’ הפתיעה בפיזיות שלה. לואיס אנריקה לא אהב את הסטראוטיפ: "זו קלישאה. כולם חוזרים על זה, אבל זה לא נכון. אם תגיד לא אני אגיד כן, ואם תגיד כן, אני אגיד לא", עקץ המאמן בציניות. לדבריו, מה שחשוב זו לא רמת הכושר, אלא הזהות וה־DNA שהקבוצה משמרת על המגרש.

על המשחק עצמו אמר המאמן הספרדי: "זה היה משחק מצוין, בין שתי קבוצות שרוצות לשחק ולא לבעוט סתם. במחצית הראשונה הם היו עדיפים עד לשער שלהם, אבל חזרנו בזכות מהלך ענק של נונו מנדש. במחצית השנייה היינו טובים יותר, שלטנו והגענו לרמה שאנחנו רוצים לראות".

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' מודים לקהל בסיום (IMAGO)

לואיס אנריקה החמיא גם לכוכבים הצעירים של היריבה: "היה לנו קשה מאוד לעצור את פדרי, לדעתי הוא, לצד ויטיניה, מהקשרים הטובים בעולם. לשחק מול שחקנים כאלה גורם לשחקנים שלי לרצות להשתפר. גם כשנתנו דקות לצעירים בני 17 ו־18, הם עמדו יפה במשימה".

המאמן הוסיף כי הניצחון הזה מעניק הרבה ביטחון להמשך: "הוכחנו שאנחנו מסוגלים להתגבר על חוסרים ועל קושי. לא משנה מי משחק, כולם תורמים. זה ניצחון חשוב מאוד שנותן לנו ביטחון". לגבי מטרות ההמשך היה ברור: "המטרה היא לשמור על רמה תחרותית גבוהה. לחשוב רק על המשחק הבא, לא על המקום בשמינייה הראשונה".

בסיום גם הקדיש רגע אישי לברצלונה, שתרמה למחווה מרגשת: "אני רוצה להודות לברצלונה על המחווה היפה, מכירת חולצות השחקנים לטובת עמותת Xana Foundation (בתו שמתה). זה מחמם את הלב לראות את התמיכה. זו מחווה נהדרת מהנשיא ומהמועדון כולו".

החולצות של שחקני ברצלונה, שאותן היא תמכור כדי לסייע לקרן של זהחולצות של שחקני ברצלונה, שאותן היא תמכור כדי לסייע לקרן של ז'אנה (ברצלונה)

לואיס אנריקה סיכם: “ברצלונה הייתה טובה מאיתנו ברגעים רבים. הם יכולים להיות רגועים, זו רק ההתחלה של משהו גדול מאוד. הקבוצה של פליק משחקת בצורה מבריקה ותביא הרבה שמחה, גם בליגת האלופות".

