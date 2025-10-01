"מקווה שתוך פחות מ-5 שנים ניאבק על אליפות"

כניסתו של רוס קסטין למכבי נתניה, לוותה בלא מעט רעש. פתיחת העונה הפחות טובה, בתוספת היעדר רכש בחלק הראשון של העונה, הובילו ללא מעט ביקורות. השבוע, קסטין התארח בפודקאסט "מחוץ לקופסא" של אוהדי הקבוצה ודיבר במשך שעה וחצי על הכול.

תחילה, הוא דיבר על רכישת נתניה: "מכבי נתניה לא הייתה כוונה תחילה. ה-7 באוקטובר שינה לי את החיים. הבנתי שאני יליד ישראל, שחלק מילדיי מדברים עברית ומה אני יכול לעשות ולתרום למען המדינה. רצינו להשקיע בעולם הכדורגל קודם כל ולפני הרכישה, עשינו שתי השקעות ברדינג ובליישוש. אני חבר של אדמונד ספרא ואוהד של הכדורגל הישראלי מילדות ושל מכבי נתניה מילדות. לא הגעתי למשחקים ובקושי היה לנו כסף להגיע לנתניה, אבל פתחתי את העיתון וישר הסתכלתי על הקבוצה. ‘עליה’ קנתה את נתניה עם הכסף שלי, יש לי שותף ברזילאי פאסיבי, אבל כזה מאוד רציני. איך קרן השקעות קונה חל"צ? אם הייתי רוצה רווחים, הייתי משקיע בדברים אחרים. כיועץ השקעות לשעבר לא הייתי בהכרח ממליץ להשקיע בקבוצת כדורגל כאופציה המועדפת".

עוד אמר: "יש לי רצון שהקבוצה תהיה יציבה מבחינה פיננסית ולאורך הזמן להגדיל את התקציב ע"י רווחים מצטברים. שנוכל להביא שחקנים יותר טובים, להשקיע בצוות ובתנאים. להוציא כסף ממכבי נתניה זה אחד הדברים האחרונים שאני חושב עליהם. הכסף הוא שלי, החברה היא שלי. יכול להיות שיום אחד נתחיל להביא משקיעים שייכנסו ביחד איתנו, אז אוכל להגיד חד משמעית למכבי ת"א, הפועל ת"א ומכבי חיפה: שיתחילו לפחד מנתניה, כי ברגע שנעשה מהלך כזה נגביר את התקציב. התקציב שלנו בשיא כולל העבר, אבל אם נרצה ללכת מ-50 מיליון ל-100 מיליון, אולי נצטרך להביא כמה משקיעים. אני מכיר את כל יהודי הגולה הכי עשירים בעולם ויש התעניינות בכדורגל הישראלי. המוטיבציה שלי היא ב-100% ואני רוצה שמכבי נתניה תעשה דברים גדולים לראשונה מזה 40 שנים".

רוס קסטין (רועי כפיר)

החודשים הראשונים: "אני רוצה להביא את נתניה לאירופה ולנצח באירופה. אני בן אדם היפר ציוני ומה שאנחנו עוברים בעולם ובאירופה כיהודים וכישראלים זאת בושה. מאוד חשוב לי להחזיר ולהראות להם מה אנחנו יכולים לעשות. אני רוצה שיידעו מה זאת נתניה. מחאת האוהדים? נפגשתי עם האוהדים במשך כמעט ארבע שעות ואני זוכר את הפרצופים של כולם, עד לפני הפגישה הזאת לא היה לי מושג מה קורה ואחרי הפגישה הבנתי. הופתעתי מהפגישה ומכמה הדברים שהם דיברו לא היו על מה שקורה על כר הדשא. אחרי הפגישה התאהבתי במועדון פי 100 יותר".

"דברים לוקחים זמן: בשלושת החודשים הראשונים באמת התרכזתי באיך אפשר לעשות את ההבדל במועדון מבחינת הישגים על המגרש,ראיתי את הביקורות על הרכש ואני יכול להגיד לך שהיו לנו תותחים שהיו אמורים לבוא ואז התחילו הטילים מאיראן והם אמרו שהם לא באים לארץ", המשיך.

שחקני מכבי נתניה מאושרים (אורן בן חקון)

הפן הניהולי: "אם הייתי חושב שאני צריך לקנות את הקבוצה ומיד להחליף את כולם? חבר'ה, לאט לאט. אני אוהב את הקהל והוא קרוב לליבי, כך שאני מכבד את ההיסטוריה שהייתה לפני שהגעתי ועכשיו מנסה להבין מה צריך לעשות בנידון. אנחנו מנסים לארגן את הקבוצה ומי צריך לעשות מה. אנחנו מראיינים הרבה אנשים בשביל כל מיני תפקידים וזה לוקח הרבה זמן. נציג בעלים זו פוזיציה שאנחנו רוצים וכבר מדברים עם אנשים, בנוסף למישהו שיהיה אחראי על הקשר עם האוהדים וזה לא יהיה גיל (צוחק)".

גיל לב, שחלק מהאוהדים מוחה נגדו: "כשקנינו את המועדון שלחתי כמה נציגים שיגיעו לבקר בנתניה ולאחר השיחה עם אייל סגל על ניהול המועדון, שמעתי שיש חלק מהאוהדים שלא מרוצים מכמה דברים. שאלתי את אייל האם גיל הוא בן אדם אמין? כדי לא לדאוג לגבי הכסף שלי. אייל אמר שגיל הוא מהאנשים היותר אמינים. אני היום יכול להגיד שגיל הוא בן אדם רציני ואחת הסיבות שקניתי את המועדון היו שיש לי את הביטחון במישהו בארץ שאני יכול לסמוך עליו. ראיתי בישיבת המנהלת איך הוא מגן על האינטרסים של המועדון. יש לי בעיה: אני יודע את מה שהאוהדים לא יודעים או שכוחים, כמה הוא נלחם עבור המועדון".

עוד על לב: "הוא אדם קר רוח וחזק, שלא יבזבז את הזמן ומהעבר השני לא הכי פוליטיקלי קורקט. אני יודע איפה הלב שלו. היו פה הרבה שנים של חוסר תקשורת ומצב לא אידיאלי. אני חושב שגיל הוא בן אדם חשוב למועדון: באיזו דרך ובאיזו פוזיציה? אנחנו עובדים על זה וחשוב לי שהוא יהיה מעורב באיזושהי דרך, תוך כדי שהאוהדים תומכים. יש לי אחריות גם לדברים שהם מעבר לדעת הקהל למרות שאני מכבד מאוד את דעת הקהל. אני שולח כסף ומישהו חייב להחליט. החלטות לא יכולות להתקבל ע"י גורם אחד”.

אוהדי נתניה במחאה נגד גיל לב (רועי כפיר)

המטרות הקרובות והעתידיות: "כפרפקציוניסט, תיאורטית אני חשבתי שאנחנו יכולים להתחרות על האליפות גם העונה. כשנכנסתי לפרויקט אולי הייתי מכוון לזה, אבל כנראה שהשנה הזאת תהיה שנת מעבר שבה אנחנו משנים דברים. ייקח לנו כמה שנים להגיע לאן שאנחנו רוצים, להיאבק על האליפות, אבל באמת להתחרות. אני מקווה שפחות מחמש שנים. יש לנו קבוצה שאין כמוה בארץ ואני מקווה שנגיע לזה.

"יש דברים מהעבר שאין מצב שנשנה מהיום למחר וזה גם לא נכון לעשות כי אנחנו לא יודעים מספיק מה המצב הנוכחי. מצד שני, כשאני מסתכל על מה שיש לנו על המגרש ובין השאר על השחקנים החדשים, העלנו רמה מהעונה שעברה בצורה דרמטית ולדעתי אין מה להשוות. עזיז ודאבו חייבים להיות הסטנדרטים שלנו ויהיו כמה כמו דיומנדה ג'וניור, שהיינו קרובים להביא קשר ברזילאי ופתאום מאוד התרשמנו ממנו בווידאו שראינו".

מה יהווה כישלון: "מבחינה מקצועית, בגלל שזו תקופת מעבר, חשוב לי ואנחנו צריכים להיות בפלייאוף העליון. אני לא מפחד לשחק מול מכבי ת"א וב"ש, אנחנו רק צריכים שיהיו שם השחקנים שאנחנו צריכים ובפוזיציה הזאת".

רוס קסטין (רועי כפיר)

לגבי אבוקסיס: "אני מאוד אוהב את יוסי, הוא בחור על הכיפאק עם לב ונשמה שרוצה לעשות דברים גדולים. יש דברים שאנחנו חושבים והוא חושב ואנחנו מנסים לתאם את הדברים שיהיו הנכונים למועדון. אני בקשר ישיר עם יוסי ויש לנו בחור בשם גוסטבו לאל שהיה בארץ ועכשיו עזב. הוא בחור שעוזר לנו עם כל הקבוצות שלנו ויכול לנווט בין אנשי הצוות בין המועדונים. פראיזו? הוא בחור מקסים עם יכולות אדירות ואתם רואים שיוסי בודק מי מתאים למה. לי יש דעות משלי, ליוסי דעות משלו ואנחנו עובדים על איך ליישם את זה. אני מכבד את המאמן".

קסטין המשיך על אבוקסיס: "יוסי לא ילד שרק התחיל את הקריירה שלו: יש לו את השיטה וההיסטוריה שלו ואני מאוד מכבד את זה. עשינו הכול כדי לתת לו את הדברים שהוא רצה ורוצה והוא יודע שאחד הדברים הראשונים שאמרתי לו הוא שאני רוצה כדורגל התקפי, מהיר ומרגש בלי שום קשר ליוסי עצמו. אני רוצה שאם נפסיד, נפסיד עם הראש למעלה אחרי שנתנו שואו. ראיתי את זה בניצחונות האחרונים. אני רוצה הרכב התקפי ולוחץ ואחת הסיבות שהבאנו את דיומנדה היא שהוא רק חושב קדימה. יוסי מבין את זה, יש לו את ההתלבטויות שלו ובתקופת המעבר נעבור לכדורגל היפה. כשקניתי את הקבוצה רציתי להביא שבעה ברזילאים ורציתי לבקש ממרים שישימו אורות של ברזיל באצטדיון. דיומנדה לדעתי משחק כדורגל ברזילאי וזה לא משנה מאיפה הוא בא".

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

הכוורת מסביב: "יש לנו צוות שיושב במיאמי שמורכב ממקס דה ג'יגליו (שאנשי משפחתו היו בעלים של קבוצות בברזיל), אח שלו דילן, אלכסנדר פסארו, גוסטבו לאל וכמובן תומר שלום שהוא גם יד ימיני ואח שלי ואני קרוב לאבא שלו סילבן. כשאתה מכניס את האנשים האלה למועדון שלא היו בו קודם? או שאתה נכנס בכאסח ומערער את יציבות המועדון או שאתה עושה את זה בשלבים כמו שאנחנו עושים בתוך דרך העבודה של החלק המקצועי".

חלון ההעברות של חודש ינואר: "לא נחמיץ הזדמנות להביא את השחקנים הכי טובים. אני לא רוטשילד, אבל אנחנו מרוויחים כסף ואני הולך להשקיע בקבוצה. באיזשהו שלב כאמור נוכל להתחרות עם התקציבים של הגדולות, אבל אנחנו לא שם עדיין".

שחקני מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

לגבי ג'וסלין טאבי: "הוא שחקן ששמעתי עליו לפני כמה חודשים. אני לא הכרתי את השחקן, אמרו לי שיש שחקן מוכשר שהוא שחקן כנף ואנחנו לא ממש משחקים עם שחקני כנף. עכשיו שהתחלנו להכיר אותו והתרשמתי ממנו מאוד, השאלה אם נוכל להגיע למצב שיש לו מקום ברוטציה ובשיטת המשחק. יוסי מחליט, אבל אני דוחף אותו לכיוון התקפי והוא הלך לקראתי גם לאחרונה תוך כדי השיקולים שלו. כשעשינו את המהלך, הוא היה רק שם בשבילי באותה התקופה. עכשיו כשאני מכיר אותו יותר טוב, הייתי אומר שהוא בדיוק סוג השחקן שאני רוצה במכבי נתניה. זה הכדורגל שאני רוצה לשחק. אגב, מאוד התרשמתי מצורת המשחק של הפועל פ"ת וזה מוכיח שאפשר לעשות דברים גדולים, גם ללא קשר לתקציב של הגדולות".

הגעה נוספת לארץ: "בדיוק דיברתי עם אשתי ואני מקווה להגיע לדצמבר עם כל המשפחה. זה לא פשוט, אבל זה הרעיון”.