לראשונה מזה כמה שבועות: אימון מלא ללימבומבה

עירוני קריית שמונה פתחה את העונה בצורה פחות טובה מבחינת קצב צבירת הנקודות, אך הבוקר (רביעי) היא קיבלה בשורה מעודדת לקראת המשחק מול הפועל חיפה ביום שבת.

הקשר הבלגי, אנתוני לימבומבה, הצליח לערוך היום אימון מלא לראשונה מזה מספר שבועות וקיים סיכוי טוב שיוכל להיכלל בסגל במשחק ביום שבת. בתחילת השבוע, הוא השתתף כמעין "ג'וקר" באימון, אך הבוקר כאמור הגביר קצב.

גם בילאל שאהין הצליח לערוך אימון חלקי וינסה להגביר קצב בהמשך, לאחר שלא התאמן בשני האימונים הראשונים. מנגד, קפטן המשנה יאיר מרדכי, ערך אימון חלקי עקב כאבי גב וכשירותו תתברר לקראת המשחק.

המאמן שי ברדה, בחר לעודד את השחקנים לאחר ההפסד למ.ס אשדוד ואמר להם: “אי אפשר להיראות טוב רק מחצית אחת. אבל זו רק תחילת העונה וטעויות קורות בכדורגל”.