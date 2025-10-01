מאחורי הקלעים: כך ריבוק התקפלה מההחרמה

בהתאחדות לכדורגל ניסו תחילה להצניע את ההחלטה הדרמטית של ענקית הביגוד האמריקאית ריבוק (Reebok), שביקשה לאסור על נבחרות ישראל ללבוש את מוצריה. ההנחיה הועברה לזכיינית החברה בישראל, "ספורט אנד מור", לפיה על הנבחרות להפסיק להשתמש בציוד הממותג. הפרסום הבלעדי של ONE אתמול בבוקר גרם ליו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לפעול בנחישות. מיד לאחר החשיפה הוקם חמ"ל מיוחד, שנועד למנוע את יישום ההחלטה.

להתאחדות אין חוזה ישיר מול ריבוק העולמית, אלא מול הספק המקומי בישראל. מעבר לכך, ההתאחדות שילמה על השימוש בשם המותג, ובמחסניה ציוד בשווי של כ-3 מיליון שקלים. ביטול ההסכם היה עלול לפגוע בהכנות של נבחרות ישראל לקראת סדרת משחקים חשובה בשבועות הקרובים.

למרות האיסור, המאמן רן בן שמעון הופיע אתמול במסיבת עיתונאים לקראת המשחקים עם נורבגיה (שבת הבאה) ואיטליה (14.10) במסגרת מוקדמות המונדיאל 2026 עם חולצת ייצוג של ריבוק, בעוד שבמקביל העלתה ההתאחדות לרשתות החברתיות תמונה של שחקן הנבחרת הצעירה ללא סמל המותג.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

ההתאחדות שיתפה פעולה עם בכירים בקהילה היהודית בארה"ב ועם עורכי דין בינלאומיים מהמעלה הראשונה שהתגייסו לצורך המאבק. ההחלטה של ריבוק, שחלק מבעלותיה אף יהודית, סתרה גם את החוקים האמריקאיים, ובפרט את חוקי antiboycott הפדרליים, המחייבים חברות אמריקאיות שלא לשתף פעולה עם חרמות זרים.

בנוסף, ביותר מ-38 מדינות בארה"ב קיימת חקיקה מקומית נגד חרמות על ישראל, בהן גם ניו יורק, שבה עבר חוק סנאט 4479S האוסר חתימת חוזים עם גופים התומכים בחרמות. הלחץ שהופעל על ריבוק, לצד ההדים הציבוריים שיצרה החשיפה, הוביל לשיחה דחופה בין הנהלת ריבוק העולמית, נציגי החברה בישראל וזוארץ. בסיומה הודיעה החברה כי היא חוזרת בה מהחלטת החרם.

כזכור, בחודש דצמבר 2024 נחשף ב ONE כי חברת הביגוד האיטלקית Erreà ביטלה חוזה אספקה לנבחרת ישראל, לאחר שטענה כי מנהליה סבלו מאיומים עליהם ועל בני משפחותיהם בבולוניה. החברה אמרה כי נאלצת לשים שמירה של מאבטחים אישיים בבתים של בעלי החברה. היא נכנעה ללחצים, ביטלה את ההסכם ופיצתה את ההתאחדות. בעקבות אותה פרשה, חתמה ההתאחדות על הסכם חדש עם ריבוק, אך הפעם, בניגוד לעבר, הוחלט שלא להתקפל, אלא להיאבק על הזכות של נבחרות ישראל לשחק ללא חרמות.