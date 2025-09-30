ריבוק העולמית להתאחדות: אל תשתמשו במדים

דרמה גדולה מאחורי הקלעים בנבחרת ישראל לקראת חלון הנבחרות שיתחיל בשבוע הבא. לאחר שחברת הביגוד האיטלקית ‘ERREA’, שסיכמה בזמנו עם ההתאחדות לכדורגל על חוזה לארבע שנים, ביטלה אותו בגלל המלחמה, ההתאחדות סיכמה לפני מספר חודשים עם ריבוק, מותג הספורט העולמי בבעלות אמריקאית ויהודית, כמלבישה הרשמית של הנבחרת.

ל-ONE נודע לראשונה כי ענקית הביגוד העבירה מסר לספק שלה בישראל שההתאחדות לכדורגל צריכה להפסיק להשתמש במוצרי החברה. ההתאחדות חתמה על הסכם מול הספק המקומי ולא המותג העולמי, כשהיא כבר שילמה כסף עבור הביגוד לכל הנבחרת והזכויות על המותג.

בזמנו, ‘ERREA’ הייתה אמורה להחליף את פומה, אבל כפי שפורסם ב-ONE היא ביטלה את ההסכם בטענה כי אנשיה ספגו איומים ואף נדרשו לשמירה אישית בבולוניה. בהתאחדות לכדורגל, בעקבות זאת, עירבו בעניין גורמים בכירים במדינה כמו אנשי משרד החוץ, ואנשי המל”ל, אך הדבר לא עבד והצדדים הסכימו על ביטול ההסכם ופיצוי ההתאחדות ב-250 אלף דולר.

שחקני הנבחרת מתחממים במדי פומה הישנים (ראובן שוורץ)

ההתאחדות לאחר מכן הגיעה להסכם עם חברת ריבוק הוותיקה, שמ-2021 נמצאת בבעלות אמריקאית. בשנים האחרונות היא הפכה למותג מוביל בתחום הספורט.

להתאחדות לא היה שיח עם ריבוק העולמית, שכעת נכנעה ל-BDS והצטרפה לחרם נגד ישראל, כשהודיעה לספק המקומי שחתם על ההסכם מול ההתאחדות כי היא צריכה להפסיק את השימוש במותג. בהתאחדות לא רוצים לפגוע בספק המקומי, אבל לא יכולים לפגוע בנבחרות ישראל.

נכון לעכשיו הנבחרת צפויה לעלות למשחקי פגרת הנבחרות הקרובים עם בגדי ריבוק, כשגם רן בן שמעון מאמן הנבחרת יעלה למסיבת העיתונאים היום (שלישי) ב-11:00 במדי הנבחרת עם המותג.

בהתאחדות לכדורגל הגיבו: “להתאחדות לכדורגל מעולם לא היה הסכם מול ריבוק העולמית, כך שהחברה נכנעה לכאורה לאיומי חרם מביכים שכלל לא היו רלוונטיים. ההתאחדות התקשרה מול ספק ציוד מקומי ולקחה בחשבון שעל המדים החדשים יכולים להופיע נותני חסות שונים, ודאי אמיצים יותר מריבוק העולמית. עיצוב המדים, סמל ההתאחדות ודגל ישראל ימשיכו להתנוסס בגאון על כל מדי הנבחרות. אנחנו משוכנעים כי יימצאו בעתיד הקרוב נותני חסות שיראו זכות גדולה בימים אלה להיות חלק מהמדים הלאומיים”.