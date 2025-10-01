בגיל 34: טל מכלוף הודיע על פרישה מכדורגל

תם עידן. טל מכלוף שחזר הביתה בעונה החולפת, להפועל אשקלון, מקום בו גדל, למקום בו רשם 149 הופעות בקבוצת הבוגרים, ששיחקה בליגת העל, בליגה הלאומית ובליגה א', הודיע כי נפרד הוא מהכדורגל בגיל 34 בלבד, נוכח פציעה טורדנית שמסרבת לעזוב אותו. בעונה החולפת עלה מליגה ג' לליגה ב' יחד עם אשקלון ועונה לא הספיק לרשום ולו הופעה אחת.

בעונת 2013/14 היה לשחקן עירוני טבריה, תחת הדרכתו של מוריס אוזן, עונה שלא תישכח לעולם במועדון מעיר הכינרת, הרי שהקבוצה הצפונית, מליגה א' צפון, דאז, העפילה לליגה הלאומית דרך צמד(!) משחקי מבחן, בהם ניצחה 0:3 ו-1:2 את הפועל קטמון ירושלים. עירוני טבריה היא הקבוצה היחידה בהיסטוריה שהעפילה כך לליגה הלאומית – דרך צמד משחקים מכריעים.

טל, המתגורר בזיקים, שבדרום הארץ, נולד, גדל והתחנך באשקלון, שהיוותה בעבורו בית מאז ומתמיד, הן במחלקת הנוער והן בבוגרים, בין אם בליגה א', בליגה הלאומית ובליגת העל. מעבר לאשקלון, זכה לשחק בטבריה (ליגה א'), כאמור, בהפועל כפר סבא (ליגת העל וליגה לאומית) והפועל ראשון לציון (ליגה הלאומית) למשך שנתיים רצופות.

טל מכלוף (יונתן גינזבורג)

טל מכלוף העביר מסר לקהל אוהדי הפועל אשקלון: "אוהדי הפועל אשקלון היקרים, לא חשבתי שאכתוב את המילים האלה עכשיו. רציתי עוד עונה. רציתי לסגור מעגל על המגרש עם הכדור, עם החולצה, איתכם. אבל לפעמים הגוף מחליט בשבילך".

"בעיה רפואית שלא עוזבת אותי כבר תקופה, מאלצת אותי לעצור. לא מתוך בחירה, אלא מתוך כבוד למשחק וכבוד לעצמי. אשקלון היא הבית שלי. נולדתי כאן, גדלתי כאן, עליתי ליציע, ירדתי לדשא. זכיתי לעשות זאת החל מליגה ג׳ ועד ליגת העל עם סרט הקפטן על הזרוע".

"אני לא עושה פוסט פרידה מהמשחק. אני נפרד מהחולצה, אבל לא מהלב. הקבוצה הזאת תמיד תהיה חלק ממני ואני ממנה. תודה לכם על כל רגע, על כל עידוד, על כל חיבוק אחרי הפסד וכל חיוך אחרי ניצחון. ניפגש ביציע, טל".

בהפועל אשקלון נפרדו מהבלם כשציינו בדף הפייסבוק שלהם: "טל מכלוף פורש ממשחק פעיל הקפטן שלנו, הילד שגדל במחלקת הנוער של הפועל אשקלון, נשא את סרט הקפטן בגאווה והוביל את הקבוצה עד לליגת העל מודיע על פרישתו ממשחק פעיל".

"ליווינו אותו מהימים הראשונים בקבוצת הנוער, דרך העלייה לליגת העל, ועד להישגים עם הקבוצה הבוגרת בליגה הראשונה. יחד עברנו רגעי אושר, רגעי משבר, ליווינו אותו בדרך לחופה ובדרך למסיבות עיתונאים ותמיד טל היה שם, מייצג את המועדון בכבוד ובאהבה".

"אנחנו מודים לך, טל, על שנים של נאמנות, לב ענק ונתינה ללא גבולות. מאחלים לך הצלחה גדולה בהמשך הדרך ושהשם יברכנו לגדל וללוות עוד ועוד שחקנים ברוחך במועדון הכחול. תודה קפטן", סיכמן במועדון הדרומי".