יום שבת, 04.10.2025 שעה 06:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

בגיל 34: טל מכלוף הודיע על פרישה מכדורגל

הבלם הוותיק, שהגיע בעונה החולפת לליגה ג' בכדי להעלות את הפועל אשקלון ליגה, הודיע כי פציעה טורדנית הכריע בעניינו: "רציתי לסגור מעגל על המגרש"

|
טל מכלוף (יונתן גינזבורג)
טל מכלוף (יונתן גינזבורג)

תם עידן. טל מכלוף שחזר הביתה בעונה החולפת, להפועל אשקלון, מקום בו גדל, למקום בו רשם 149 הופעות בקבוצת הבוגרים, ששיחקה בליגת העל, בליגה הלאומית ובליגה א', הודיע כי נפרד הוא מהכדורגל בגיל 34 בלבד, נוכח פציעה טורדנית שמסרבת לעזוב אותו. בעונה החולפת עלה מליגה ג' לליגה ב' יחד עם אשקלון ועונה לא הספיק לרשום ולו הופעה אחת.

בעונת 2013/14 היה לשחקן עירוני טבריה, תחת הדרכתו של מוריס אוזן, עונה שלא תישכח לעולם במועדון מעיר הכינרת, הרי שהקבוצה הצפונית, מליגה א' צפון, דאז, העפילה לליגה הלאומית דרך צמד(!) משחקי מבחן, בהם ניצחה 0:3 ו-1:2 את הפועל קטמון ירושלים. עירוני טבריה היא הקבוצה היחידה בהיסטוריה שהעפילה כך לליגה הלאומית – דרך צמד משחקים מכריעים.

טל, המתגורר בזיקים, שבדרום הארץ, נולד, גדל והתחנך באשקלון, שהיוותה בעבורו בית מאז ומתמיד, הן במחלקת הנוער והן בבוגרים, בין אם בליגה א', בליגה הלאומית ובליגת העל. מעבר לאשקלון, זכה לשחק בטבריה (ליגה א'), כאמור, בהפועל כפר סבא (ליגת העל וליגה לאומית) והפועל ראשון לציון (ליגה הלאומית) למשך שנתיים רצופות.

טל מכלוף (יונתן גינזבורג)טל מכלוף (יונתן גינזבורג)

טל מכלוף העביר מסר לקהל אוהדי הפועל אשקלון: "אוהדי הפועל אשקלון היקרים, לא חשבתי שאכתוב את המילים האלה עכשיו. רציתי עוד עונה. רציתי לסגור מעגל על המגרש עם הכדור, עם החולצה, איתכם. אבל לפעמים הגוף מחליט בשבילך".

"בעיה רפואית שלא עוזבת אותי כבר תקופה, מאלצת אותי לעצור. לא מתוך בחירה, אלא מתוך כבוד למשחק וכבוד לעצמי. אשקלון היא הבית שלי. נולדתי כאן, גדלתי כאן, עליתי ליציע, ירדתי לדשא. זכיתי לעשות זאת החל מליגה ג׳ ועד ליגת העל עם סרט הקפטן על הזרוע".

"אני לא עושה פוסט פרידה מהמשחק. אני נפרד מהחולצה, אבל לא מהלב. הקבוצה הזאת תמיד תהיה חלק ממני ואני ממנה. תודה לכם על כל רגע, על כל עידוד, על כל חיבוק אחרי הפסד וכל חיוך אחרי ניצחון. ניפגש ביציע, טל".

בהפועל אשקלון נפרדו מהבלם כשציינו בדף הפייסבוק שלהם: "טל מכלוף פורש ממשחק פעיל הקפטן שלנו, הילד שגדל במחלקת הנוער של הפועל אשקלון, נשא את סרט הקפטן בגאווה והוביל את הקבוצה עד לליגת העל מודיע על פרישתו ממשחק פעיל".

"ליווינו אותו מהימים הראשונים בקבוצת הנוער, דרך העלייה לליגת העל, ועד להישגים עם הקבוצה הבוגרת בליגה הראשונה. יחד עברנו רגעי אושר, רגעי משבר, ליווינו אותו בדרך לחופה ובדרך למסיבות עיתונאים ותמיד טל היה שם, מייצג את המועדון בכבוד ובאהבה".

"אנחנו מודים לך, טל, על שנים של נאמנות, לב ענק ונתינה ללא גבולות. מאחלים לך הצלחה גדולה בהמשך הדרך ושהשם יברכנו לגדל וללוות עוד ועוד שחקנים ברוחך במועדון הכחול. תודה קפטן", סיכמן במועדון הדרומי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */