ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אבו יונס: המטרה - אמצע טבלה ואולי גם פלייאוף

יו"ר בני סכנין החמיא לשחקנים על המשחק מול מכבי ת"א: "שיחקתם עם הלב והנשמה, גאה בכם". במועדון יצטרכו לתת את הדעת על ההרחקות של גילד אוטנגה

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)
מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

בבני סכנין יצטרכו לדון בסוגיית הרחקתו השנייה ברציפות של הקשר גילד אוטנגה, שהשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים במהלך מחצית שלמה גם מול הפועל חיפה וגם במשחק האחרון מול מכבי תל אביב.

עוד בטרם הגעתו לקבוצה, ידעו בסכנין שמדובר בשחקן קשוח, שיוסיף מימד של פיזיות  בקישור, אבל אף אחד לא חשב שהוא יגיע באובר מוטיבציה ויעשה עבירות כל כך טיפשיות. אוטנגה לא היחיד שיחסר במשחק הקרוב מול מכבי נתניה ביום ראשון, אלא גם השוער, מוחמד אבו ניל, שהורחק עמוק בתוספת הזמן מול האלופה.

היו"ר, מוחמד אבו יונס, החמיא לשחקני הקבוצה על המשחק מול מכבי תל אביב ואמר להם: "שיחקתם עם הלב והנשמה. בזכות זה זכינו בנקודה ואני גאה בכם”. 

על  השאלה האם הוא מרוצה מקצב צבירת הנקודות עד כה, ענה: "בשני משחקי הליגה הראשונים לא היינו מוכנים, אבל עכשיו, אחרי שהשחקנים החדשים התחברו, ניתן לראות שיש כאן קבוצה טובה. המטרות שלנו הם אמצע טבלה ואולי גם כרטיס לפלייאוף העליון. חשוב מאוד שנתחיל בצבירת נקודות גדולה יותר”.

