יום רביעי, 01.10.2025 שעה 11:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

אלברס הפציץ, הקאמבק של ימאל והצמרת בפנטזי

כמה נקודות שווה ההצגה של כוכב אתלטיקו מדריד בדרבי בליגת החלומות? וגם: הנער של ברצלונה חזר, מי סיימו מעליו, מה עשה סולומון ומי הזוכה השבועי?

|
ימאל, אלברס וגולר (IMAGO)
ימאל, אלברס וגולר (IMAGO)

לצד מספר לא קטן של ניצחונות דחוקים, המחזור ה-7 בליגה הספרדית גם הביא לנו את אחד ממשחקי הדרבי שלא נשכח שנים ארוכות, כשאתלטיקו מדריד הביסה 2:5 את ריאל מדריד במטרופוליטנו והחזירה את עצמה למאבק האליפות. בנוסף, ברצלונה גברה 1:2 על ריאל סוסיאדד ו-ויאריאל של מנור סולומון ניצחה 0:1 את אתלטיק בילבאו.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

אז מי היה ה-MVP של הדרבי? חוליאן אלברס כמובן עם צמד שערים ו-3 מסירות מפתח שהעניקו לו 14 נקודות. אחריו רובין לה נורמן עם 9 נקודות בזכות שער, 2 תיקולים ו-3 הרחקות. בצד של ריאל שחקני ההגנה התרסקו, אך היו שחקנים שהביאו נקודות יפות כמו ארדה גולר עם שער, בישול, מסירת מפתח ו-2 דריבלים (8 נקודות בסך הכל כי ירדו לו נקודות על 2 ספיגות וכרטיס צהוב), ויניסיוס עם 6 נקודות בזכות בישול ומסירת מפתח ואמבפה עם 7 נקודות עבור שער ושלושה דריבלים.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

בברצלונה קיבלנו את הקאמבק של לאמין ימאל, שלמרות הופעה לא מלאה סיפק 6 נקודות עם בישול, מסירת מפתח ו-2 דריבלים. ז’ול קונדה שכבש והוסיף 2 תיקולים ומרקוס רשפורד שבישל והוסיף 2 מסירות מפתח ושני דריבלים, בלטו עם 8 נקודות כל אחד אצל הקטלונים, כשמנגד גם אלברו אודריוסולה ואנדר ברנצ’אה סיימו עם 8 נקודות כל אחד למרות ההפסד.

שחקנים נוספים ששווה לשים לב אליהם הם קרלוס רומרו ועומר אל הילאלי מאספניול עם 11 ו-10 נקודות בהתאמה במחזור החולף מול ג’ירונה, חואן איגלסיאס מחטאפה שכבש והוסיף 2 דריבלים, 2 תיקולים ולא פחות מ-14 הרחקות (14 נקודות) וגם שחקני ההגנה של מיורקה יוהאן מוחיקה, פבלו מפאו ומרטין ואליינט עם 11, 12 ו-10 נקודות בהתאמה.

בוויאריאל מנור סולומון סיים עם חמש נקודות במשחק מול בילבאו שבו השלים 3 דריבלים, כששחקני ההגנה רפא מארין וסנטיאגו מוריניו בלטו עם 10 נקודות כל אחד. חוסה אנחל קרמונה מסביליה היה בכל מקום מול ראיו וייקאנו עם 13 נקודות, בבטיס קוצ’ו הרננדס כבש ובישל וסיים עם 10 נקודות, כמו גם נתן ופבלו פורנאלס, ו-ולנטין גומס סיים עם 11 נקודות. במשחק ששוחק אמש בו אוביידו היממה 1:2 את ולנסיה, לוקאס אהיחאדו כיכב עם 10 נקודות בזכות בישול, מסירת מפתח, 5 תיקולים ו-3 הרחקות.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

את הדירוג הכללי בפנטזי הספרדי מוליך כרגע יאיר שושני עם 649 נקודות, אך שימו לב, Evgis מאחוריו עם 648 נקודות ו-Huijsen FC עם 647, כך שהצמרת צפופה. במחזור השביעי ניצח barcema עם 106 נקודות, 3 יותר מהמקום השני. הנבחרת המנצחת שלו: פאו לופס, סנטיאגו מוריניו, קרלוס רומרו, הקטור ביירין, פרה מייה, לואיס ריוחה, ארדה גולר, ניקולה פפה, חוליאן אלברס, מרקוס רשפורד וקיליאן אמבפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */