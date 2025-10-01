יום רביעי, 01.10.2025 שעה 09:30
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6333-5632פילדלפיה יוניון1
5940-4832סינסינטי2
5641-4932ניו יורק סיטי3
5652-6831אינטר מיאמי4
5346-5232שארלוט5
5339-5532נאשוויל6
5244-5931אורלנדו סיטי7
5156-6432שיקאגו פייר8
5049-5132קולומבוס קרו9
4343-4732ניו יורק רד בולס10
3545-4132ניו אינגלנד רבולושן11
2838-3131טורונטו12
2756-3332מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2564-2932די.סי. יונייטד15
 מערב 
5739-5632סן דייגו אפ.סי1
5734-5931ונקובר ווייטקאפס2
5537-5232מינסוטה יונייטד3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4647-5431סיאטל סאונדרס5
4440-3431אוסטין6
4443-4132פורטלנד טימברס7
4053-4232קולורדו ראפידס8
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס9
3851-4731דאלאס10
3746-3531ריאל סולט לייק11
3652-4132יוסטון דינמו12
2855-3932סנט לואיס סיטי13
2767-4632קנזס סיטי14
2462-4131לוס אנג'לס גלאקסי15

הצגה של סוארס לא הספיקה: אינטר מיאמי נכנעה

האורוגוואי החזיר לבדו מפיגור 3:1 במחצית ל-3:3 לקראת הסיום, אבל שני שערים מאוחרים נתנו לשיקגו פייר 3:5. אלבה בישל לחלוץ, 90 דקות למסי ובוסקטס

|
לואיס סוארס (IMAGO)
לואיס סוארס (IMAGO)

צמד מרשים של לואיס סוארס לא מנע הפסד כואב: אינטר מיאמי ירדה מנוצחת הלילה (בין שלישי לרביעי) 5:3 מול שיקגו פייר, במשחק שבו הצליחה לחזור מפיגור 3:1 ל-3:3, רק כדי לקרוס שוב ברגעי הסיום.

החלוץ האורוגוואי סיפק הופעה גדולה עם שני שערים, כשאחד מהם הגיע מבישול נהדר של חברו הוותיק מברצלונה, ג’ורדי אלבה. לצידם, גם ליאו מסי, רודריגו דה פול, סרחיו בוסקטס ואלבה עצמו שיחקו 90 דקות מלאות, אך לא הצליחו למנוע את התבוסה.

כעת, אינטר מיאמי ממוקמת במקום הרביעי בטבלת המזרח עם 56 נקודות ומשחק חסר. ניצחון בו עשוי להצמיד אותה למקום השני, כשהמאבק על הכרטיסים לפלייאוף נכנס לישורת האחרונה. כזכור, שבע הראשונות בטבלה מעפילות ישירות לרבע הגמר, בעוד הקבוצות במקומות 8-9 ייאלצו להתמודד בשמינית.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

למיאמי נותרו שלושה משחקים לסיום העונה הסדירה, שניים כמו רוב הליגה, ועוד אחד שנדחה, שיכריעו האם הקבוצה תצליח לעמוד בציפיות ולהבטיח את מקומה בין הגדולות של ה-MLS. במשחק נגד שיקדו דג’ה דאבילה כבש ראשון וג’ונתן דין קבע 0:2 לאורחת כבר אחרי 32 דקות, תומאס אבילס צימק בדקה ה-39, ורומיניג קואמה קבע 1:3 לפני הירידה להפסקה.

כאמור סוארס עם צמד עוד קבע 3:3 עם גולים בדקות 57 ו-74, השני מבישול של אלבה, אבל ג’סטין ריינולדס החזיר את היתרון לשיקגו בדקה ה-80, וכבר אחרי שלוש דקות השער החמישי הגיע כשברייאן גוטיירס חתם את תוצאת המשחק ונתן שלוש נקודות לקבוצה שממוקמת במקום השמיני במזרח.

