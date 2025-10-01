הצגה של סוארס לא הספיקה: אינטר מיאמי נכנעה

צמד מרשים של לואיס סוארס לא מנע הפסד כואב: אינטר מיאמי ירדה מנוצחת הלילה (בין שלישי לרביעי) 5:3 מול שיקגו פייר, במשחק שבו הצליחה לחזור מפיגור 3:1 ל-3:3, רק כדי לקרוס שוב ברגעי הסיום.

החלוץ האורוגוואי סיפק הופעה גדולה עם שני שערים, כשאחד מהם הגיע מבישול נהדר של חברו הוותיק מברצלונה, ג’ורדי אלבה. לצידם, גם ליאו מסי, רודריגו דה פול, סרחיו בוסקטס ואלבה עצמו שיחקו 90 דקות מלאות, אך לא הצליחו למנוע את התבוסה.

כעת, אינטר מיאמי ממוקמת במקום הרביעי בטבלת המזרח עם 56 נקודות ומשחק חסר. ניצחון בו עשוי להצמיד אותה למקום השני, כשהמאבק על הכרטיסים לפלייאוף נכנס לישורת האחרונה. כזכור, שבע הראשונות בטבלה מעפילות ישירות לרבע הגמר, בעוד הקבוצות במקומות 8-9 ייאלצו להתמודד בשמינית.

ליאו מסי (IMAGO)

למיאמי נותרו שלושה משחקים לסיום העונה הסדירה, שניים כמו רוב הליגה, ועוד אחד שנדחה, שיכריעו האם הקבוצה תצליח לעמוד בציפיות ולהבטיח את מקומה בין הגדולות של ה-MLS. במשחק נגד שיקדו דג’ה דאבילה כבש ראשון וג’ונתן דין קבע 0:2 לאורחת כבר אחרי 32 דקות, תומאס אבילס צימק בדקה ה-39, ורומיניג קואמה קבע 1:3 לפני הירידה להפסקה.

כאמור סוארס עם צמד עוד קבע 3:3 עם גולים בדקות 57 ו-74, השני מבישול של אלבה, אבל ג’סטין ריינולדס החזיר את היתרון לשיקגו בדקה ה-80, וכבר אחרי שלוש דקות השער החמישי הגיע כשברייאן גוטיירס חתם את תוצאת המשחק ונתן שלוש נקודות לקבוצה שממוקמת במקום השמיני במזרח.