27:38 גדול לרמת השרון על מכבי ראשל"צ

המחזור השלישי בליגת ווינר בכדוריד: א.ס רמת השרון השיגה אתמול (שלישי) ניצחון מרשים 27:38 על מכבי ראשל"צ, שמצידה כבר רושמת הפסד ליגה שני - בפתיחת העונה הגרועה ביותר שלה בשנים האחרונות, ובמשחק שבו היא מצאה את עצמה כבר במינוס 13 שערי הפרש. רמת השרון מצידה שומרת על מאזן מושלם. מ.כ חולון רשמה ניצחון בכורה, אחרי שני הפסדים - 37:39, בנס ציונה שכבר רושמת הפסד שני.

מכבי ת"א עם ניצחון שלישי - 35:37 על עירוני רחובות, שמצידה רושמת הפסד שלישי. בני הרצליה עם ניצחון שני (בשני משחקים), והיא עשתה זאת עם 29:39 בקריית אונו, שרושמת הפסד שלישי. המפגש בין מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד לאלופה הפועל אלטשולר שחם ראשל"צ יתקיים ביום ראשון, ב-18:30, במקיף י"א באשדוד (במסגרת הצגה כפולה שתיערך יחד עם משחק הנשים בין קבוצות המועדונים). המחזור הרביעי ייערך ב-10 באוקטובר, במרכזו המפגש בין האלופה מראשל"צ לסגנית מרמת השרון.

א.ס רמה"ש - מכבי ראשל"צ 27:38 (12:22)

החניכים של עידן מימון נראים טוב בפתיחת העונה, אבל הסיפור הוא בצד של מכבי ראשל"צ. המחצית הראשונה הייתה אחת הגרועות של הקבוצה מזה שנים. שום דבר לא הלך לחניכים של ג'ו מתתיה - בשני צידי המגרש (ומלבד נתון ספיגה קיצוני עבורה במחצית הראשונה, היא רשמה במהלכה את החלק המשמעותי ב-17 איבודי כדור בסה"כ במשחק כולו). שערים ממגרש שלם של מאטה וולארביץ' ושל מילאן פאבלוביץ' כבר קבעו 11:22, דקה לפני הירידה להפסקה. רמה"ש עוד הגדילה את היתרון במחצית השנייה (לפלוס 13 שערים), וכאמור רשמה ניצחון ליגה שלישי.

אגב, הפעם האחרונה שבה מכבי ראשל"צ פתחה עונה עם שני הפסדי ליגה הייתה לפני 3 עונות, ב-4 המחזורים הראשונים (וגם אז מול רמה"ש ואשדוד). רק, שאז היא סיימה את אותה עונה עם זכייה באליפות. כרגע, זה לא נראה מבטיח, בלשון המעטה, כשרק ביום שישי היא נוצחה ב'בית מכבי' מול אשדוד. רמה"ש תעשה את ההכנות שלה, כאשר במחזור הבא היא תחזור לנחלת יהודה - למפגש מול הפועל ראשל"צ האלופה אותה פגשה לאחרונה בגמר גביע ווינר-שופטים, ובעונה שעברה בסדרת גמר פלייאוף האליפות. מפגש האחים-מאמנים לבית מימון, בין עידן לעמרי. לגמרי יש למה לצפות. לעומת זאת, מכבי ראשל"צ תארח את מכבי ת"א, שגם מולה היא נוצחה בגביע ווינר-שופטים.

בזווית החדשותית: מאטה וולארביץ', שוערה הקרואטי-איטלקי, של רמת השרון - סיים את דרכו בקבוצה. השוער שחשש מהמצב הביטחוני - הגיע להסדר עם הקבוצה, וימריא הלילה בדרכו לקבוצה חדשה באיטליה. בקבוצה צפויים להודיע בקרוב על החתמתו של שוער זר כמחליפו.

כבשו לרמה"ש: מילאן פאבלוביץ' 12 שערים, מיכאלו ראדויקוביץ' 11, רם טורקניץ ואיתי שיינפלד 4 כ"א, לאונרדו דה אלמיידה 3, איתמר גולדשטיין, עמית מוטולה, יהלי טל ומאטה וולארביץ' 1 כ"א. עצירות שוערים: וולארביץ' - 7 עצירות, אושרי רזניק 2 ואיתמר משרקי ששותף סיים ללא עצירות. כבשו למכבי ראשל"צ: עדן ג'ינג'י 6, עמרי קושמרו וגיא גרא 5 כ"א, נדב ניזרי ונבויישה סימוביץ' 3 כ"א, נוי פיירמן 2, אביב לייפר, קרסטו מילוסביץ' ועידן מנע 1 כ"א. עצירות שוערים: איתן אלבז - 6, ניקיטה ניקולין - 5. שופטים מתן פינקר ואלון קפלינסקי.

א.כ נס ציונה - מ.כ חולון 39:37 (20:20)

חולון רושמת ניצחון בכורה העונה, אחרי שני הפסדים רצופים. נס ציונה עדיין ללא נקודות - כל זאת במשחק משוגע. חולון הוליכה בו באמצע המחצית הראשונה בפלוס 3 שערים. נס ציונה הפכה ועלתה ליתרון לקראת הירידה להפסקה - אליה שתי הקבוצות ירדו בשוויון. חולון שוב ברחה עם פתיחת המחצית השנייה, כשעד לדקות ההכרעה נרשם משחק צמוד - אותו הכריע אור לוי בשניות הסיום.

כבשו לנס ציונה: סטפן דמיאנוביץ' ואופיר כהן 8 שערים כ"א, אביעד בן זימן 6, שליו אהרוני 5, ליאור קוזניץ 3 דליבור סוקיץ', אבירם אמסלם ואפק דגני 2 כ"א, עידו בדור 1. עצירות שוערים: אור כנעני - 11 ואלון רוצבי 4.כבשו לחולון: אור לוי 10 שערים, קאיו ויניסיוס ופטריק אובינה 8 כ״א, עמית רייניסברג 5, נאור כהן, ריף כהן ואלון שולמן 2 כ״א, פיליפ קאלו ושי נתן 1 כ״א. עצירות שוערים: יאיר ניקולייב סיפק 10 עצירות, פאבל מישקביץ 6. שופטים דודי לוין ושלומי בר און.

הפועל קריית אונו - בני הרצליה 39:29 (19:14)

הרצליה עם ניצחון שני (בשני משחקים שקיימה). קרית אונו כבר עם הפסד שלישי. אונו עוד הוליכה בדקות הראשונות, אבל הרצליה התעשתה מהר - וסגרה עניין. במחזור הבא מצפה לקרית אונו משחק מפתח, בבירת הנגב, מול מ.כ באר שבע - שתיים שסוגרות את הטבלה ללא נקודות.

כבשו לאונו: נמניה סקרוביץ' 10 שערים, יואב פלח 5, עומר קלוט 3, יהונתן צביון, עידו צ'רנובילסקי ואורי פלח 2 כ"א, אור רשקוביץ', טל גלילי, רן יוניש, רועי דזלטי וגיל נוי 1 כ"א. עצירות שוערים: עוז יצחק - 15, יהונתן בן שטרית 3. כבשו להרצליה: ניב צורף ודניס ינקובסקי 6 כ"א, מילאן גוסטוביץ', יוסי אפו ואסף אוחיון 4 כ"א, נמניה גויקוביץ' ובן גרוס 3 כ"א, אורן נווה, שחר לוסטינג ובר סיפדו 2 כ"א. ליאור שיין השוער הבקיע שער, וסיפק 13 עצירות. איגור צ'רניקוב הוסיף 2. שופטים אורן איטין ודודי ינקו.

מכבי ת"א - עירוני רחובות 35:37 (18:15)

ניצחון שלישי לצהובים - שהוא גם הפסד שלישי לרחובות. האורחת הציגה יכולת טובה במחצית הראשונה, במהלכה כבר הוליכה ב-4 שערי יתרון. מכבי ת"א פתחה מצוין את המחצית השנייה, והפכה כבר בדקה ה-41 ל-22:25. היתרון כבר צמח ל-4 שערים, אבל רחובות ידעה לחזור לשוויון בדקות האחרונות (35:35). חלב הארבוז עם שער חשוב וחטיפת כדור בהגנה שהובילה לשער קל של טל הרשקוביץ שהכריע.

כבשו למכבי ת"א: גיא רש ארמן, נועם סוסנה וטל הרשקוביץ 7 כ"א, שניר נציה 6, תומר רש ארמן 4, בן ליברטי, חלב הארבוז 2 כ"א, פולג אסייג וניתאי היימן 1 כ"א. שוערים: אורן מאירוביץ עם 6 עצירות מ-20 זריקות, איליה אוסיק עם 3 מ-19 ורובן אואנונו שותף וסיים ללא עצירות. שופטים דור לרון ומתן לינדנבאום.