ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
153-86ליון2
125-126מארסיי3
1210-146מונאקו4
127-96שטרסבורג5
109-136ליל6
105-86לאנס7
98-76ראן8
711-116ברסט9
711-96טולוז10
713-106פ.צ. פאריס11
710-76ניס12
714-96לוריין13
68-46אוקזר14
58-66לה האבר15
57-56נאנט16
56-36אנז'ה17
213-56מץ18

"מקווה שפדרי פוטר לא יוציא את השרביט שלו"

מאמן פ.ס.ז' לואיס אנריקה במסיבת העיתונאים לפני המפגש הענק בצ'מפיונס: "לברצלונה יש שחקנים אדירים עם הכדור ובלעדיו. פליק מאמן ברמה הכי גבוהה"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

לואיס אנריקה דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המפגש המסקרן מחר (רביעי, 22:00) בין ברצלונה לפאריס סן ז’רמן. המאמן הספרדי, שחוזר לעיר שבה הפך לדמות נערצת, הציג ביטחון ושידר רוגע, תוך שהוא מבהיר מה תהיה המפתח מבחינתו , שליטה מוחלטת בכדור. “המפתח יהיה לקחת מהם את הכדור”, אמר, והודה: “עם פדרי ופרנקי דה יונג זה לפעמים נראה בלתי אפשרי”.

המאמן נשאל על תחושותיו לשוב לעיר שבה בנה את שמו: “אני לא יכול להגיד מילה רעה על ברצלונה. אהיה אסיר תודה לנצח, ואני תמיד מרגיש את החיבה של האוהדים”. על האצטדיון, שהפעם לא יהיה קאמפ נואו אלא מונז’ואיק, אמר: “זה ברור שזה לא אותו דבר, אבל גם כאן יש לי זיכרונות נהדרים, כמו טקס הפתיחה של אולימפיאדת 1992”.

על ההבדלים בין העבר להווה, העדיף המאמן להתרכז בהווה: “אני לא אוהב השוואות. אני רק יכול לומר שאני אוהב את בארסה של פליק. הוא מאמן ברמה הכי גבוהה, לא מהסס, לוחץ גבוה ודוחף קדימה. אני אוהב לראות את הקבוצה הזו משחקת, היא מהנה”.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

כשנשאל על היעדרויות, שמר על גישה מעשית: “אפשר להתמקד בחיסורים ואפשר להתמקד בתוצאות. זה לא משנה מי משחק, כולם שחקנים טובים. אנחנו כאן כדי להתחרות ולא להתבכיין”.

גם הנושא של אוסמן דמבלה עלה, אחרי זכייתו בכדור הזהב. “כמאמנים אנחנו אחראים מאה אחוז כשאנחנו מפסידים, וכמעט לא כשאנחנו מנצחים. המזל שלי בפ.ס.ז’ הוא שיש לנו את השחקנים הכי טובים ואת האפשרות הכלכלית להחתים אותם”, אמר.

ולבסוף, המאמן בחר לשבח את הקישור של ברצלונה ובמיוחד את פדרי: “הוא מכיר אותי טוב מאוד. בשבילי הוא הארי פוטר. אני מקווה שהוא לא יביא מחר את השרביט שלו. אבל זה לא רק פדרי, יש לברצלונה אין ספור שחקנים ברמה הכי גבוהה. עם הכדור ובלעדיו, זו קבוצה אדירה”.

