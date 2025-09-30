אנטוניו ספר צפוי להיעדר כשמונה שבועות

מכה לבני ריינה: הקבוצה של סלובודאן דראפיץ’ הודיעה הערב (שלישי) כי אנטוניו ספר, השחקן המשמעותי ביותר בקבוצה, ייעדר לתקופה של כחודשיים.

כזכור, ספר נפצע לאחר שכבש בפנדל את שער היתרון בהפסד 3:1 לבית”ר ירושלים ביום שבת, כאשר מיד לאחר מכן הוא הוחלף.

הרומני, שכבש שלושה שערים מפתיחת העונה בליגת העל, עבר בדיקות רפואיות, מהן עולה כי הוא סובל מקרע ניתוק באזור המפשעה וכעת הוא יתחיל בתהליך שיקום.

ריינה פתחה את העונה בליגת העל בצורה רעה מאוד, כאשר אחרי חמשת המחזורים הראשונים, הקבוצה של סעיד בסול במקום הלפני אחרון בטבלה עם נקודה אחת בלבד מתוך 15 אפשריות, והפרש שערים רע מאוד של 18:5.