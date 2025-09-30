יום שלישי, 30.09.2025 שעה 21:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

אנטוניו ספר צפוי להיעדר כשמונה שבועות

מכה קשה לבני ריינה, כשהקשר הרומני, שנפצע לאחר שכבש מול בית"ר, עבר בדיקות רפואיות מהן עולה כי הוא סובל מקרע ניתוק באזור המפשעה ויתחיל בשיקום

|
אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)
אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)

מכה לבני ריינה: הקבוצה של סלובודאן דראפיץ’ הודיעה הערב (שלישי) כי אנטוניו ספר, השחקן המשמעותי ביותר בקבוצה, ייעדר לתקופה של כחודשיים. 

כזכור, ספר נפצע לאחר שכבש בפנדל את שער היתרון בהפסד 3:1 לבית”ר ירושלים ביום שבת, כאשר מיד לאחר מכן הוא הוחלף. 

הרומני, שכבש שלושה שערים מפתיחת העונה בליגת העל, עבר בדיקות רפואיות, מהן עולה כי הוא סובל מקרע ניתוק באזור המפשעה וכעת הוא יתחיל בתהליך שיקום. 

ריינה פתחה את העונה בליגת העל בצורה רעה מאוד, כאשר אחרי חמשת המחזורים הראשונים, הקבוצה של סעיד בסול במקום הלפני אחרון בטבלה עם נקודה אחת בלבד מתוך 15 אפשריות, והפרש שערים רע מאוד של 18:5. 

