ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

"לא רואה את עצמי חוזר לאמן, לא מתגעגע לזה"

יורגן קלופ בראיון מרתק: "לא הייתה לי דקה פנויה, פפ גאון ואני לא". "העולם נהיה שחור או לבן. יום אחד אתה גאון, יום אחר אתה ח**. אין יותר אפור"

|
יורגן קלופ (IMAGO)
יורגן קלופ (IMAGO)

יורגן קלופ, האיש שהפך לאחד המאמנים הגדולים של דורו עם תשע שנים בלתי נשכחות בליברפול, נשמע בראיון מיוחד רגוע יותר מתמיד. מאז עזב את אנפילד בקיץ 2024 הוא חי חיים חדשים, והוא מבהיר בצורה חדה: “אני לא מתגעגע לכלום. פשוט כלום. לא ידעתי אפילו מתי משחקים מתחילים. חייתי חיים רגילים, ספורט, זמן עם הנכדים, בילויים. אחרי 25 שנה של טירוף, זה מה שהייתי צריך”.

הגרמני הוסיף כי מבחינתו הקריירה כמאמן הסתיימה: “זה מה שאני חושב כרגע. אני בן 58, ואם אחזור בגיל 65 כולם יצעקו ‘אמרת שלא תחזור’. אז בסדר, אולי טעיתי אז ב־100 אחוז. אבל עכשיו אני באמת לא רואה את עצמי חוזר. אני לא מתגעגע לשום דבר מזה”.

במקום לעמוד על הקווים, קלופ משמש כיום כראש חטיבת הכדורגל של קבוצת רד בול. הוא אחראי על פילוסופיית המשחק, פיתוח מאמנים ואסטרטגיית רכש במועדונים השונים של הקונצרן. “אני עדיין בעולם שאני מכיר, אבל אני לומד דברים חדשים בכל יום. בתשעה חודשים כאן אני מרגיש שצברתי חמש שנות ניסיון. זה מרגש אותי, זה שונה, וזה שומר אותי חי”.

יורגן קלופ (רויטרס)יורגן קלופ (רויטרס)

המעבר לרד בול לא עבר בשקט, בעיקר בגרמניה, שם המודל של רד בול שנוי במחלוקת. קלופ מודע לכך: “ידעתי שתהיה ביקורת. בגרמניה אוהבים את רד בול בכל תחום – חוץ מכדורגל. וזה בסדר. אני עושה מה שנכון לי. אני לא מצפה שכולם יאהבו את מה שאני עושה. בליברפול דווקא שמחים שאני לא מאמן קבוצה אחרת”.

קלופ לא היסס להביט לאחור על הקריירה כולה: “היו קריירות הרבה יותר מוצלחות משלי, אבל היה לי הכל. הפסדתי יותר גמרי ליגת האלופות מרוב השחקנים ששיחקו בהם. אני יודע להפסיד ואני יודע איך החיים נמשכים. עכשיו אני הספר הכי פתוח שאני מכיר, מוכן לחלוק כל ניסיון”.

הוא גם גילה עד כמה החיים שלו השתנו: “ב־25 שנה הייתי בשתי חתונות, שלי ועוד אחת. בקולנוע הייתי ארבע פעמים, כולן בחודשיים האחרונים. כמאמן ראיתי רק מלונות, אצטדיונים ומגרשי אימונים. לא הרגשתי שחסר לי, אבל עכשיו אני מגלה עולם חדש וזה נפלא”.

רואה עולם. קלופ (IMAGO)רואה עולם. קלופ (IMAGO)

קלופ אף שיתף סיפור אישי על יריבו הגדול ביותר, פפ גווארדיולה: “אני אומר לו ‘איך שיפרת את ההנדי־קאפ שלך בגולף עם השנים? לי לא הייתה פא**** דקה פנויה לשחק! בגלל זה הוא גאון ואני לא. מתי הוא בכלל מצא זמן לשחק גולף? זה מטורף”.

על התפתחויות במשחק עצמו, קלופ דווקא פחות נחרץ: “אני לא האפיפיור של הכדורגל. סיטי משתנה, ליברפול משחקת התקפי מאוד ונוטלת סיכונים. מאמנים כמו איראולה וגלסנר עושים נסים. כל אחד מוצא את הדרך שלו, ואני לא זה שאמור להגיד לעולם איך לשחק”.

בכל הנוגע לעומס המשחקים על שחקנים, הוא נשמע הרבה יותר נלהב: “אין פתרון אחר חוץ מלהפסיק לארגן עוד טורנירים. אין יותר קיץ חופשי לשחקנים. בשום מקצוע אחר לא היו משתמשים בכוכבים הכי גדולים כל יום עד שהם נופלים. למה בכדורגל זה כן? זה פשוט לא הגיוני”.

יורגן קלופ ופפ גווארדיולה (רויטרס)יורגן קלופ ופפ גווארדיולה (רויטרס)

כשנשאל על מונדיאל עם 64 נבחרות, הוא לא חסך במילים: “מה שאני אומר זה כמו לדבר למיקרוגל שלי. אף אחד לא מקשיב. הכול בשביל כסף. למה לא לשבת עם השחקנים ולתת להם שמונה שבועות חופש בשנה? אולי הם יסכימו אפילו להרוויח פחות בשביל זה”.

קלופ הדגיש שהוא מעריך את החופש החדש שיש לו: “עכשיו אני יכול לצאת לחופשה מתי שאני רוצה, טוב, בעצם אולה (אשתי) מחליטה… אבל זה כבר לא הפרמייר ליג או הבונדסליגה שקובעים בשבילי. אפילו כשאני נמצא באימון, אני יוצא אחרי 20 דקות. אין לי שום חובה להישאר”.

לסיום, הוא ביקש להעביר מסר על יציבות ואמון בכדורגל: “העולם נהיה שחור או לבן. יום אחד אתה גאון, יום אחר אתה ח**. אין יותר אפור. אבל החיים הם אפורים, ורק אם מאמינים אחד בשני גם ברגעים הקשים, אפשר להצליח. זה מה שאני מנסה להביא איתי לכל מקום”.

