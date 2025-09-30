שביעות רצון בהפועל ת"א מהזימונים לנבחרות

שביעות רצון בהפועל תל אביב מזימוני השחקנים לנבחרת ישראל הבוגרת והצעירה. במוקד סתיו טוריאל ואסף צור, שניים מהשחקנים הבולטים מתחילת העונה קיבלו את החותמת לתקופה הטובה שלהם, בעיקר השוער שמגיע לנבחרת הלאומית במקומו של ניב אליאסי הפצוע ואחרי ההופעה הנהדרת נגד הפועל חיפה בה הדף פנדל.

"גם לאסף וגם לסתיו יותר ממגיע לקבל את הזימון לנבחרת. הם עושים התקדמות אדירה ואנחנו מקווים שיהיו עוד שחקנים שיהיו חלק בעתיד", אמרו בהפועל. בנוסף אליהם, אנדריאן קרייב זומן לסגל נבחרת בולגריה לצמד המשחקים נגד טורקיה וספרד, כשלויזוס לויזו זומן לסגל נבחרת קפריסין לצמד המשחקים נגד בוסניה וסן מרינו.

היכולת של שחקני הפועל תל אביב הצעירים לא נעלמה גם מעיניו של גיא לוזון, שזימן לנבחרת הצעירה לא פחות מ-5 שחקנים - דור בנימיני, דניאל דאפה, מור בוסקילה, רן בנימין ורועי אלקוקין. מדובר בקבוצה ששולחת את כמות הנציגים הגדולה ביותר מליגת העל, "כנראה שאנחנו בכיוון הנכון", אמרו בחודורוב.

רועי אלקוקין חוגג (שחר גרוס)

בינתיים, בהפועל תל אביב ממשיכים את ההכנות לקראת המשחק המסקרן בשבת נגד הפועל באר שבע. בעקבות הניצחון של האדומים מבירת הנגב אתמול, הפועל תגיע למשחק מהמקום השלישי ואם תנצח בטרנר כפי שעשתה בגביע הטוטו, היא תוכל לחלוף על פניה של באר שבע.

אתמול הקבוצה קיימה אימון כפול והבוקר אימון נוסף. שחר פיבן שסבל מרגישות קלה נגד הפועל חיפה ובגללה הוחלף - כשיר ויוכל לפתוח בטרנר, כך שלברדה אמור להיות סגל מלא לחלוטין.