יום שישי, 03.10.2025 שעה 21:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
256-751עירוני ר"ג
267-791 מכבי כרמיאל בית הכרם
271-811מכבי בנות אשדוד
265-681מכבי חיפה
168-651הפועל לב י-ם
181-711הפועל ב"ש/דימונה
179-671אליצור חולון
175-561הפועל ראשל"צ

ליגת אתנה: רמת גן ניצחה 56:75 את ראשל"צ

מחזור הפתיחה של ליגת הכדורסל לנשים תם. סגנית האלופה מהעונה שעברה הפסידה, אשדוד גברה על ב"ש, מכבי חיפה ניצחה במשחק צמוד, ניצחון גם לכרמיאל

|
שקד גל שחקנית מכבי כרמיאל (לילך וייס רוזנברג)
שקד גל שחקנית מכבי כרמיאל (לילך וייס רוזנברג)

הסתיים המחזור הראשון של ליגת אתנה ווינר - ליגת העל נשים בכדורסל, הסתיים לו הערב (שני). ערב מוצלח בעיקר לקבוצות מהצפון, כאשר מכבי עירוני רמת גן חגגה על הפועל ראשון לציון, אשדוד ניצחה במשחק חוץ את באר שבע/דימונה, מכבי חיפה גברה במשחק צמוד על הפועל ירושלים ובנוסף אליצור חולון הפסידה למכבי כרמיאל.

מכבי עירוני רמת גן – הפועל ראשון לציון 56:75

במשחק המרכזי ניצחה מכבי עירוני רמת גן בבית בזיסמן את סגנית אלופת העונה שעברה, הפועל ראשון לציון. המשחק התחיל בריצת 0:7 של האורחות מראשון לציון, עד ל-14:21 בסיום הרבע הראשון.

הרבע השני נפתח בתנופה של המארחות מר"ג, 3:53 דקות לסיום המחצית נרשם לראשונה תיקו 31 ועד לירידה למחצית הגדילה רמת גן את ההובלה ל-33:41.

הקהל בליגת הכדורסל אתנה נשים (לילך וייס רוזנברג)הקהל בליגת הכדורסל אתנה נשים (לילך וייס רוזנברג)

המחצית השנייה המשיכה את המומנטום של רמת גן. 4:25 דקות לסיום הרבע העלתה סטאוטמן את רמת גן ליתרון שיא של 19 נקודות, 36:55, שלשה של קריסטין לין צמצמה את היתרון של ר"ג ל-16, וראשון המשיכה לצמצם את הפער עד ל-49:59 בסיום הרבע. הרבע האחרון המשיך בשליטה של רמת גן עד ליתרון 56:75 בתוצאת הסיום.

קלעו לרמת גן: תירוש 17 נק' (3 ריבאונדים, 5 אסיסטים), ויויאנס 15 נק' (6 ריבאונדים, 3 אסיסטים), חתוקאי 16 נק' (3 ריבאונדים, 3 אסיסטים), קוזמינה 12 נק' (5 ריבאונדים), סטאוטמן 8 נק' (18 ריבאונדים, 2 אסיסטים), אייזנר 2 נק' (6 ריבאונדים, 9 אסיסטים), תומס 5 נק' (8 ריבאונדים, 1 אסיסט).

קלעו לראשון לציון: ציפל 20 נק' (15 ריבאונדים, 4 אסיסטים), יינג 17 נק' (10 ריבאונדים, 2 אסיסטים), בולדירבה 7 נק' (15 ריבאונדים, 4 אסיסטים), שטיקלרו 3 נק', קריסטין לין 9 נק' (7 ריבאונדים, 3 אסיסטים).

באר שבע/דימונה – אשדוד 81:71

בסיום הרבע הראשון, העולה החדשה באר שבע-דימונה הובילה 18:22, אך בנות אשדוד הצליחו להפוך את הקערה וירדו למחצית ביתרון נקודה אחת (33:34). הרבע השלישי הסתיים ב-24:24 והותיר את הקבוצות צמודות עד לרבע האחרון, שהיה בשליטה של אשדוד והקנה לאורחות ניצחון 71:81.

הקהל בליגת הכדורסל אתנה נשים (לילך וייס רוזנברג)הקהל בליגת הכדורסל אתנה נשים (לילך וייס רוזנברג)

קלעו לאשדוד: סטאשה קארי להטה עם 26 נק' (ו-10 ריבאונדים), קסניה מלשקה 15 נק' (12 ריבאונדים), סטפני וואטס 14 נק' (3 אסיסטים), דור סער 11 נק' (11 אסיסטים), מאיה זילברשלג 9 נק' (6 ריבאונדים), הדר חדד 3 נק', מילצ'ה יובנוביץ' 3 נק'.

קלעו לבאר שבע-דימונה: אבינה ווסטברוק עם 21 נק' (7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים), ג'לייה ג'ונסון 12 נק', ניקה באריץ 11 נק' (4 אסיסטים), טטיאנה יורקביצ'וס 10 נק' (ו-20 ריבאונדים!), אופק טלקר 10 נק', יהל יובנוביץ 3 נק', גלי קונטס 2 נק' (5 ריבאונדים).

מכבי חיפה - הפועל פארק בית הכרם ירושלים 65:68

המחצית הראשונה הסתיימה ביתרון של האורחות מירושלים 23:27, אך הירוקות הצטיינו ברבע המכריע עד לניצחון 65:68 במשחק שהיה מותח לכל אורכו.

שחקניות ליגת אתנה (לילך וייס רוזנברג)שחקניות ליגת אתנה (לילך וייס רוזנברג)

קלעו לחיפה: שאין שריל סלרס בתצוגת שיא עם 28 נק' (6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים), כריסטינה היגינס 11 נק' (6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים), נור כיוף 8 נק', בטי מונונגה 6 נק' (10 ריבאונדים), אמליה רמביסווסקה וענמה הלוי 5 נק' כ"א, טיאה פרסלי 3 נק', מיקה ינאי 2 נק'.

קלעו לירושלים: הבוסמנית הבריטית סוואנה ווילקינסון כיכבה עם 20 נק' (ו-10 ריבאונדים), דיאשה פייר 15 נק' (5 ריבאונדים), אניה פוקס-רובטין 11 נק' (7 ריבאונדים), זיומארה מוריסון 9 נק' (4 ריבאונדים), ירדן דנן 5 נק', הגארדית ג'וי אוסיגוואי 4 נק' (4 אסיסטים), נועה מגד 1 נק'.

מכבי כרמיאל בית הכרם – אליצור חולון 67:79

בנות כרמיאל-בית הכרם שלטו במשחק כבר מהרבע הראשון, אותו סיימו בתוצאה 16:25, ושמרו על יתרון לכל אורך הדרך.

מכבי כרמיאל (לילך וייס רוזנברג)מכבי כרמיאל (לילך וייס רוזנברג)

קלעו לכרמיאל: הגארדית אריאל הירן הצטיינה עם 20 נק' (8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים), בריה שאנטי הולמס 19 נק' (9 ריבאונדים), אופיר לביא 16 נק', ניצן עמאר 11 נק' (10 ריבאונדים), קטרינה ווצ'קוביצ' 11 נק' (8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים).

קלעו לחולון: שחקנית נבחרת ישראל אליסה בארון הציגה יכולת פנטסטית עם 22 נק', מיה הולינגשד 15 נק' (ולא פחות מ-16 ריבאונדים), אומו דיאלו 12 נק', מעיין כהן 11 נק', שקיילה ג'וזף 5 נק' (9 ריבאונדים). 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */