ליגת אתנה: רמת גן ניצחה 56:75 את ראשל"צ

הסתיים המחזור הראשון של ליגת אתנה ווינר - ליגת העל נשים בכדורסל, הסתיים לו הערב (שני). ערב מוצלח בעיקר לקבוצות מהצפון, כאשר מכבי עירוני רמת גן חגגה על הפועל ראשון לציון, אשדוד ניצחה במשחק חוץ את באר שבע/דימונה, מכבי חיפה גברה במשחק צמוד על הפועל ירושלים ובנוסף אליצור חולון הפסידה למכבי כרמיאל.

מכבי עירוני רמת גן – הפועל ראשון לציון 56:75

במשחק המרכזי ניצחה מכבי עירוני רמת גן בבית בזיסמן את סגנית אלופת העונה שעברה, הפועל ראשון לציון. המשחק התחיל בריצת 0:7 של האורחות מראשון לציון, עד ל-14:21 בסיום הרבע הראשון.

הרבע השני נפתח בתנופה של המארחות מר"ג, 3:53 דקות לסיום המחצית נרשם לראשונה תיקו 31 ועד לירידה למחצית הגדילה רמת גן את ההובלה ל-33:41.

הקהל בליגת הכדורסל אתנה נשים (לילך וייס רוזנברג)

המחצית השנייה המשיכה את המומנטום של רמת גן. 4:25 דקות לסיום הרבע העלתה סטאוטמן את רמת גן ליתרון שיא של 19 נקודות, 36:55, שלשה של קריסטין לין צמצמה את היתרון של ר"ג ל-16, וראשון המשיכה לצמצם את הפער עד ל-49:59 בסיום הרבע. הרבע האחרון המשיך בשליטה של רמת גן עד ליתרון 56:75 בתוצאת הסיום.

קלעו לרמת גן: תירוש 17 נק' (3 ריבאונדים, 5 אסיסטים), ויויאנס 15 נק' (6 ריבאונדים, 3 אסיסטים), חתוקאי 16 נק' (3 ריבאונדים, 3 אסיסטים), קוזמינה 12 נק' (5 ריבאונדים), סטאוטמן 8 נק' (18 ריבאונדים, 2 אסיסטים), אייזנר 2 נק' (6 ריבאונדים, 9 אסיסטים), תומס 5 נק' (8 ריבאונדים, 1 אסיסט).

קלעו לראשון לציון: ציפל 20 נק' (15 ריבאונדים, 4 אסיסטים), יינג 17 נק' (10 ריבאונדים, 2 אסיסטים), בולדירבה 7 נק' (15 ריבאונדים, 4 אסיסטים), שטיקלרו 3 נק', קריסטין לין 9 נק' (7 ריבאונדים, 3 אסיסטים).

באר שבע/דימונה – אשדוד 81:71

בסיום הרבע הראשון, העולה החדשה באר שבע-דימונה הובילה 18:22, אך בנות אשדוד הצליחו להפוך את הקערה וירדו למחצית ביתרון נקודה אחת (33:34). הרבע השלישי הסתיים ב-24:24 והותיר את הקבוצות צמודות עד לרבע האחרון, שהיה בשליטה של אשדוד והקנה לאורחות ניצחון 71:81.

הקהל בליגת הכדורסל אתנה נשים (לילך וייס רוזנברג)

קלעו לאשדוד: סטאשה קארי להטה עם 26 נק' (ו-10 ריבאונדים), קסניה מלשקה 15 נק' (12 ריבאונדים), סטפני וואטס 14 נק' (3 אסיסטים), דור סער 11 נק' (11 אסיסטים), מאיה זילברשלג 9 נק' (6 ריבאונדים), הדר חדד 3 נק', מילצ'ה יובנוביץ' 3 נק'.

קלעו לבאר שבע-דימונה: אבינה ווסטברוק עם 21 נק' (7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים), ג'לייה ג'ונסון 12 נק', ניקה באריץ 11 נק' (4 אסיסטים), טטיאנה יורקביצ'וס 10 נק' (ו-20 ריבאונדים!), אופק טלקר 10 נק', יהל יובנוביץ 3 נק', גלי קונטס 2 נק' (5 ריבאונדים).

מכבי חיפה - הפועל פארק בית הכרם ירושלים 65:68

המחצית הראשונה הסתיימה ביתרון של האורחות מירושלים 23:27, אך הירוקות הצטיינו ברבע המכריע עד לניצחון 65:68 במשחק שהיה מותח לכל אורכו.

שחקניות ליגת אתנה (לילך וייס רוזנברג)

קלעו לחיפה: שאין שריל סלרס בתצוגת שיא עם 28 נק' (6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים), כריסטינה היגינס 11 נק' (6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים), נור כיוף 8 נק', בטי מונונגה 6 נק' (10 ריבאונדים), אמליה רמביסווסקה וענמה הלוי 5 נק' כ"א, טיאה פרסלי 3 נק', מיקה ינאי 2 נק'.

קלעו לירושלים: הבוסמנית הבריטית סוואנה ווילקינסון כיכבה עם 20 נק' (ו-10 ריבאונדים), דיאשה פייר 15 נק' (5 ריבאונדים), אניה פוקס-רובטין 11 נק' (7 ריבאונדים), זיומארה מוריסון 9 נק' (4 ריבאונדים), ירדן דנן 5 נק', הגארדית ג'וי אוסיגוואי 4 נק' (4 אסיסטים), נועה מגד 1 נק'.

מכבי כרמיאל בית הכרם – אליצור חולון 67:79

בנות כרמיאל-בית הכרם שלטו במשחק כבר מהרבע הראשון, אותו סיימו בתוצאה 16:25, ושמרו על יתרון לכל אורך הדרך.

מכבי כרמיאל (לילך וייס רוזנברג)

קלעו לכרמיאל: הגארדית אריאל הירן הצטיינה עם 20 נק' (8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים), בריה שאנטי הולמס 19 נק' (9 ריבאונדים), אופיר לביא 16 נק', ניצן עמאר 11 נק' (10 ריבאונדים), קטרינה ווצ'קוביצ' 11 נק' (8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים).

קלעו לחולון: שחקנית נבחרת ישראל אליסה בארון הציגה יכולת פנטסטית עם 22 נק', מיה הולינגשד 15 נק' (ולא פחות מ-16 ריבאונדים), אומו דיאלו 12 נק', מעיין כהן 11 נק', שקיילה ג'וזף 5 נק' (9 ריבאונדים).