ליגה לאומית 25-26
133-96מכבי הרצליה1
123-136מ.ס קריית ים2
119-156מ.ס כפר קאסם3
116-116מכבי פ"ת4
117-106הפועל כפר שלם5
115-66הפועל כפ"ס6
108-126הפועל ר"ג7
105-76בני יהודה8
1010-116עירוני מודיעין9
104-56הפועל ראשל"צ10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
312-86הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
112-56הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

"הניצחון הראשון שחרר לחץ, חייבים להיות צנועים"

מסאי דגו דיבר אחרי ה-0:2 על חדרה, ה-3 ברצף של בני יהודה: "יש לנו התקפה שיכולה לכבוש בכל מגרש. שכונת התקווה? כשבאתי רציתי להפוך אותו למבצר"

|
מסאי דגו (שחר גרוס)
מסאי דגו (שחר גרוס)

אם בתחילת העונה זה היה נראה מעט פחות טוב, לאט לאט בני יהודה הולכת ומתחברת. הכתומים רשמו היום (שני) ניצחון שלישי ברציפות עם 0:2 על הפועל חדרה, ולאט לאט הם מטפסים והם כבר במקום השמיני בטבלת הלאומית, וזה אחרי שהם החלו עם שלושה משחקים ללא ניצחון.

מאמן הקבוצה מסאי דגו דיבר בסיום על השינוי במועדון: “בסוף הפתיחה שלנו הייתה לא טובה, התיקו מול ראשון ואז ההפסד בבית לכפר שלם, חיכינו לניצחון הראשון וזה שחרר המון לחץ, וזה נתן לשחקנים הרבה ביטחון, ההגנה התייצבה, ספגנו רק שער אחד נגד כפר קאסם, נגד רמת גן לא ספגנו, כאן לא ספגנו, נהיינו הרבה יותר חזקים גם הגנתית, והתקפית יש לנו איכות שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לכבוש מול כל יריבה בכל מגרש, וצריך רק להמשיך ככה”.

על כך שהאצטדיון בשכונת התקווה הופך למבצר: “ברור שזו הכוונה שלי מהרגע הראשון שהגעתי לבני יהודה, כשידעתי שנשחק בתקווה, אבל לא רק הקהל והמגרש ייתנו לנו את הניצחון הבטוח, כי ראינו שהפסדנו כאן גם לכפר שלם. אנחנו צריכים לבוא, לעבוד קשה, לתת כבוד ליריבות ובסוף כמובן שזה הבית שלנו ואנחנו רוצים לייצר מגרש ביתי וזה יגיע רק דרך ניצחונות ובעזרת השם רק שנמשיך ככה”.

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)

על כך שעדיין יש תחושה של לחץ בבני יהודה ענה: “לא חושב שיש לחץ, קודם כל מרגיש לי שאני רואה את היריבות נגדנו והן קצת יותר שונות, כי חדרה באו היום מאוד קומפקטי ומאוד סגור, וחיכו רק לאיבוד שלנו ולצאת למעבר, ידענו לפני המשחק שהם כבשו בכל משחק, זו קבוצה עם איכות בחלק ההתקפי, עושה גולים בנייחים, פיזית”.

לסיכום: “אנחנו רואים שהליגה הזו לא פשוטה ויש כאן הפסדים שאתה לא מאמין שזה קורה, כמו שקרה בהתחלה, כל משחק הוא קשה, אני לא רואה כאן ניצחונות קלים, גם אם זה קורה בסוף זה מתאזן. אני רוצה לנצח כל משחק גם אם זה 0:1 או 0:2, להיות חזק הגנתית, לנצח, כמו שאנחנו במשחקים האחרונים, צריכים להישאר צנועים, יציבים, ננוח טיפה, יום כיפור, משחק אחרי זה משחק חוץ לא פשוט נגד הפועל עכו”.

שחקני בני יהודה חוגגים עם ויקטור סטינה (שחר גרוס)שחקני בני יהודה חוגגים עם ויקטור סטינה (שחר גרוס)
