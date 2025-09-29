מכה למכבי חיפה: ירמקוב הוחלף כבר בדקה ה-11

כמה שהקהל חיכה למשחק הגדול בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, ככה בטח ובטח גם השחקנים שמשחקים במועדונים. אחד מאותם שחקנים הוא גיאורגי ירמקוב, שללא ספק אחד הטובים העונה במדים הירוקים, אם לא השחקן הטוב שבהם אפילו, אבל לצערו, הוא סיים את המפגש מוקדם מהצפוי.

זו מכה לא פשוטה לדייגו פלורס, כאמור בגלל שירמקוב אחד הבולטים בקבוצה מהכרמל העונה, וכעת ניתן לראות מה חומרת פציעתו והאם זו פגיעה שתגרום לו להיעדר מעוד משחקים בעתיד. למכבי חיפה יש מפגש במחזור הבא נגד מכבי תל אביב, ואז הליגה תצא לפגרת נבחרות.

מי שעלה במקומו של ירמקוב הוא שריף כיוף, שכאמור בשנים האחרונות עמד בין הקורות של מכבי חיפה כשוער ראשון בעצמו. בסופו של דבר לכיוף היה חלק בשער היתרון של ב”ש, שהכריע את ההתמודדות ב-0:1 לדרומיים.