רוני: אין לי אמון באמורים, תרבות המועדון נעלמה

אגדת מנצ’סטר יונייטד והכדורגל האנגלי ווין רוני, דיבר היום (שני) בפודקאסט של רשת ‘BBC’, על המצב העגום של השדים האדומים, הבעיות של המאמן רובן אמורים, חדר ההלבשה וחוסר הביטחון האישי שלו בקבוצה כשהיא עולה למשחקיה.

“המועדון שבור. כשאני הולך לצפות במשחקים אני כבר מצפה להפסד”. פתח רוני אחרי הפסדה האחרון של יונייטד לברנטפורד, שהותיר את הקבוצה של אמורים עדיין ללא שני ניצחונות רצופים. “חלק גדול מהשחקנים הנוכחיים לא ראוי ללבוש את החולצה הזאת. הקבוצה צריכה מנוע חדש, האוהדים מחכים שהמועדון יתמוטט”.

“אני לא רואה שום דבר שנותן לי ביטחון בקבוצה, לדעתי צריכים להיות שינויים גדולים. מאמן, שחקנים, לא משנה מה. כל מה שיידרש כדי להחזיר את מנצ’סטר יונייטד”. אמר החלוץ האנגלי לשעבר, שזכה בחמש אליפויות ב-13 עונות באולד טראפורד.

רובן אמורים (IMAGO)

השדים האדומים סיימו את העונה שעברה במקום ה-15 בטבלה, שהיה המיקום הגרוע ביותר שלהם מאז ירדו ליגה בעונת 1973/74. העונה הזאת התחילה גרוע מאוד, ורוני המשיך לפתוח: “צריכה להיות הצהרה ברורה מהבעלים. חייבת להיות אמירה לאן המועדון הזה הולך, כי כרגע כולנו פשוט יושבים ומחכים לראות אותו מתפרק”.

התרבות של המועדון הזה נעלמה. אני רואה את זה ביום-יום. אנשים מאבדים את מקום עבודתם או פשוט עוזבים. יש לי שני ילדים באקדמיה, ואני באמת מקווה שזה לא ישפיע על העתיד שלהם. מה שאני רואה כיום, זה לא מנצ’סטר יונייטד כמו שהיא צריכה להיות”.