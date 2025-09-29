יום שני, 29.09.2025 שעה 21:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
89-96ברייטון9
88-76פולהאם10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20

רוני: אין לי אמון באמורים, תרבות המועדון נעלמה

אגדת העבר של מנצ'סטר יונייטד: "כשאני הולך לצפות אני מצפה להפסד. יש שחקנים שלא ראויים ללבוש את החולצה". מה הוא חושב שצריך לקרות בשביל שינוי?

|
כריסטיאנו רונאלדו ו-וויין רוני (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו ו-וויין רוני (רויטרס)

אגדת מנצ’סטר יונייטד והכדורגל האנגלי ווין רוני, דיבר היום (שני) בפודקאסט של רשת ‘BBC’, על המצב העגום של השדים האדומים, הבעיות של המאמן רובן אמורים, חדר ההלבשה וחוסר הביטחון האישי שלו בקבוצה כשהיא עולה למשחקיה.

“המועדון שבור. כשאני הולך לצפות במשחקים אני כבר מצפה להפסד”. פתח רוני אחרי הפסדה האחרון של יונייטד לברנטפורד, שהותיר את הקבוצה של אמורים עדיין ללא שני ניצחונות רצופים. “חלק גדול מהשחקנים הנוכחיים לא ראוי ללבוש את החולצה הזאת. הקבוצה צריכה מנוע חדש, האוהדים מחכים שהמועדון יתמוטט”.

“אני לא רואה שום דבר שנותן לי ביטחון בקבוצה, לדעתי צריכים להיות שינויים גדולים. מאמן, שחקנים, לא משנה מה. כל מה שיידרש כדי להחזיר את מנצ’סטר יונייטד”. אמר החלוץ האנגלי לשעבר, שזכה בחמש אליפויות ב-13 עונות באולד טראפורד. 

רובן אמורים (IMAGO)רובן אמורים (IMAGO)

השדים האדומים סיימו את העונה שעברה במקום ה-15 בטבלה, שהיה המיקום הגרוע ביותר שלהם מאז ירדו ליגה בעונת 1973/74. העונה הזאת התחילה גרוע מאוד, ורוני המשיך לפתוח: “צריכה להיות הצהרה ברורה מהבעלים. חייבת להיות אמירה לאן המועדון הזה הולך, כי כרגע כולנו פשוט יושבים ומחכים לראות אותו מתפרק”.

התרבות של המועדון הזה נעלמה. אני רואה את זה ביום-יום. אנשים מאבדים את מקום עבודתם או פשוט עוזבים. יש לי שני ילדים באקדמיה, ואני באמת מקווה שזה לא ישפיע על העתיד שלהם. מה שאני רואה כיום, זה לא מנצ’סטר יונייטד כמו שהיא צריכה להיות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */