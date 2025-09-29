יום שני, 29.09.2025 שעה 17:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

כריס ג'ונסון לא עבר את הבדיקות הרפואיות

אחרי שהתאמן עם הקבוצה שבוע, השחקן התבשר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות, ולא יוכל לשחק בליגה. מכבי ר"ג צירפה את הגארד האמריקני ג'ורדן פלוייד

|
כריס ג'ונסון (רועי כפיר)
כריס ג'ונסון (רועי כפיר)

כריס ג׳ונסון, שהצטרף לאימוני הפועל העמק בשבוע שעבר, התבשר היום (שני) שלא עבר את הבדיקות הרפואיות ולא יוכל לשחק בליגה. 

מהמועדון נמסר: “רצינו מאוד שכריס יהיה חלק מהקבוצה, ואנחנו מצטערים בשבילו על תוצאות הבדיקה ומאחלים לו בריאות איתנה”.

רמת גן צירפה את ג’ורדן פלוייד

מכבי רמת גן צירפה לשורותיה את הגארד האמריקני ג'ורדן פלוייד (28, 1.88 מטר) בוגר מכללת קינג יוניברסיטי ששיחק בשנה האחרונה בסין בקבוצה ננג'ינג MK ב-23 משחקים בהם רשם 14 נקודות בממוצע למשחק עם 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק.

בשלהי העונה שעברה חיזק פלוייד את מאוריסי היוונית בתשעה משחקים בהם שותף 20.8 דקות בממוצע במשחק, בהן קלע 10.8 נקודות בממוצע למשחק ומסר 3 אסיסטים. 

ברמת גן ממתינים להגעתו לישראל של דריון אטקינס שאמור להגיע לישראל עם אשתו ושתי בנותיו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */