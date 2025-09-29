כריס ג'ונסון לא עבר את הבדיקות הרפואיות

כריס ג׳ונסון, שהצטרף לאימוני הפועל העמק בשבוע שעבר, התבשר היום (שני) שלא עבר את הבדיקות הרפואיות ולא יוכל לשחק בליגה.

מהמועדון נמסר: “רצינו מאוד שכריס יהיה חלק מהקבוצה, ואנחנו מצטערים בשבילו על תוצאות הבדיקה ומאחלים לו בריאות איתנה”.

רמת גן צירפה את ג’ורדן פלוייד

מכבי רמת גן צירפה לשורותיה את הגארד האמריקני ג'ורדן פלוייד (28, 1.88 מטר) בוגר מכללת קינג יוניברסיטי ששיחק בשנה האחרונה בסין בקבוצה ננג'ינג MK ב-23 משחקים בהם רשם 14 נקודות בממוצע למשחק עם 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק.

בשלהי העונה שעברה חיזק פלוייד את מאוריסי היוונית בתשעה משחקים בהם שותף 20.8 דקות בממוצע במשחק, בהן קלע 10.8 נקודות בממוצע למשחק ומסר 3 אסיסטים.

ברמת גן ממתינים להגעתו לישראל של דריון אטקינס שאמור להגיע לישראל עם אשתו ושתי בנותיו.