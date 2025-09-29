יום שישי, 03.10.2025 שעה 21:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
256-751עירוני ר"ג
267-791 מכבי כרמיאל בית הכרם
271-811מכבי בנות אשדוד
265-681מכבי חיפה
168-651הפועל לב י-ם
181-711הפועל ב"ש/דימונה
179-671אליצור חולון
175-561הפועל ראשל"צ

4 שעות לפני המשחק: הבדיקות נפסלו והוא בוטל

אחרי הכדורגל, הבדיקות הרפואיות הפסולות מגיעות גם לכדורסל: המשחק שהיה אמור להתקיים בין רמלה לפ"ת בוטל בשל כך שהבדיקות של שחקניות פ"ת נפסלו

|
כדורסל אילוסטרציה (רויטרס)
כדורסל אילוסטרציה (רויטרס)

דרמה גדולה בכדורסל הנשים בישראל. ארבע שעות לפני פתיחת המחזור הראשון של ליגת העל בכדורסל הנשים, המשחק בין אליצור רמלה לבנות פתח תקווה מבוטל.

הסיבה לכך היא כי הבדיקות הרפואיות של שחקניות בנות פתח תקווה נפסלו, והן פסולות מהשתתפות במשחקים, מה שגרם למשחק שהיה אמור להתקיים הערב להתבטל. 

כזכור, לפני כשבוע חשפנו לראשונה ב-ONE כי בהתאחדות לכדורגל פסלו מעל 1,000 בדיקות רפואיות של שחקנים ושחקניות, מה שהתחיל בעקבות הרופא ג’מאל עשור, שאישר את הבדיקות של שחקניות רמת השרון למרות שהן בכלל פרשו מכדורגל ולא הופיעו בפניו, וכעת הסאגה מגיעה גם לכדורסל.

