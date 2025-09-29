4 שעות לפני המשחק: הבדיקות נפסלו והוא בוטל

דרמה גדולה בכדורסל הנשים בישראל. ארבע שעות לפני פתיחת המחזור הראשון של ליגת העל בכדורסל הנשים, המשחק בין אליצור רמלה לבנות פתח תקווה מבוטל.

הסיבה לכך היא כי הבדיקות הרפואיות של שחקניות בנות פתח תקווה נפסלו, והן פסולות מהשתתפות במשחקים, מה שגרם למשחק שהיה אמור להתקיים הערב להתבטל.

כזכור, לפני כשבוע חשפנו לראשונה ב-ONE כי בהתאחדות לכדורגל פסלו מעל 1,000 בדיקות רפואיות של שחקנים ושחקניות, מה שהתחיל בעקבות הרופא ג’מאל עשור, שאישר את הבדיקות של שחקניות רמת השרון למרות שהן בכלל פרשו מכדורגל ולא הופיעו בפניו, וכעת הסאגה מגיעה גם לכדורסל.