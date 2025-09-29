"לא חייבות להיות טעויות כדי להרגיש מקופח"

משחק סוער במיוחד התרחש אמש (ראשון) באצטדיון דוחא, בסיומו, בני סכנין של שרון מימר הצליחה להפוך לראשונה שלוקחת נקודות העונה ממכבי תל אביב, כאשר הרסה לאלופה את המאזן המושלם שלה עם 0:0 בתום דרמה גדולה בסיום. מימר עלה לדבר בראיון לתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

איך הבאתם את הנקודה הזו?

“יש פה פשוט נחישות ומילוי הוראות בצורה הכי טובה שאפשר, זה הדבר שהביא את הנקודה כי עמדנו ב-10 שחקנים מול קבוצה מאוד עוצמתית”.

קראנו את ההודעה של המועדון על השיפוט, אני לא חושב שיש עוררין לגבי ההחלטה על ההרחקה. זה לא מרגיש שקופחתם, גם לא בפנדל. על מה התלונות שלכם?

”לא אני התלוננתי על השיפוט. יכולות להיות טעויות, אני לא הדובר של סכנין ולא יודע איזו הודעה הם הוציאו. לא חייבת להיות טעות כדי להרגיש מקופח, יש פה גישה קצת סלחנית לקבוצה אחת ופחות סלחנית לקבוצה אחרת. אני בדיוק רואה קטע של שחקן מכבי ת”א שעושה פאול, וששחקן שלי ביקש צהוב, הוא בעצמו קיבל צהוב. זה חוסר כבוד, לא צריך בגלל שאנחנו סכנין להיות עם יד קלה על ההדק. זה הדבר היחיד שאני יכול להתלונן עליו, אני לא אתלונן על טעויות, אלא על גישה”.

לפני כמה זמן לא הגעת לאימון של סכנין, עשית להם איתות כזה מבחינת העניין של הרישום בבקרה. הלחץ שלך עזר?

”היה לי סידורים אישיים זה לא מדויק, במקרה באימון הזה לא יכולתי להגיע. כשמערכת צריכה להסתדר או לעזור בסידור שלה, אני פה בשביל זה, אני לא מאמן שבא רק להעביר אימון וללכת הביתה. גם בסכנין אנחנו משפרים הרבה דברים, היום המועדון במקום הרבה יותר טוב מבעבר”.

אוהד אסולין מראה לגליד אוטנגה את הכרטיס האדום (עמרי שטיין)

מה אתה חושב שצריך לעשות כדי שהקבוצה לא תהיה חלק ממאבקי התחתית?

”סבלנות, הקבוצה מוכיחה לי את הפוטנציאל שיש לה”.

כמה פתיחת העונה עם הסגל החסר הייתה קשה?

”עובדתית ההכנה הייתה הכי גרועה שאפשר. את גביע הטוטו שיחקנו בלי שחקני הרכש, רק אחר כך הצלחנו להעביר טיפין טיפין את השחקנים. אנחנו לא בכושר וברמת האימון שרצינו, בזבזנו המון זמן. היום נתקן את זה. לזכות השחקנים, הם ממש מבינים את המצב ולא הולכים לשליליות. יש לנו גם זרים שאנחנו מחברים עכשיו, אם תהיה סבלנות אז תהיה קבוצה טובה”.

לאן אתה מכוון?

”קודם כל לעשות נקודות כדי להתרחק ממאבקי התחתית, זה הדבר הראשוני. בהמשך שנראה לאן זה מתפתח, נדע לאן אנחנו מכוונים”.

פתרת עם סעיד בסול את המחלוקות?

”יש בנינו כבוד, היה לנו איזה עניין כספי שלא נפתר והעברתי את זה לצערי לעורך דין ומאז אני לא מתעסק בזה”.

אתמול במשחק זיקוק התפוצץ ליד רועי משפתי, עברה בך המחשבה שהמשחק הזה יילך לפיצוץ?

”קיוויתי שזה לא יקרה, אני מגנה כל דבר כזה. הקהל צריך לבוא, לעודד ולתמוך בקבוצה. אווירה טובה במגרשים תתן לנו להרים את הרמה. אני מקווה שהדברים האלה לא יהיו חלק מהכדורגל שלנו כי זה רק פוגע”.

היינו שמחים שאבו יונס יעלה וייתן את הצד שלו, אחרי זה בסכנין מתלוננים. הוא הבטיח שהוא יעלה ואנחנו נחכה.

”כרגע הוא הבוס שלי ולא אני הבוס שלו, הוא יחליט על עצמו. לי אין בעיה לבוא ולהסביר את כל הדברים שקשורים אליי”.

יש לך השבוע את מכבי נתניה ביום ראשון, איך אתם נערכים?

”השוער הראשון שלנו מורחק, אני מתלבט עדיין אם זה יהיה אבו עביד או השוער השני (צוחק). וברצינות, נגיע עם מי שיהיה ונעשה את המקסימום”.