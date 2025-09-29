יום שני, 29.09.2025 שעה 15:05
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"זה מוקש, אבל ב"ש אמורה לנצח את מכבי חיפה"

דובב גבאי, פרשן פודקאסט הפועל באר שבע ב-ONE, דיבר לקראת המשחק הגדול ב-20:30 בסמי עופר: "זה ייפול על הקישור, אבל הפועל ב"ש תנצח 1:2 דחוק"

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים שער מוקדם (אורן בן חקון)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים שער מוקדם (אורן בן חקון)

מכבי חיפה והפועל באר שבע ייפגשו הערב (שני, 20:30) למשחק לוהט מול אצטדיון סמי עופר מלא, שינעל את המחזור החמישי של ליגת העל. לקראת המשחק, שחקן הפועל באר שבע בעבר וחבר פודקאסט הפועל באר שבע ב-ONE, דובב גבאי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

קודם כל תגיד לנו מה קורה במכבי יבנה?
“זה גם קשור להפועל ב”ש, יש את סתיו אלימלך וגם מליקסון שבא לראות אותנו. אנחנו עם 4 נקודות מ-4 משחקים ולא לשם כך התכנסנו”.

בנו גלקטיקוס.
”מה זה גלקטיקוס? כשאני חתמתי הכרתי אולי 4-5 שחקנים”.

מה אתה חושב שצפוי לב”ש מול מכבי חיפה?
”הקישור בעיקר הוא חשוב לב”ש היום”.

אתה שותף לפסימיות החיפאית?
”אני חושב שב”ש כן אמורה לנצח את מכבי חיפה. זה כן ייפול על הקישור כמו שאמרתי, כשבצד השני גוני נאור אמור לפתוח ונהואל שעדיין לא נכנס לעניינים. אני כן חושב שזה מוקש לב”ש. קוז’וק תמיד מכין את הקבוצה שלו ללחץ גבוה, מכבי חיפה מאוד תשמח לשחק על מתפרצות, אז זה די תואם את מה שחיפה מתכננת לב”ש. ופה ב”ש תצטרך את ונטורה וקאנגווה בחלק ההגנתי”.

מה תהיה התוצאה?
”1:2 דחוק להפועל ב”ש, גם מכבי ת”א יותר טובה מסכנין וראינו שהיא התקשתה. זה המבחן הראשון של ב”ש”.

