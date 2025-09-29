"זה מוקש, אבל ב"ש אמורה לנצח את מכבי חיפה"

מכבי חיפה והפועל באר שבע ייפגשו הערב (שני, 20:30) למשחק לוהט מול אצטדיון סמי עופר מלא, שינעל את המחזור החמישי של ליגת העל. לקראת המשחק, שחקן הפועל באר שבע בעבר וחבר פודקאסט הפועל באר שבע ב-ONE, דובב גבאי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

קודם כל תגיד לנו מה קורה במכבי יבנה?

“זה גם קשור להפועל ב”ש, יש את סתיו אלימלך וגם מליקסון שבא לראות אותנו. אנחנו עם 4 נקודות מ-4 משחקים ולא לשם כך התכנסנו”.

בנו גלקטיקוס.

”מה זה גלקטיקוס? כשאני חתמתי הכרתי אולי 4-5 שחקנים”.

מה אתה חושב שצפוי לב”ש מול מכבי חיפה?

”הקישור בעיקר הוא חשוב לב”ש היום”.

אתה שותף לפסימיות החיפאית?

”אני חושב שב”ש כן אמורה לנצח את מכבי חיפה. זה כן ייפול על הקישור כמו שאמרתי, כשבצד השני גוני נאור אמור לפתוח ונהואל שעדיין לא נכנס לעניינים. אני כן חושב שזה מוקש לב”ש. קוז’וק תמיד מכין את הקבוצה שלו ללחץ גבוה, מכבי חיפה מאוד תשמח לשחק על מתפרצות, אז זה די תואם את מה שחיפה מתכננת לב”ש. ופה ב”ש תצטרך את ונטורה וקאנגווה בחלק ההגנתי”.

מה תהיה התוצאה?

”1:2 דחוק להפועל ב”ש, גם מכבי ת”א יותר טובה מסכנין וראינו שהיא התקשתה. זה המבחן הראשון של ב”ש”.