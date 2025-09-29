עופר ינאי מינה את עצמו למנכ"ל של נופר אנרג'י

עופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב, שמחר (שלישי) תפתח את המסע שלה ביורוליג, ייאלץ ככל הנראה להוריד פרופיל בכל הקשור להתערבותו הישירה בקבוצה. זאת לאחר שמינה את עצמו למנכ"ל הקבוע של חברת נופר אנרג'י, תפקיד שדורש השקעת זמן וניהול מלא.

ינאי קיבל את ההחלטה לאחר שהמוסדיים התנגדו למינויו של עמי לנדאו לתפקיד, בעיקר בשל חבילת השכר הנדיבה שהייתה אמורה להינתן לו. במקום זאת, בחר ינאי להיכנס בעצמו לנעלי המנכ"ל, ולצידו מינה את ניר פלג לסמנכ"ל הכספים.

מה היו תנאי ההעסקה שנפסלו?

תנאי החוזה שהוצע ללנדאו כללו שכר בסיס של 208 אלף שקל בחודש, מענקי הצטרפות וחתימה בסך כולל של 2.25 מיליון שקל, מענק שנתי תלוי ביצועים עד 10 משכורות, וכן הקצאת מניות חסומות (RS) בהיקף של 10.5 מיליון שקל לשלוש שנים.

עופר ינאי (רועי כפיר)

לצד זאת הוצעו גם רכב יוקרה מדגם אאודי Q5, טלפון נייד, ארוחות, קרנות פנסיה והשתלמות, 24 ימי חופשה בשנה, ימי מחלה, דמי הבראה, תקופת הסתגלות של חצי שנה עם שכר מלא לאחר סיום עבודה, והודעה מוקדמת של שישה עד 12 חודשים - בהתאם לנסיבות הפסקת העבודה. בסך הכול, עלות החוזה השנתית לחברה הייתה אמורה להגיע לכ-9.1 מיליון שקל.

האתגר של ינאי

כעת ניצבת בפני ינאי השאלה המרכזית: כיצד יחלק את זמנו בין הקבוצה האדומה בכדורסל לבין ניהול חברת האנרגיה? המשקיעים והגופים המוסדיים מצפים לראותו מתמקד בראש ובראשונה בחברה הציבורית שבשליטתו, ומקדיש את עיקר זמנו לאתגרים העסקיים והפיננסיים של נופר אנרג’י.

כל חריגה שתשדר מעורבות יתר בענייני הכדורסל, עלולה להיתפס כסטייה מהמחויבות כלפי החברה, ולגרור ביקורת נוספת מצד המוסדיים. בינתיים, ינאי עדיין לא הודיע מהם תנאי השכר אותם יקבל כמנכ"ל החברה.