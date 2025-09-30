המטרות, אבא בראד והנבחרת: טי ג'יי ליף נפתח

שש שנים עברו מאז הפעם הראשונה ששמו נקשר למכבי תל אביב ועד שהמהלך אכן הבשיל ואכן יצא לפועל, הוא מגיע ממשפחת כדורסל עם אב שהיה שם דבר בכדורסל הישראלי ובמיוחד במכבי, הוא הגיע לישראל שנמצאת בתקופת מלחמה כשאביו גם חווה שתי מלחמות עת ששיחק כאן בישראל והוא גם הספיק לייצג את נבחרת ישראל בנבחרות הצעירות ולראות את אביו משחק יחד עם מאמנו עודד קטש.

הוא עצמו עכשיו משחק תחת קטש ויחד עם חברו לקבוצה מהימים בנבחרות הצעירות, תמיר בלאט. טיי ג'ייקוב ליף מגיע למכבי תל אביב בגיל 28 לאחר שניסה את מזלו בליגה הטובה בעולם ולאחריה שיחק בליגה הסינית. כעת הוא מוכן לאתגר חדש ורגע לפני שזה קורה הוא העניק ראיון בלעדי ל-ONE, מלא נוסטלגיה וקלאס בשילוב מבטים למה שהיה ומה שיהיה.

ליף דיבר בפתיחות וסיפר מה לא עבד ב-NBA, היריבות עם הפועל תל אביב והתקרית באימון שבה שחקן פשוט לא ידע שגם הצבע של הנעליים חשוב. הפורוורד החדש של הצהובים מספר מדוע מה שהיה נראה כבלתי נמנע קרה רק אחרי שש שנים, על איך זה לגדול במשפחת כדורסל, על אבא בראד, בראד המאמן בתיכון והכדורסל שביניהם, אחיו עוזר המאמן ואמו. וגם: נבחרת ישראל, כמה רחוק מכבי יכולה להגיע ועוד דברים מסקרנים ביותר.

צפו: אחד על אחד עם טי. ג'יי. ליף

בתור מי שדיווחו על המועמדות שלך למכבי כבר ב-2019, חתמת אחרי שהוחלפו כבר שלושה ספורט דירקטורים. למה לקח לך כל כך הרבה זמן?

"(צוחק) בן אדם, זה ללא ספק משהו שרציתי לעשות, אבל אני חושב שהתזמון היה סוף סוף נכון בקיץ הזה והדבר הכי חשוב הוא ששני הצדדים נרגשים לקראת המסע הקרב".

כבר הייתה הבדיחה על זה שאתה לא קיים באמת.

"כן, ראיתי את הדברים שהיו ב-AI, אני כן קיים (צוחק) ואני כאן, אז אנחנו מוכנים להתחיל, אבל כן ראיתי את זה המון המון".

נולדת בישראל עד כמה זו סגירת מעגל לחזור לכאן וללבוש את החולצה הצהובה שאתה מכיר מילדות? ההגעה למכבי האם זה יותר חזרה הבייתה מאשר מקצועי

"אני חושב שזה קצת משניהם, בוודאות. כמובן שיש כאן את העניין של חזרה לשורשים במובן מסוים ואז בנוסף יש גם אספקט שונה של זו עבודה וזה רציני, זה גם כיף אבל זה גם משהו רציני וחשוב ויש הרבה לחץ שמתלווה לזה כך שאני חושב שזה שילוב טוב של שני הדברים".

טי ג'יי ליף (רדאד ג'בארה)

אתה מגיע ממשפחה של כדורסל – אבא אגדת עבר, אחיך עוזר מאמן. איך זה לגדול בבית כזה? איזו השפעה היה לזה עליך?

"הכל, אחי היה טוב מאוד גם כשחקן והוא היה מבוגר ממני בשש שנים, כך שהוא והחברים שלו היו דומיננטיים. היינו יוצאים החוצה לשחק כדורסל והם היו משחקים שניים על אחד נגדי, כשאני צעיר מהם בשש שנים. הייתי הולך גם לאימונים של אבא שלי כשהוא היה מאמן בתיכון. להיות בסביבה הזו בגיל כה צעיר זה המסלול הטבעי שאתה לוקח, אבל גם נהניתי ממנו מאוד".

האם היה איזה אירוע שנצרב לך בזיכרון מאותם הימים?

"לא משהו מיוחד. יש אנשים שמדברים על הזיכרון הראשון מכדורסל או משהו אחר ולי יש שניים שונים ואף אחד מהם לא יותר מדי אינטנסיבי או רציני, כך שאין לי איזה משהו שבולט ככה ומגיל צעיר".

אבא הגיע לכאן וחווה את מלחמת שלום הגליל ואת מלחמת המפרץ, אתה מגיע לכאן בתקופה שבה המדינה נמצאת במלחמה גם כן. איך אתה מרגיש לגבי זה להגיע ספציפית בתקופה הזו?

"אני חושב שזה שההורים שלי היו כאן ועשו את זה בזמנים של אי שקט, זה שדיברתי איתם על זה בהחלט עזר, ואם לא היינו מדברים אני לא יודע אם זה משהו שבהכרח הייתי עושה. לשמוע אותם שינה את הדברים, וגם אשתי תמכה בזה מאוד. מאז שהגעתי המלחמה לא השפיעה עליי באופן אישי. מאז שהגעתי לכאן הכל מדהים – האוכל נהדר, מזג האוויר טוב ובטוח כאן, כך שהדברים נהדרים".

בראד ליף (איתי כהן)

ספר לנו על טי ג'יי הילד, והחיים בישראל ממה שזכורים לך. מה חווית? מה אתה זוכר? מה זיכרון הכדורסל הראשון שלך?

"אני לא זוכר יותר מדי. כשעברנו מישראל זה היה בסביבות שנת 2000 והייתי בן שלוש ואני אפילו לא יודע ממתי הזיכרון הכי מוקדם שיש לי, אבל זה לחלוטין לאחר מכן. אני מניח שאין לי איזה זיכרון ילדות נפלא, הזיכרון הראשון שיש לי הוא מגיל 6-7, כך שזה היה הרבה אחרי שעזבנו".

השם ליף הוא כזה שנחשב לשם מחייב, אתה זוכר משחקים של אבא או בעיקר סיפורים? מה אתה חושב ויודע על המורשת שהוא הותיר פה?

"סיפורים. כמו שאמרתי, אני לא זוכר משחקים, אבל בטח שמכיר סיפורים. כשחזרתי לכאן לפני משהו כמו 11 שנים, כלומר משהו כמו 17-18 שנים לאחר שאבי פרש, הלכנו בראש ואנשים הכירו את אבא שלי והבנתי לעצמי שהוא היה פה שחקן משמעותי, זה עזר לי להבין את זה אפילו יותר. לשמוע סיפורים זה דבר אחד אבל כשאתה הולך ברחוב ורואה אדם אקראי שאתה לא מכיר והוא אומר: ‘היי בראד ליף’, זה הופך את הסיפורים לאמיתיים יותר".

אם כך, אלו סיפורים שמעת?

"שמעתי בכנות כנראה יותר מאמא שלי. ברור שאבא שלי אהב לשמוע את אמא שלי מספרת סיפורים והוא עדיין אוהב את זה והיא עדין מדברת על המדינה, על האנשים, הכדורסל וכל מה שמסביב. היא תמיד דיברה על ישראל כמקום נפלא".

בראד ליף (נעם מורנו)

הוא הראה לך משחקים שלו כשחקן?

"לא באמת, ככל הנראה ראיתי לבדי יותר משחקים שלו מאז שהגעתי לכאן מאשר הוא אי פעם הראה לי".

אנחנו לא יודעים מה כבר ראית

"כן יצא לי לראות היום כבר שניים אבל לא משהו רציני, אני מניח שהיו היום יותר סרטונים של קטש".

(מראים לטי ג'יי סרטון ביוטיוב)...

"מאיזה שנה זה?"

1996, מכבי מול ברצלונה, הוא סיים כקלעי המוביל, וכמו שאתה רואה גם המאמן קטש משחק איתו.

”ראיתי סרטון של זה בעבר, זה נראה שקטש ממש היה שחקן טוב. אבא שלי סיפר לי שכשהוא היה בגליל, קטש, כשעוד היה נער בצבא, היה מגיע להתאמן איתם ואבא שלי אמר: 'הוא ממש יכול לשחק'. ואז שוב, הם שיחקו ביחד במכבי תל אביב והמעגל נסגר לו, וגם עכשיו המעגל נסגר איתי ועם עודד. הוא ידע לסחוט עבירות בקלות, אבא שלי תמיד סיפר שקטש היה גר על קו העונשין".

טי ג'יי ובראד ליף עם עמית גל (נעם מורנו)

אבא שלך היה ידוע כשחקן מאוד קשוח בזמנו, אז איך זה היה לגדול תחת מי שכשחקן היה מאוד קשוח?

"לא הייתי בהכרח אומר בבית הוא היה מאוד קשוח. הוא היה קליל, נינוח וכיפי, אבל כמאמן, הוא היה המאמן שלי בתיכון והוא היה די קשוח”.

אנחנו רואים אותך מחייך. האם היה איזה רגע שבו אמרתם ‘חכה שנגיע הביתה’ ואז הדברים פתאום משתנים?

"כן, לחלוטין, אבל זה טריקי מערכת היחסים הזו של אבא-מאמן ואחי עבר את זה גם כן. זה פשוט שונה, לפעמים זה חוזר איתך הביתה ולפעמים לא ואתה לא רוצה שזה באמת ישפיע על התפקיד הטבעי של אבא, אבל אחת ל... זה קרה, כי הוא קשוח ובסופו של יום הוא רצה שאצליח ושאהיה השחקן הכי טוב שאני יכול להיות, אבל כן, בהחלט הוא היה מאמן קשוח, אין ספק".

בשורה התחתונה, כשמסתכלים עליך כעת, ניתן לומר שהוא עשה עבודה טובה.

"כן, לחלוטין, וכמו שאמרתי, זה אף פעם לא הגיע ממקום רע, הוא תמיד היה קשוח איתי כי הוא יכול היה לראות שאני אוכל להצליח במסלול הזה. אין ספק שאני אסיר תודה בטווח הרחוק".

טי ג'יי ליף (רדאד ג'בארה)

מה היה לבראד שהיית רוצה שיהיה לך כשחקן?

"ככל הנראה להיות שחקן כזה שהוא על סף 'המלוכלך', שמשחק עם תשוקה. קשוח זה לא משהו שאפשר באמת ללמד, זה משהו שיש לך כשחקן. הוא היה על סף 'המלוכלך', שסחט הרבה פאולים וחילק כמה מרפקים, אז ככל הנראה את זה, ברור שיש לזה חסרונות אבל בסופו של יום זה מאוד יעיל".

ומה לדעתך יש לך שהוא היה רוצה?

"כנראה שאת הגובה שלי, זה ברור. אני גבוה ממנו בכ-17 ס"מ כך שאם הוא היה בגובה הזה הוא היה אפילו טוב יותר, בטוח".

בדיוק סיפרת לנו מה אבא אמר לך על עודד כשחקן. האם הוא אמר לך משהו על עודד המאמן שהוא אולי יודע?

"אני לא חושב שהוא יודע יותר מדי על עודד המאמן. בטח הוא שמע דברים, אבל אני חושב שדיברתי עם שחקנים ששיחקתי איתם כמו תמיר בלאט בנבחרות הצעירות על איך עודד המאמן והיו לו רק דברים נהדרים לומר עליו. לאבא שלי היו רק דברים טובים לומר על עודד האדם והשחקן, אז זה היה די קל. לא הייתי מודאג יותר מדי מבחינת המאמן, הרגשתי שהוא עושה עבודה טובה ושהוא אדם שקל לדבר איתו ושקל לשחק עבורו".

ועכשיו, כשהיו לך איתו מספר שבועות, מה יש לך לומר?

"היה נהדר, אני פשוט מנסה ללמוד את השיטה שלו, מה הוא אוהב ואת המקומות שאני צריך להיות בהם, אבל זה היה נהדר עד כה, וכל הצוות אדיר".

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

במהלך מסיבת העיתונאים שמעון מזרחי דיבר על האהבה לעודד ועל העתיד והתמיכה וציין גם 'חוץ מאותו פעם', לדעתנו הוא כיוון לאותו משחק שבו עודד ניצח את מכבי תל אביב בגמר היורוליג.

”זה משהו שגם אני הייתי מניח".

ידעת על העבר של עודד בפנאתינייקוס ושהוא ניצח את מכבי בגמר?

”למעשה למדתי על כך לראשונה לפני כשבועיים, מישהו דיבר על זה, זה היה סיפור מצחיק ומגניב, כמובן שלא עבור אוהדי מכבי, אבל באופן כללי זה די מגניב".

אתה יודע שזו גם בערך אחת הפעמים האחרונות שהוא שיחק כי הייתה לו את הפציעה שממנה הוא לא התאושש והוא פרש בגללה.

"אבא שלי ציין את עניין הפציעה, אבל לא ידעתי שזה היה מעט לאחר מכן".

זה קרה בעונה לאחר מכן.

"באמת? זה קשוח, אז בן כמה הוא היה?"

27-26.

”זה קשוח, זה ממש מוקדם, וואו".

עודד קטש מניף את גביע היורוליג עם פנאתינייקוס (רויטרס)

היית הבחירה ה-18 בדראפט של 2017, דראפט שהיה די טוב.

”זה היה דראפט די טוב, כן, יש כמה שחקנים שם שנהיו קליברים".

מה אתה זוכר מאותו הלילה? הרי זו חוויה מיוחדת, בוחרים אותך רק פעם אחת כפי שהקלישאה אומרת.

"לחלוטין, זה היה באמת סוריאליסטי, רק לשבת שם בשולחן ואתה מאוד לחוץ, זה אפילו יותר עניין של מודאג, לגבי איפה אתה הולך לגור ולעבור ביום שלאחר מכן, כל החיים שלך משתנים בהתאם לקבוצה שבוחרת בך, אבל באמת שזו הייתה חוויה שלא תיאמן, ללא ספק אחד הלילות הכי טובים שחוויתי, זה היה אדיר".

חוץ מאותו הלילה שבו התחתנת, אנחנו לא רוצים לסבך אותך כאן.

"אחד הלילות, אחד הלילות הכי טובים, לא הכי טוב. אל תשים לי מילים בפה (מחייך)".

לא שמנו.

"אני רק מוודא (צוחק)".

טי ג'יי ליף עם אדם סילבר בליל הדראפט (רויטרס)

לאחר כמה עונות טובות ב-UCLA, שם שיחקת עם לונזו בול, ב-NBA היו לך עונות טובות באינדיאנה פייסרס ולאחר מכן עברת לפורטלנד, שם הדברים לא עבדו הכי טוב.

”ה-NBA הוא מקום טריקי. הוא בעל אוריינטציה נישתית ומציאת התפקיד שלך ואף פעם לא באמת הצלחתי למצוא את התפקיד המדויק שלי וזה מה שזה, או שאתה סופרסטאר או שאתה מוצא את תפקידך וזה משהו שלא באמת מצאתי אותו במדויק, ולאחר אותה חצי שנה בפורטלנד המשכתי הלאה".

במבט לאחור, האם לדעתך יש משהו שיכולת לעשות או שהיית עושה אחרת?

"תמיד ישנם דברים ובמיוחד כילד צעיר, הייתי בן 18-19, אתה עדיין ילדותי במעט, אני חושב שהייתי משחק יותר משחקים ב-G League (ליגת הפיתוח, מ.ב) בתור התחלה כדי להשתפשף יותר, רציתי להיות כל כך עם הקבוצה והיו סיבות טובות לכך, רציתי שיהיה לי את הצ'אנס שלי אם ייצא שהוא יגיע באמצע המשחק. לרוב התרכזתי במטרות ועבדתי קשה ועשיתי זאת".

אתה רואה את עצמך חוזר ל-NBA או שהמטרה שלך הפכה להיות דומיננטי ביורוליג?

“המטרה היא תמיד, עבור כולם, לחזור ל-NBA ולחתום על חוזים גדולים ולהיות אולסטארים וכו'. אני חושב כשגדלים ומתבגרים זה לא ריאלי, אני בן 28, זה ריאליסטי לשחקנים צעירים יותר. לא מסתכלים ב-NBA לרוב על שחקנים בגילאי 28-29, זה כן קורה אבל זה לא ריאלי. התוכנית והמטרה והשאיפה שלי היא לנסות ולהישאר במכבי, לבנות כאן משהו מיוחד ולהישאר כאן עד כמה שאפשר, ללא ספק".

טי ג'יי ליף במדי UCLA (רויטרס)

כשאתה מסתכל על הקבוצה ועל כל היוצרים שיש והעומק והכישרון, מה הפוטנציאל שלכם? ברור שזה עדיין מוקדם ועדיין לא התחברתם.

”זה כל כך קשה לומר, יש כל כך הרבה חלקים בתנועה וכל כך הרבה שצריך להיבנות מבחינת כימיה והיורוליג מוכשרת מאוד השנה. יש המון פרצופים חדשים, המון כישרון והמון שחקנים שכבר היו בתחרות ועשו דברים בליגה, בעוד שלנו יש שחקנים שלא 'מוכחים' כמותם וזה משהו שיכול להיות ברכה במסווה, אולי יש אנשים שלא סופרים אותנו בגלל הדבר הזה אבל אני חושב שזה משהו שהזמן יספק לו את התשובות. כולם כאן בטוחים שיש לנו את זה, שאנחנו כן יכולים לבנות משהו מיוחד, אנחנו פשוט צריכים להמשיך ולעבוד קשה ולהקשיב למאמן, כי הוא יודע מה הוא עושה, ואז להישאר ממוקדים ולהילחם".

מה נקודת הפתיחה שלכם?

"היא נהדרת, יש לנו סגל מלוטש שיכול לעשות הרבה דברים עם המון ורסטיליות בחמישייה הפותחת ועל הספסל. יש הרבה שחקנים שיכולים לעשות הרבה דברים שונים, כך שמבחינת נקודת הפתיחה – כן, זה מקום נהדר להתחיל".

אז מבחינת הפוטנציאל של לאן הקבוצה הזו יכולה להגיע ביורוליג זה די מיותר כי זה עדיין מוקדם.

"אין ספק. כולנו אומרים שאנחנו רוצים להגיע לפיינל פור ולנסות לזכות בהכל, ברור שזו המטרה. זה היה טיפשי אם זו לא הייתה המטרה כי אחרת למה אתה כאן אם זו לא המטרה? זה כל כך מוקדם לקבוע, אבל ברור שזו המטרה".

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מה אתה יודע על היריבות עם הפועל תל אביב ביורוליג ובליגה ועם הפועל ירושלים בליגה?

"ידעתי מעט, לא ידעתי שיש צבעים מסוימים שלא אמורים ללבוש. אני לא עשיתי דבר, אבל יצא שמישהו במקרה לבש נעלי כדורסל של קובי בראיינט (קובי 6 ריברס גרינץ') בצבע אדום וגילה בדיעבד שהוא לא אמור היה לעשות את זה. כולנו כבר למדנו שהיריבות הזו חזקה ועמוקה".

נראה כי בשנים האחרונות התחזקת מבחינה פיזית. איך אתה מרגיש שזה תורם למשחק שלך?

"זה תורם המון, גם עצם זה של להישאר בריא זה עוזר כי אתה לא שברירי כמו בעבר, אתה אתלטי יותר, עם בסיס חזק יותר, אבל כן, זה בהחלט עוזר המון למשחק מבחינת ריבאונדים בהתקפה, בהגנה, במשחק הפוסט, זה עוזר בכל דרך".

בנבחרת דיברו איתך אבל אמרו שגם לא עקבו אחריך ממש בשנים האחרונות, זה משהו שהיית רוצה? מה אתה חושב על זה? בטח אחרי ששיחקת בגילאים הצעירים יותר בנבחרות.

“כששיחקתי אז לפני 10 שנים בנבחרת זו הייתה חוויה כל כך נהדרת. לשחק בנבחרת ישראל זה בהחלט משהו שבעתיד הקרוב או המעט רחוק יותר ארצה לעשות".

טי ג'יי ליף (איתי כהן)

שיחקת עם תמיר בלאט בנבחרות הצעירות. מה אתה יכול לספר לנו עליו מאותה התקופה?

"שיחקתי גם עם עוד שחקנים רבים אחרים שמשחקים ברחבי הליגה שהיו איתנו בנבחרת ההיא. אני ותמיר בדיוק דיברנו על זה, היה לנו סגל מוכשר. תמיר מוסר מדהים, אפילו אז כשהוא היה מוסר הוא פשוט היה רואה דברים. ברגע שהראש של המגן לא שם הוא משיג עבור שחקנים אחרים סלים בקלות".

בטרביזו, ב-2017, ביורוקאמפ, לא מעט אנשים מהליגה הטובה בעולם אמרו כבר אז שהוא משחק כמו רכז מנוסה במיוחד. כעת, כשהוא עושה את זה ברמות האלו זמן כל כך רב, כשהוא מתאים את עצמו לרמות גבוהות יותר ויותר, הרי זה לא משהו שרואים בכל יום.

"לחלוטין, ואני חושב שזה מראה עד כמה תמיר הוא רכז טוב".

ספר לנו סיפור עליו מאותה נבחרת.

"אין לי איזה סיפור מטורף, כל הנבחרת ההיא, כל כך נהנינו יחדיו, זה ממש היה תענוג, וכשמסתכלים לאחור זה משהו שאם ההורים שלי לא היו מדברים עליו אני לא יודע אם זה משהו שאני הייתי רוצה לעשות. זה הקיץ שלי ולא ידעתי אם אני רוצה ובמבט לאחור זו הייתה החלטה כל כך טובה, פגשתי אנשים נהדרים וייצגתי את ישראל, זה היה אדיר".

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

שיחקת לצד לא מעט שחקנים טובים בקריירה שלך. אם היית יכול לבחור אחד שיצטרף אלייך במכבי ותוכל לשחק לצידו שוב, מי זה היה?

"כשהייתי עם דמיאן ליליארד הוא היה מדהים, כמו גם כרמלו אנתוני שהיה בקבוצה הזאת. בשנת הרוקי שלי באינדיאנה ויקטור אולדיפו היה יוצא מן הכלל עד אותה הפציעה, אבל אני חושב שחייבים ללכת עם לילארד, לחלוטין, הוא נהדר והוא גם אדם נהדר”.

האם אתה יודע עברית? ואם כן, אילו מילים?

"פחות מ-10 מילים. אני מכיר את הפשוטות – בוקר טוב, תודה ושלום. אני בהחלט צריך לעבוד על זה".

אנחנו יודעים שאתה חובב דייג מושבע.

”אני נהנה מזה, ללא ספק".

כבר יצא לך לדוג כאן בישראל?

"עדיין לא, וזה משהו שאני בהחלט רוצה לעשות בקרוב. אני מקווה אפילו על חוף הים או בנהרות, אני פשוט אוהב לדוג כך שבכל מקום ובכל זמן זה טוב".

מה הדג הכי גדול שדגת?

"מחשיבים כרישים או דברים כאלו?”

טי ג'יי ליף (רדאד ג'בארה)

דגת כריש?

"דגים הרבה כרישים בפלורידה. הם אוכלים את הדגים שדגת בזמן שאתה מעלה אותם בחכה לסירה. אנחנו לא שמים אותם למטרה, אבל אם אנחנו מדברים על כרישים אני אפילו לא יודע כמה גדול, 800-1000 פאונדים? אני לא יודע, אבל גדולים מאוד, 3 מטרים, כריש טיגריסי".

יש מי שיאמר שהדייג עושה אותך חזק יותר.

"זה סוג שונה של כוח, זה האמות. זה מתיש ובחום של פלורידה אתם ספוג בזיעה, אבל זה כיף חיים".

יש לך איזה כישרון חבוי שאתה חושב שהגיע הזמן שהציבור ידע עליו? ומה דעתך על טוק שואו בסטינג של סירה על אגם עם שתי חכות.

"זה נשמע כמו פודקאסט של כדורסל ודיג".

אם כך, כמה שאלות המשך, האם לדעתך זה יעבוד ואיך תקרא לתוכנית?

"אני בהחלט חושב שזה יכול לעבוד, למה לא? פודקאסטים מאוד פופולאריים ואם זורקים עוד אספקט לשם אז בוודאות. לגבי שם זה ברוטאלי לשים אותי בפוזיציה הזו כי לאנשים לוקח זמן לרוב לבחור שם ויש להם אנשי מקצוע שעושים את זה. אני צריך לתת שם ב-10 שניות? אני לא יודע".

טי ג'יי ליף (IMAGO)

תחשוב על זה, אתה תהיה הכוכב של התוכנית.

"אם אני הכוכב של התוכנית אז מישהו אחר צריך למצוא את השם כי אני הכוכב אז אני לא יודע, אני אחשוב על זה ואחזור אליך ואז תערוך את זה פנימה (צוחק)".

נחשוב על שם ונתייג אותך אחר כך בטוויטר, אתה תתעלם מזה הכל טוב.

"(צוחק) אין לי יותר טוויטר, רק אינסטגרם. אם אתם רואים אותי ברשת אחרת אז זה לא אני".

אם היינו מבקשים ממך מסר אופטימי כמו גם תחזית לאיפה הקבוצה הזו כשתתחבר יכולה להגיע? עם כמה תארים מכבי תסיים את העונה?

"אם הכל יילך חלק ונתגבש אז המטרה ברת השגה ללא ספק. זה לא שהצבנו מטרה שאין סיכוי ופשוט הצבנו אותה כמטרה, זה משהו שאם הדברים ילכו חלק ונשחק טוב ונתגבש היטב אז הפיינל פור והאליפות אפשריים, זה לא משהו שנמצא מחוץ לעולם האפשרויות בשום דרך או צורה".

טי ג'יי ליף חותם לאוהדים שבאו לקבל אותו בנמל התעופה (חגי מיכאלי)

השאלון המהיר

השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?

"דמיאן ליליארד".

הדבר הראשון שעולה לראש כשאני אומר מכבי?

"אלופים".

בראד בשיא או טי ג'יי בשיא?

"אני חייב ללכת איתי, מי לא עושה את זה?"

האם אתה הבן של בראד או שמה בראד הוא האבא של טי ג'יי?

"אני לחלוטין הבן של בראד ליף".

ים או בריכה?

"בריכה".

קפה או תה?

"לא זה ולא זה".

דמיאן לילארד (רויטרס)

מוגז?

"אני בחור של מים".

פלאפל או שווארמה?

”שווארמה".

סל בפוסט, שלשה או דאנק?

"חייב ללכת עם דאנק".

ניצחון ב-20 או בנקודה?

”בנקודה אחת הקהל ממש בתוך המשחק, אבל ניצחון ב-20 נקודות זה נהדר".

ניצחון על הבאזר או לסגור את המשחק מוקדם?

"אותו קונספט, אשמח להוביל במשחק בשלב מוקדם יותר אבל לנצח על הבאזר זה לא יאומן".

מייקל, קובי או לברון?

"לברון".

לברון ג'יימס (IMAGO)

כשאני אומר את השם של עודד המאמן, מה עובר לך בראש?

”אני רוצה לומר מיד את שם המשפחה שלו".

מוזיקה אהובה.

"קאנטרי".

להקה/הרכב?

"לוק הולמס".

יורוליג או NBA?

"יורוליג, בחייך".

