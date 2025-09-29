"פלורס הולך עם האמת שלו במה שנוגע להרכב"

למכבי חיפה תינתן הערב (שני, 20:30) אפשרות טובה מאוד לנסות ולהציל לעצמה את המאבקים בצמרת כאשר תארח את הפועל באר שבע במשחק בו יצפו 29 אלף אוהדים באצטדיון סמי עופר. בחיפה מודעים לכך שאם הם רוצים לא לאבד כבר עכשיו את הסיכוי להתמודד העונה על האליפות, הם חייבים לזכות בשלוש נקודות או לכל הפחות לא להפסיד.

הקבוצה מהכרמל, שאיבדה עד כה ארבע נקודות משמעותיות, נמצאת היום מרחק חמש נקודות ממכבי תל אביב שנמצאת בפסגה וארבע נקודות מהפועל באר שבע. “אנחנו לפני משחק שכל אחד מאיתנו מבין את המשמעות שלו, אין לנו את הלוקסוס בשלב כזה לאבד נקודות ונצטרך לבוא ברמת המוכנות הכי גדולה כדי לזכות בניצחון”, אמרו בקבוצה.

המאמן דייגו פלורס החליט לבצע מספר מהלכים מפתיעים בכל מה שנוגע להרכב. ההחלטה להושיב בחוץ בפעם השנייה ברציפות את פיטר אגבה, שהגיע בקול תרועה ונרכש בסכום לא מבוטל ולהרכיב במקומו את גוני נאור, הפתיעה לא מעט אנשים בקבוצה, כשגם ההחלטות להושיב בחוץ את הקפטן דולב חזיזה ולהעדיף על פניו את סילבה קאני ולהחזיר להרכב את ליסב עיסאת על חשבון שון גולדברג גרמו להפתעה במועדון, וכך גם המשך הספסול של קנג’י גורה.

פיטר אגבה. שוב לא יפתח בהרכב של פלורס (שחר גרוס)

“פלורס הולך עם האמת שלו בכל מה שנוגע להרכב והכל עליו. גם אם מדובר בהחלטות מפתיעות, הוא המאמן והוא זה שבסופו של דבר ייבחן במבחן התוצאה. להושיב את אגבה שוב על הספסל אחרי שהביאו אותו להוביל ולשחק ולא להתנדנד ולהעדיף על פניו גוני נאור זאת החלטה לא פשוטה, אבל זה שלו", אמרו בחיפה.

כך או כך, לפלורס יהיו בספסל לא מעט כלים כדי לשנות את המשחק בכל רגע נתון. השינוי היחיד בסגל הוא הכללתו של זוהר זסנו לראשונה במקומו של עלי מוחמד הפצוע. גיא מלמד, שסיים בעונה הקודמת כמלך שערי הליגה ממשיך להיקלע למציאות לא פשוטה עבורו ונמצא שוב מחוץ לסגל, כמו גם מיכאל אוחנה, שהיה אמור להיות המחליף של מתיאס נהואל. הקשר הספרדי יקבל שוב את ההזדמנות בהרכב מתוך אמונה שיעשה את קפיצת המדרגה המיוחלת ויזין את שחקני ההתקפה.

מתיאס נהואל. יקבל עוד הזדמנות ב-11 (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, סוף פודגוראנו, סילבה קאני וטרבונטה סטיוארט.