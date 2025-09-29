יום שני, 29.09.2025 שעה 10:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

לא צריך לקרות, קורה: הפנדל, יחזקאל ומשחק רע

פודקאסט מכבי תל אביב מסכם איבוד נקודות ראשון העונה: ההחמצה והיכולת של הקיצוני, המלכודת בה הצהובים נופלים בכל עונה, בליץ', מדמון ופרץ. האזינו

|
שגיב יחזקאל בועט מהנקודה הלבנה (עמרי שטיין)
שגיב יחזקאל בועט מהנקודה הלבנה (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב איבדה נקודות לראשונה העונה עם 0:0 מול בני סכנין במשחק שנערך באצטדיון דוחא, כל זאת כאשר היריבה הייתה עם 10 שחקנים מהדקה ה-16, ובדקה ה-99 איבדה את השוער שלה, מוחמד אבו ניל, בכרטיס אדום, כשאל השער נכנס איאד אבו עביד ואת הפנדל המכריע החמיץ שגיב יחזקאל, שבעט לקורה. 

האלופה הצליחה לייצר רק 4 איומים למסגרת במשחק בו הייתה ביתרון מספרי ונבלמה פעמיים בקורה ועוד פעם אחת במשקוף, בערב שהיא תרצה לשכוח. זה היה משחק רע, החלש ביותר של הצהובים העונה בליגת העל, והם שוב נפלו באותה המלכודת בה הם נופלים, כך עושה רושם, בכל עונה. משחקים מול קבוצות של שרון מימר או חיים סילבס, ביתרון מספרי או בחסרון מספרי, זה לא משנה - איכשהו מכבי תל אביב תמיד מצליחה לאבד נקודות במשחקים נגדם. 

רז אמיר, אבי נמני ושקד עמירם התכנסו בפודקאסט מכבי תל אביב כדי לסכם את המשחק בדוחא, דיברו על הפנדל של יחזקאל, אך גם על היכולת שלו ושל כל הקבוצה לפני, על האכזבה מכך שהקבוצה הציגה משחק מאוד לא חכם, התרומה המעטה מאוד של כריסטיאן בליץ' למשחק דווקא אחרי ההופעות האדירות שלו, אלעד מדמון ודור פרץ שהחליפו תפקידים ביניהם והלכו לאיבוד ביחד, ובסך הכל - ערב חלש מאוד של האלופה וערב כדורגל מאוד לא נעים לעין גם בגלל היריבה. האזנה נעימה.

